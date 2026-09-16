Es oficial: estas son las fechas en la que los pensionistas cobrarán la pensión de septiembre según su banco

A los pensionistas canarios les queda menos de una semana para recibir el pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre. Como ocurre cada mes, las entidades bancarias adelantarán el ingreso respecto a la fecha oficial establecida por la Seguridad Social, permitiendo que jubilados y otros beneficiarios de prestaciones puedan disponer antes de su paga mensual.

La Seguridad Social se gastará alrededor de 14.470 millones de euros para pagar las más de 10.500.000 pensiones que hay en nuestro país. En agosto, esto suposo un incremento en el gasto público del 6,2%.

Gráfico que muestra el gasto en pensiones.

Estos ciudadanos ya están seguros de cuándo recibirán en su cuenta la pensión correspondiente a septiembre de 2026. Aunque la Seguridad Social establece un calendario oficial de pago, será ya la próxima semana cuando los beneficiarios recibirán sus nóminas.

Estas son las fechas previstas por cada banco

En septiembre, los primeros pagos están previstos para el martes 22, mientras que la mayoría de entidades completará los pagos entre el jueves 24 y el viernes 25.

El calendario de los bancos está previsto así:

Martes 22 de septiembre: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.

Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros. Miércoles 23 o jueves 24: Banco Santander.

Banco Santander. Jueves 24: CaixaBank.

CaixaBank. Viernes 25: BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Abanca y Laboral Kutxa.

Los clientes de otras entidades deberán esperar hasta el viernes 25 de septiembre, aunque la fecha concreta puede variar según cada banco.

¿Por qué se cobra antes de que termine el mes?

La normativa establece que las pensiones deben estar disponibles para el beneficiario como máximo dentro de los primeros días del mes en que se realiza el pago.

Sin embargo, los bancos pueden anticipar el ingreso a sus clientes como manera de fidelización o como una estrategia para atraer nuevos pensionistas. De esta forma, aunque la pensión corresponde al mes de septiembre, el dinero puede aparecer en la cuenta una semana antes de que termine el mes.