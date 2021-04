Tenemos carta del Gobernador

Las circunstancias me han hecho cambiar de opinión. Siempre he sido muy crítico con esa costumbre que suele acompañar al cargo de Gobernador del Banco de España de predicar, en público, sobre casi todos los males de la economía española, con especial afición al mercado laboral, yendo mucho más allá de su ámbito competencial. Sin embargo, tengo que agradecer la reciente intervención del actual Gobernador en un desayuno informativo, sobre los problemas de la economía española. Al leerla me di cuenta, de repente, del desierto discursivo sobre economía en el que vivimos.