Canaluz, patrocinador oficial de la VII Dreaming Champions League

Canaluz será patrocinador oficial de la VII Dreaming Champions League (DCL), uno de los torneos de fútbol aficionado más destacados del calendario, que se celebrará el próximo 27 de diciembre de 2025 en el Campo de Fútbol Nicolás Sánchez (El Lasso) de Las Palmas de Gran Canaria.

Canaluz, la primera compañía eléctrica de Canarias para toda España se convierte nuevamente en “la energía canaria de nuestro fútbol” al patrocinar este importante evento del planeta fútbol canario, sobre todo tras la reciente firma del convenio con la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, mediante el cual más de 30.000 federados y federadas de la provincia de Las Palmas (incluidos árbitros y entrenadores) podrán acceder y disfrutar de un descuento de hasta el 30% en su factura de la luz durante todo un año.

La Dreaming Champions League reunirá a más de 200 jugadores, distribuidos en 20 equipos, además de técnicos, organización y público asistente, superando las 250 personas en una jornada que combina deporte, ocio y convivencia en un formato innovador y dinámico.

El torneo se desarrolla bajo el concepto “All in One”, concentrando en un solo día la ceremonia inaugural, la competición, la entrega de premios y el cóctel de clausura, garantizando una experiencia intensa y completa tanto para participantes como para espectadores.

Más allá de la competición deportiva, la DCL se ha consolidado como mucho más que un torneo: música durante toda la jornada, gastronomía, actividades paralelas, sorteos y un ambiente único convierten el evento en una auténtica experiencia social y deportiva. Las semifinales y la gran final serán además retransmitidas en directo, reforzando su alcance y visibilidad.

Con este patrocinio, Canaluz refuerza su compromiso también con el deporte amateur, los valores de equipo y el impulso de iniciativas locales que fomentan la convivencia, el ocio saludable y la comunidad. Una alianza que une energía, pasión y esfuerzo en una jornada pensada para disfrutar del fútbol en su versión más cercana y auténtica.