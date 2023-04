A principios de marzo de 2020, el covid-19 era una simple gripe, una enfermedad respiratoria que solo acarreaba complicaciones en personas mayores y población vulnerable. "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado", aseguró Fernando Simón, coordinador del Centro de Emergencias Sanitarias, el 31 de enero de 2020. Pero los mercados no estaban tranquilos. En las últimas semanas de febrero, la bolsa española perdió los 10.000 puntos. Era el 19 de febrero de 2020 y hoy esa cota aún no se ha vuelto a alcanzar. En la última sesión antes del cierre de esta edición, el parqué de Madrid avanzó el 0,44% y llegó a los 9.278 puntos.

Con el objetivo de poner cifras al cóctel que ha supuesto para las empresas del Ibex 35 enfrentarse en los últimos tres años a una pandemia mundial, una violenta guerra en suelo europeo y una crisis bancaria, 'activos' ha recopilado el valor de los títulos de los principales grupos empresariales, sin incluir el dividendo, a 2 de marzo de 2020 y lo ha comparado con el registrado el 3 de abril de 2023. Algunas compañías han experimentado una fuerte revalorización, entre ellas ArcelorMittal (+108%), Solaria (+88,73%) y Acciona (58,70%). El subidón de las materias primas está detrás del avance de la siderúrgica y la energética. En el caso de Solaria, que prácticamente ha doblado su cotización en los últimos tres años, el boom de las energías renovables y el furor por el autoconsumo de la energía solar con placas han impulsado su negocio. Sin embargo, la farmacéutica Grifols sufre una fuerte depreciación (-70%), mientras completan el podio del peor desempeño IAG (-49,09%) y Colonial (-49,48%). En este mismo periodo, el selectivo ha subido el 4,76% y ha pasado de los 8.741 puntos a los 9.157. Para ponerlo en contexto, entre febrero de 2020 y febrero de 2023 la inflación fue del 14%, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un reto mundial La pandemia de covid supuso un reto para la economía y los gobiernos de todo el mundo. Por primera vez, gran parte de los países decretaron un confinamiento domiciliario para evitar la expansión del virus. En concreto, en España, las actividades económicas que no eran esenciales fueron paralizadas y se pusieron en marcha planes para compensar a los empleados que no podían ir a trabajar. Fueron los famosos erte, que supusieron una inyección del Estado en la economía de hasta 25.900 millones entre marzo de 2020 y enero de 2022. Los sectores más vapuleados a raíz de estas restricciones de movilidad fueron el del ocio y el turismo. En el terreno bursátil eso se ha traducido en importantes pérdidas para las empresas turísticas del Ibex: Aena, Amadeus, IAG y Melià. La única que ha registrado un saldo positivo entre el 2 de marzo de 2020 y el 3 de abril de 2023 es Aena (+3,59); Amadeus se ha dejado el 1,7%, mientras que Melià ha retrocedido el 2,61%. Aunque la gran perdedora de este grupo h asido la aerolínea IAG, cuya acción acumula una depreciación del 49,09%. "El modelo de negocio de estas empresas fue el que más se vio afectado. En el caso de IAG, el mercado anticipa que el beneficio por acción va a seguir cayendo en el futuro", señala Víctor Álvarez, responsable de renta variable de Tressis. Los elevados precios del petróleo también han supuesto un varapalo importante para el conglomerado de aerolíneas. «Las restricciones de movilidad nos afectaron mucho, aunque con la reapertura económica la demanda se ha recuperado el 87%», explican fuentes de la compañía, que también apuntan al endeudamiento que se asumió durante la pandemia. La aerolínea cerró el ejercicio de 2022 con una deuda neta de 10.385 millones de euros, según el informe de resultados. Otros de los grandes perdedores en este periodo han sido las empresas inmobiliarias del Ibex. Colonial se ha dejado el 49,48% del valor de su acción mientras que Merlin