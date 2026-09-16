Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios no pueden instalar libremente una antena parabólica en su casa para ver el fútbol o las noticias

En muchas zonas de España, la televisión por cable no llega bien, por lo que algunos propietarios recurren a las antenas parabólicas para poder acceder a determinados canales y servicios. Aunque el auge de las Smart TV y las plataformas digitales ha reducido el uso de estos sistemas tradicionales, todavía hay muchas personas que las instalan en sus viviendas. Sin embargo, hacerlo sin cumplir las normas de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) puede generar conflictos.

Instalar una antena parabólica en un balcón o terraza privada no significa que el propietario pueda hacer cualquier modificación sin consultar a la comunidad. La normativa reconoce el derecho de los vecinos a acceder a servicios de telecomunicaciones, pero también establece límites sobre dónde y cómo puede colocarse la antena. La clave está en determinar si la instalación afecta o no a elementos comunes del edificio.

No se pueden hacer alteraciones de la fachada

Instalarla una parabólica taladrando la fachada, fijar el soporte a un muro exterior o anclarlo a la barandilla, está prohibido. Estos elementos pueden tener carácter común, aunque estén situados dentro del espacio de uso privativo. Según establece el artículo 7.1 de la LPH, no se pueden hacer alteraciones en elementos estéticos comunes del edificio.

Las a ntenas parabolicas necesitan permiso para la instalacion / Freepik

Además, el Tribunal Supremo ha confirmado que las barandillas de las terrazas son elementos comunes, por lo que no pueden modificarse unilateralmente.

La excepción es dejarla en un soporte

Otra cosa es si el propietario coloca la parabólica dentro de los límites de su balcón o terraza, mediante un soporte apoyado en el suelo y sin perforar paredes, techos o barandillas, la situación es diferente. Siempre deberá respetar, además, las normas urbanísticas y de estética del municipio, especialmente si la antena queda visible desde la calle.

La comunidad no puede bloquear el acceso a las telecomunicaciones

Cuando no existe una infraestructura colectiva adecuada, el propietario puede comunicar por escrito al presidente su intención de instalar una antena. La comunidad dispone de 15 días para responder y, si rechaza crear o adaptar una instalación común, el propietario puede llegar a tener derecho a realizar una instalación individual, asumiendo los costes.

No te pueden negar el acceso a las comunicaciones / Freepik

Eso no significa que pueda elegir cualquier lugar. La instalación debe causar el menor impacto posible y cumplir las normas municipales.

Por tanto, antes de colocar una parabólica, conviene comprobar tanto las reglas de la comunidad como las ordenanzas municipales. Una instalación realizada sin permiso sobre un elemento común puede acabar obligando al propietario a retirarla.