Las patronales hoteleras, de agencias de viajes y de aerolíneas han aprovechado el XII foro Exceltur previo a la inauguración de Fitur este miércoles para poner en valor el sector turístico y combatir su mala reputación. Estas asociaciones también han destacado que una de sus grandes dificultades es la de encontrar trabajadores cualificados para los puestos de trabajo que tienen que cubrir actualmente. Durante el encuentro también se han mencionado problemas como la masificación de determinados destinos turísticos. "Nosotros hemos llevamos ya tiempo sufriendo la percepción negativa del transporte aéreo, pero es que gran parte de los turistas que vienen de vacaciones a España lo hacen en avión. No podemos prescindir de este medio de transporte", ha señalado Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Por otro lado, Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, ha indicado que ellos están en primera línea de cara al turista y por ello tienen una responsabilidad para dirigir la demanda. "Tenemos la capacidad de mover o redireccionar a los clientes donde existen esas zonas más saturadas. Hay que ser sincero y claros en entender el turismo mal llevado puede ser perjudicial para los propios destinos", ha reconocido sin ambages. "La gran novedad ahora es que los empresarios somos conscientes del problema y estamos dispuestos a tomar cartas en el asunto", ha asegurado Garrido.

Jorge Marichal, presidente de Confederación Española de Hoteles, considera que el sector se ha visto afectado por problemas ajenos. "El número de camas en el sector no ha cambiado prácticamente en los últimos 15 años. No hemos sabido comunicar estos datos y por eso se nos han echado encima cuestiones como la proliferación de los alojamientos turísticos", ha señalado. Marichal ha recalcado que el problema de los apartamentos en las ciudades no es solo un problema político, sino que se ha convertido en un tema social.

En relación con el sector aéreo, Javier Gándara ha explicado que la industria de la aviación está trabajando para revertir esa visión negativa sobre el transporte en avión y también ha explicado que tiene una hoja de ruta y un compromiso para alcanzar las emisiones netas cero en 2050. "Hemos hecho numerosos esfuerzos para renovar nuestra flota y utilizar aparatos más nuevos y menos contaminantes y tenemos el compromiso claro de reducir nuestro impacto", ha asegurado.

En cuanto a la falta de mano de obra cualificada, Garrido ha explicado que "hoy en día" se ven otros "perjuicios" en las agencias de viajes que perjudican la contratación como "horarios partidos o salarios bajos". "Lo que está claro es que falta esa labor informativa, esa comunicación, que devuelva esa ilusión y esa vocación a los jóvenes para que quieran dedicarse al turismo", ha señalado el presidente de CEAV.

Por parte de los hoteles, Marichal ha extendido el problema a todos los sectores de España, ya que "van a hacer falta dos millones y medio o tres millones de personas para trabajar en los próximos años", por lo que ha afirmado que "no es nuestro sector solamente".

Combatir la masificación

Durante este XII foro Exceltur también se ha debatido sobre la masificación de determinados destinos turísticos. Con las cifras del negocio turístico prácticamente recuperadas tras la pandemia en la mayoría de países, en la industria ha reabierto el debate sobre cómo combatir la masificación. En la primera mesa redonda del evento el vicepresidente ejecutivo de la patronal turística española, José Luis Zoreda, ha advertido de que la sobreexplotación está degradando la imagen del turismo en algunos segmentos de la sociedad y generando distorsiones en el mercado inmobiliario, entre otros efectos.

"Hemos roto el contrato social con nuestros residentes locales", ha señalado de forma tajante el director general de Turespaña, Miguel Sanz, que asegura que la industria debe poner el foco en el bienestar de los habitantes de los destinos vacacionales para continuar floreciendo. "Debemos escuchar a los residentes y aplicar fórmulas, leyes y planes de negocio que cumplan con los requerimientos de cada destino, porque si no la gente va a votar por opciones políticas que apuesten por mantener el turismo a raya, y eso es malo para la industria, los residentes y los gobiernos a cargo", ha señalado.

Steve Heapy, consejero delegado del operador británico Jet2Holidays, ha dicho que algunos gobiernos "han engordado con el turismo, pero no han reinvertido en sus comunidades locales". El directivo ha señalado el caso de Ibiza, donde, afirma, "no hay doctores y no hay dentistas porque la gente no se puede permitir vivir ahí". Respecto a la necesidad de que los turistas sean respetuosos con los destinos a los que se dirigen, Heapy ha asegurado que su trabajo es llenar aviones y no hacer una elección de los viajeros que se dirigen a los destinos turísticos, ha concluido.