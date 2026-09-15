Sevilla, Valencia o Madrid desde Canarias por menos de 30 euros gracias a Binter

Binter vuelve a activar una de sus promociones más esperadas. La aerolínea ha lanzado un nuevo Bintazo con billetes desde 23 euros para volar desde Canarias a destinos nacionales y algunos internacionales, siempre que se cumplan las condiciones de la oferta.

La promoción podrá reservarse hasta el 28 de septiembre y permitirá viajar entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Sevilla y Valencia, desde 23 euros

Entre los destinos nacionales incluidos en la campaña, los residentes canarios podrán encontrar billetes desde 23 euros para volar a Sevilla o Valencia, siempre que compren ida y vuelta. También habrá tarifas desde 26 euros para Córdoba o Jerez de la Frontera y desde 27 euros para Madrid.

Las cantidades corresponden a precios promocionales y dependen de las condiciones concretas de cada ruta.

El tiempo para aprovechar la campaña será limitado.

Los billetes podrán comprarse hasta el 28 de septiembre, mientras que el periodo para viajar se extenderá durante cinco meses, desde comienzos de noviembre hasta finales de marzo. Eso permite utilizar la promoción tanto para escapadas de invierno como para viajes durante los primeros meses de 2027.

Conexiones desde todas las islas

Uno de los puntos más interesantes para los residentes en Canarias es que, en las rutas nacionales, Binter ofrece sin coste adicional los vuelos en conexión dentro del Archipiélago. Eso hace posible acceder a estas tarifas desde distintas islas manteniendo el mismo precio promocional.

La compañía mantiene también algunos de los servicios incluidos habitualmente en sus vuelos. Entre ellos figuran el equipaje de mano a bordo, el entretenimiento y un aperitivo gourmet de cortesía.

En los vuelos operados con los Embraer E195-E2, Binter destaca además una configuración sin asiento central y con mayor espacio entre filas.

Cómo comprar los billetes

Los interesados pueden consultar precios y condiciones a través de la web y la aplicación de Binter, así como mediante agencias de viajes, oficinas de aeropuerto y los canales telefónicos de la compañía.

La clave para quienes quieran aprovechar el Bintazo está en no dejarlo para el final: la promoción tiene fecha de caducidad y algunas de las tarifas más bajas pueden agotarse antes.

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Meta descripción SEO: Binter lanza vuelos desde Canarias desde 23 euros. La promoción se puede reservar hasta el 28 de septiembre para viajar hasta marzo de 2027.