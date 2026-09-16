Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en CanariasAsesinato de Claudia TacoronteTaxis Aeropuerto Gran CanariaSucesos en CanariasPanaderías de CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios no pueden instalar libremente una antena parabólica en su casa para ver el fútbol o las noticias

protege el acceso a los servicios de telecomunicaciones, pero el propietario no puede modificar elementos comunes por su cuenta

Esto es lo que ocurre si decides instalar una antena parabólica privada

Esto es lo que ocurre si decides instalar una antena parabólica privada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

En muchas zonas de España, la televisión por cable no llega bien, por lo que algunos propietarios recurren a las antenas parabólicas para poder acceder a determinados canales y servicios. Aunque el auge de las Smart TV y las plataformas digitales ha reducido el uso de estos sistemas tradicionales, todavía hay muchas personas que las instalan en sus viviendas. Sin embargo, hacerlo sin cumplir las normas de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) puede generar conflictos.

Instalar una antena parabólica en un balcón o terraza privada no significa que el propietario pueda hacer cualquier modificación sin consultar a la comunidad. La normativa reconoce el derecho de los vecinos a acceder a servicios de telecomunicaciones, pero también establece límites sobre dónde y cómo puede colocarse la antena. La clave está en determinar si la instalación afecta o no a elementos comunes del edificio.

No se pueden hacer alteraciones de la fachada

Instalarla una parabólica taladrando la fachada, fijar el soporte a un muro exterior o anclarlo a la barandilla, está prohibido. Estos elementos pueden tener carácter común, aunque estén situados dentro del espacio de uso privativo. Según establece el artículo 7.1 de la LPH, no se pueden hacer alteraciones en elementos estéticos comunes del edificio.

Las a ntenas parabolicas necesitan permiso para la instalacion

Las a ntenas parabolicas necesitan permiso para la instalacion / Freepik

Además, el Tribunal Supremo ha confirmado que las barandillas de las terrazas son elementos comunes, por lo que no pueden modificarse unilateralmente.

La excepción es dejarla en un soporte

Otra cosa es si el propietario coloca la parabólica dentro de los límites de su balcón o terraza, mediante un soporte apoyado en el suelo y sin perforar paredes, techos o barandillas, la situación es diferente. Siempre deberá respetar, además, las normas urbanísticas y de estética del municipio, especialmente si la antena queda visible desde la calle.

La comunidad no puede bloquear el acceso a las telecomunicaciones

Cuando no existe una infraestructura colectiva adecuada, el propietario puede comunicar por escrito al presidente su intención de instalar una antena. La comunidad dispone de 15 días para responder y, si rechaza crear o adaptar una instalación común, el propietario puede llegar a tener derecho a realizar una instalación individual, asumiendo los costes.

No te pueden negar el acceso a las comunicaciones

No te pueden negar el acceso a las comunicaciones / Freepik

Eso no significa que pueda elegir cualquier lugar. La instalación debe causar el menor impacto posible y cumplir las normas municipales.

Noticias relacionadas y más

Por tanto, antes de colocar una parabólica, conviene comprobar tanto las reglas de la comunidad como las ordenanzas municipales. Una instalación realizada sin permiso sobre un elemento común puede acabar obligando al propietario a retirarla.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres panaderías canarias se cuelan entre las 50 mejores de España
  2. Andreu García, biólogo: “Una cucaracha en casa no siempre es una plaga, pero si ves varias hay un problema”
  3. Canarias se achicharra este martes a casi 40ºC: ¿Cuándo se van el calor y la calima de las islas, según la Aemet?
  4. Seis colegios de Canarias piden la salida anticipada por la ola de calor y se suman a las zonas con clases 'online'
  5. Juzgan por tráfico de drogas al gestor de una empresa logística asentada en Canarias
  6. Si vives en Gran Canaria, esto te interesa: cuánto durará la calima y con qué intensidad llega a la isla
  7. «La receta exacta de la Coca-Cola», una de las exigencias de Aduana a los provisionistas del Puerto de Las Palmas
  8. La hermana de Claudia Tacoronte rompe su silencio: 'Esto no puede quedar así

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios no pueden instalar libremente una antena parabólica en su casa para ver el fútbol o las noticias

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios no pueden instalar libremente una antena parabólica en su casa para ver el fútbol o las noticias

Salvamento Marítimo rescata una neumática con 82 migrantes al noreste de Lanzarote, tres de ellos fallecidos y otro en estado crítico

Salvamento Marítimo rescata una neumática con 82 migrantes al noreste de Lanzarote, tres de ellos fallecidos y otro en estado crítico

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso

Elizabeth vuelve a la universidad a los 70 años tras una vida dedicada a cuidar: «Nunca pensé que podría orlarme»

Elizabeth vuelve a la universidad a los 70 años tras una vida dedicada a cuidar: «Nunca pensé que podría orlarme»

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy miércoles 16 de septiembre?

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy miércoles 16 de septiembre?

Inmigración, fronteras, democracia

Inmigración, fronteras, democracia
Tracking Pixel Contents