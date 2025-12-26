SPAR Gran Canaria consolida su posición como empresa de referencia centrada en las personas

SPAR Gran Canaria continúa consolidándose como una empresa de referencia gracias a los beneficios corporativos que ofrece a su plantilla, orientados a promover la estabilidad laboral, el desarrollo profesional y el bienestar integral de las personas que forman parte de la compañía.

Actualmente, la familia de SPAR Gran Canaria está conformada por más de 3.600 trabajadores y trabajadoras, los cuales tienen acceso a programas de incentivos por desempeño y antigüedad, así como acceso a descuentos especiales en compras realizadas en los establecimientos de la cadena. A ello se suman los convenios que la compañía mantiene con más de 50 empresas locales de deporte, salud, ocio y bienestar.

SPAR Gran Canaria promueve una cultura corporativa cercana, en la que el desarrollo profesional, la conciliación y la formación son prioritarios. Esta filosofía se ve reflejada en los distintos programas internos y en los reconocimientos que la cadena otorga anualmente. Como muestra del lazo estrecho que SPAR Gran Canaria mantiene con su equipo humano, este año se ha reconocido la trayectoria profesional del personal con más de 15 y 30 años de antigüedad.

Entre los pilares fundamentales de la empresa, SPAR Gran Canaria destaca la apuesta firme por la formación continua, con más de 3.000 horas y más de 400 acciones al año. Además, desarrolla iniciativas pioneras como el proyecto SPAR Te Cuida, que fomenta hábitos saludables entre la plantilla, y el programa SPARa Ti, que reúne ventajas exclusivas en seguros, descuentos y convenios con empresas locales.

Asimismo, se ha incorporado por tercer año consecutivo el Plan de Becas SPAR Gran Canaria para el curso 2025-2026, dirigido a las personas empleadas con hijos e hijas menores de 23 años matriculados en centros públicos y concertados, reforzando así el apoyo educativo y didáctico a las familias, siendo ya 84 las becas concedidas.

Este enfoque integral se complementa con los proyectos formativos y programas de prácticas que se desarrollan desde el Área de Recursos Humanos con opciones de contratación. También colabora con colectivos vulnerables mediante donaciones y acciones de inclusión social, además de fomentar hábitos de vida saludables y familiares, con patrocinios y participación en eventos deportivos de la isla.

El compromiso social y cultural de la compañía se materializa también en la participación activa de la gran familia SPAR Gran Canaria en iniciativas que fomentan la sostenibilidad y la cultura. Junto a la Fundación Foresta, la compañía ha llevado a cabo jornadas de reforestación en la cumbre de Gran Canaria, donde se han plantado cientos de ejemplares de especies autóctonas que contribuyen a reducir emisiones de CO₂ y a la recarga de acuíferos. Estas actividades, que incluyen talleres infantiles y propuestas educativas, refuerzan la conciencia medioambiental y la convivencia familiar.

Este compromiso se extiende al ámbito cultural con la renovación del convenio con El Museo Canario para el programa “Visitas en Familia”, que ofrece actividades gratuitas para descubrir la historia y la identidad canaria mediante talleres, juegos y visitas teatralizadas. Además, SPAR Gran Canaria impulsa iniciativas que fomentan la tradición y el ocio responsable, como la participación en la Cabalgata Infantil y beneficios en entradas a espacios culturales, fortaleciendo el vínculo entre la compañía, las familias y la sociedad canaria.

SPAR Gran Canaria impulsa así un modelo de gestión basado en la transversalidad, el consenso y el crecimiento profesional de las personas trabajadoras, además de generar economías de escala entre socios y franquiciados.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. En un total de 201 establecimientos y a través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.