Properties ha perdido el 49,09%. "Las perspectivas para este sector son negativas. Hay presiones para reducir los costes en vivienda en el mercado y se ha producido un incremento de las materias primas", señala Juan Moreno, analista de Bankinter. Las compañías inmobiliarias presentan elevados endeudamientos, puesto que gran parte de su negocio es financiero y ligan esa deuda a sus activos productivos. Por ese motivo, la subida de los tipos de interés ha impactado especialmente a este tipo de empresas. Hay especialistas que apuntan a su importante negocio de oficinas. "El teletrabajo les ha afectado, además de la subida de los tipos de interés. A todo eso hay que sumar que son empresas que dedican gran parte de los beneficios a remunerar al accionista", explica Manuel Pinto, analista de la casa de bolsa XTB. Colonial prevé destinar en 2023 el 77,5% del beneficio a retribuir al accionista, y Merlin, el 71,4%. El descalabro de Grifols La farmacéutica Grifols es el valor del Ibex que más se ha depreciado en la selección de fechas realizada por ‘activos’: acumula una pérdida del 70%. La compañía se ha caracterizado en los últimos tiempos por sus problemas de gobernanza. El pasado febrero el consejo de administración anunció el relevo de Steven F. Mayer y su sustitución por Thomas Glanzmann. El motivo oficial de este cambio fue el estado de salud de Mayer y razones personales, que le impedían llevar a cabo el plan de ajustes de la compañía, que supondrá el despido de 2.300 trabajadores en todo el mundo. "Están teniendo problemas puntuales de gobierno corporativo, pero su negocio es atractivo y las farmacéuticas son un valor defensivo en general", señala José Miguel Fernández, analista de Beka Finance. Esta empresa, que pasó de ser un desconocido laboratorio especializado en tratamiento de sangre a convertirse en uno de los grandes valores bursátiles en España, ha crecido a base de adquisiciones y expansión internacional. En abril de 2022, Grifols se hizo con la adquisición más discutida: compró la empresa alemana Biotest por 1.413 millones. La deuda de la compañía se disparó por encima de los 9.000 millones, lo que representa ya nueve veces su ebita (beneficio antes de intereses e impuestos). "Dentro del Ibex, es de las más endeudadas, necesita reducir su nivel de endeudamiento porque su actividad actual no justifica estas cifras. Me consta que lo tiene muy presente", señala Juan José Fernández-Figares, director del departamento de análisis de Link Securities. Además, una demanda en Estados Unidos, ya retirada, de exdonantes de sangre y la caída debido a la pandemia del 30% del plasma procedente de donantes de la llamada frontera con México complica su imagen. ‘activos’ se ha puesto en contacto con la compañía, que ha rechazado pronunciarse sobre los resultados en el parqué. "No hemos hablado sobre cuestiones bursátiles nunca. Ni cuando nos ha ido bien ni tampoco cuando nos ha ido mal", aclaran fuentes internas. En contraste con la situación de Grifols, Rovi se ha revalorizado hasta el 54% y se muestra como uno de los mejores valores. "Tienen un negocio muy sólido con la fabricación de las heparinas. También se han beneficiado mucho de ser proveedores de la farmacéutica Moderna, uno de los principales fabricantes de la vacuna contra el covid-19. Además, su parte de innovación es muy interesante", explica Álvarez, el analista de Tressis. Por otro lado, PharmaMar, que salió del Ibex 35 en diciembre de 2022 para cotizar en el mercado continuo, ha sufrido una pérdida del 5% desde la pandemia. Esta compañía fue una de las más valiosas de España tras entrar en el selectivo en septiembre de 2020 en sustitución del grupo papelero Ence. Los sucesivos retrasos de su fármaco Aplidín para combatir el covid-19 y el final del covid han lastrado el avance de la empresa. En el vagón de cola están firmas como Cellnex (-9,9%), Telefónica (-13,2%), Endesa (-15,6%) y Enagás (-24,3%). "Son empresas endeudadas a