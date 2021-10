TIC: Un sector con sueldos de hasta seis cifras

Que la pandemia ha acelerado la digitalización, tanto de la sociedad como del tejido empresarial, es una realidad. Muchas compañías se vieron obligadas a adaptarse a un entorno tecnológico al que no estaban del todo acostumbradas. Diseño de webs, migración de recursos a servidores en la nube, software y equipos para montar la oficina en casa... Según Pol Soria, Senior Manager IT Spring Professional, este último hecho supuso un incremento de contratación de perfiles como recursos para poder realizar una implementación correcta del teletrabajo y asegura que esta crisis sanitaria, "aunque no lo parezca, nos ha dejado situaciones positivas, y una de ellas es la contratación de perfiles TIC".