las que la subida de tipos les ha pillado con el pie cambiado. Han realizado inversiones muy potentes para crecer en el pasado", explica Álvarez. "Telefónica, además de estar endeudada, ha sufrido una fuerte pérdida de clientes en tiempos recientes", indica Fernández, de Beka Finance. Sectores reforzados La banca y la energía han sido los grandes ganadores del Ibex desde el inicio de la emergencia sanitaria. El incremento de los tipos de interés en Europa ha contribuido al impulso bursátil de los valores bancarios, que han presentado beneficios el 21,69% superiores a 2021. "Tanto en España como en Europa, la banca minorista tiene muy buenas perspectivas. Los márgenes de intermediación, que son el principal negocio de las entidades que guardan depósitos y prestan dinero, se han incrementado y tienen un gran recorrido cara a 2023", señala Óscar Martínez, responsable de gestión de carteras de Norbolsa. CaixaBank es la entidad que más se ha revalorizado, con un alza del 58,70%, seguida de BBVA, que avanza el 46,50%, Bankinter (+38,68%), el Banco Sabadell (+27,27%), Unicaja (+20,40%) y el Banco Santander (+10,93%). El aumento de los tipos en Europa contribuyó notablemente al aumento de los beneficios de la banca, principalmente en la segunda mitad de 2022, que es cuando comenzó a trasladarse al balance de las entidades, cuya rentabilidad, sin embargo, sigue siendo baja, pues no cubre el coste de capital del sector, según indican los expertos. Este segmento del mercado también se ha visto afectado por las recientes crisis bancarias en EEUU y en Europa. La quiebra de Silicon Valley Bank, una entidad especializada en la financiación de start-ups, y el rescate del Credit Suisse, que será absorbido por su rival UBS y reflotado con fondos públicos, han golpeado con fuerza a otros valores bancarios. En esta tormenta, los 12 grandes bancos por volumen de negocio del Viejo Continente perdieron entre el 9 y el 20 de marzo de este año hasta el 14,7% de la capitalización bursátil conjunta que tenían al cierre de mercado aquel jueves fatídico y hasta la sesión del lunes 20 de marzo, día en el que se empezó a frenar la fuerte volatilidad en las bolsas y los títulos de estas empresas empezaron poco a poco a remontar. El incremento de los precios de la energía y de las materias primas a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia también han supuesto un impulso para las empresas relacionadas con la energía del Ibex 35. Repsol se ha revalorizado hasta el 50% desde la pandemia, mientras que ArcelorMittal y Acciona han visto incrementado su valor el 108,48% y el 58,70%, respectivamente. Otras compañías del sector también muestran un buen desempeño desde el covid hasta ahora. Es el caso de Naturgy (+30,15%), Iberdrola (+12,25%) y Acerinox (+11,31%). También es destacable la progresión de Solaria al calor de las energías renovables y el boom del autoconsumo de la energía solar. "ArcelorMittal y Repsol tienen capacidad para trasladar el coste de la materia prima a sus clientes. Otras compañías dedicadas al segmento comercial o de tipo industrial tienen más dificultades para hacerlo y sus márgenes bajan ante la subida de precios, este es el caso de Inditex y Colonial", señala el analista del grupo Beka Finance. Al menos el 18% ArcelorMittal es una de las empresas más beneficiadas por el PERTE de descarbonización. La compañía ha obtenido una ayuda de 450 millones para utilizar hidrógeno verde en sus plantas de Asturias. Industria ha guardado celosamente los detalles del acuerdo, que ahora se tendrá que hacer público a instancia del Consejo de Transparencia. Teniendo en cuenta el nivel de inflación, que en estos tres años ha crecido el 14%, frente a la apreciación del Ibex 35 en ese periodo (4,76%), y en un análisis de trazo grueso, se concluye que aquellos valores que no se hayan revalorizado al menos el 18% no habrán batido el aumento de precios. Algunos de estos son Ferrovial, Inditex, Aena y ACS.