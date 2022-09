Vuelta al cole sin ninguna restricción

El de ayer fue un primer día de clase muy especial para el alumnado de infantil y primaria en Canarias. Y lo fue, principalmente, porque se eliminaban definitivamente todas aquellas restricciones sanitarias que hasta el pasado curso estuvieron vigentes por el tema del coronavirus. Pero también lo fue por otras circunstancias más relacionadas con la propia Consejería de Educación y la nueva Ley educativa (Lomloe). Primero por la entrada en vigor del decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas mínimas en la Educación Infantil que fue aprobado el pasado mes de febrero y que este curso afectará a los pequeños de 0 a 3 años que, a partir de ahora, recibirán conocimientos y no solo asistencia o cuidados. Y segundo porque aún se arrastraba un problema que tiene su origen desde hace varios años y que es la falta de profesor asignado en algunos colegios de la capital grancanaria durante las primeras semanas. Sea como fuera, el 2022-2023 será un curso escolar marcado por el regreso a la normalidad en las aulas, después de dos años en la que se han tenido que aplicar algunas medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de Covid-19, aunque bien es cierto que ya desde el año pasado se han ido suavizando progresivamente.

Eso también se pudo comprobar en el entusiasmo que mostraban los más pequeños. Pero otro hecho que ayer se pudo constatar era cómo el día del Pino afectó a esta fecha en el sentido de que muchas familias aún estaban de puente. Y por este motivo no se registraron las típicas aglomeraciones para entrar en clase evitando el caos de organización que se producen en muchos casos. En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria las clases empezarán el lunes 12 de septiembre.

La mayoría de los padres que acompañaban ayer a sus hijos a los centros de la zona de Arenales como el CEIP Iberia, el Colegio Arenas y el María Auxiliadora aseguraban que este 9 de septiembre de 2022 era un día normal para ellos y sus hijos «aunque tras las vacaciones cuesta un poco adaptarse como es normal», aseguraba Pedro Suárez que acompañaba a sus dos pequeños de 7 y 9 años.

Normalidad

Soraya Cruz, directora del CEIP Iberia, aseguró que «todo vuelve a la normalidad de antes de la pandemia, ya las clases se dan sin máscara y no hay ninguna restricción». Si bien es cierto que en el curso pasado hubo unos meses en que se flexibilizaron las normas, la realidad es quo la normalidad absoluta llega este curso. Otro aspecto novedoso es que han aumentado el número de Aulas Enclave en la Isla, las unidades de escolarización en las que se proporciona respuesta educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales que requiere de adaptaciones que se apartan significativamente del currículo en la mayor parte o en todas las áreas o materias, y que precisan de la utilización de recursos extraordinarios de difícil generalización. Una madre, Vanesa Lemes, recordaba que «aunque los pequeñitos nunca han utilizado mascarilla y para ellos todo es igual, en primero de primaria, a los seis años, se deja de aplicar esta obligación, y eso redunda positivamente en su actitud y entusiasmo». Otro padre, Antonio García reconoce que «cuando le informamos a mis hijos que ya no tenían que traer mascarilla, y que podían jugar sin mantener unos requisitos se pusieron supercontentos».

Otro grupo de padres mostraban, sin embargo, su descontentos con el tema del profesor asignado. Jesús Ramírez afirmaba que «todavía quedas mucho por avanzar porque todavía siguen viniendo los niños los primeros días del cole y no tienen profesor asignado», aseguraba. «Mi hijo que tiene siete años no tiene profesor asignado y no sabremos cuándo empezará y ya es el tercer año que nos pasa lo mismo en los comienzos de curso, además de que cada año nos cambian de profesor, porque no matienen un mismo profesional de un año para el otro».

Otro padre, Matías Vega, añadía que esto les resta motivación. «Es verdad que los niños tienen una capacidad de adaptación bastante buena y son más capaces de adaptarse mejor nosotros. Pero sí es cierto que el primer día que llegan no tienen tutor ni una persona que los guíe, y no saben quién va a ser, y les repercute un poco».

Para Felipe Cabrera, todo esto «es un problema económico, que lo hace la Consejería para ahorrarse los quince primeros días de sueldo, o ahorrarse el mes de septiembre en las nóminas de los profesores. Un profesor asignado empezaría a trabajar seguramente a principios de septiembre y ya tienen que cobrar el mes completo. Sin embargo, si los asignan el día 25, o al final de septiembre, empiezan a pagarles el mes de octubre», aclara. «Además, los profesores se supone que llevan trabajando desde el día 1 de septiembre, que desde entonces se van preparando la materia, van conociendo un poco el entorno, pero por este problema al final primero llegan los niños y luego los profesores sin conocer nada del centro, ni tampoco de sus alumnos».

Emilio Sánchez lo explicaba en el sentido de que «hay profesores que tienen su plaza fija, que son funcionarios de carrera. y los profesores asignados son sustitutos, que no tienen plaza, que no han sacado la oposición, están en una bolsa de empleo y los llaman para un curso escolar, sólo que en vez de empezar el 1 de septiembre ellos lo hacen el 1 de octubre. Por eso a día de hoy no todos los niños tienen profesores asignados. Y todo se solucionará a través de sustitutos o mezclando las clases, que al final es un remedio aún peor».

José Tabares, que tiene dos hijos, de 3 y 9 años, llamados Diego y Fabio, asegura que «hemos tenido un gran avance con el tema del covid porque hay que ir quitando un poco todas las limitaciones, pero también ha sido una cosa que sigue estando ahí». Aunque este año su hijo mayor ya no va a necesitar la mascarilla, Tabares recuerda que «el año anterior, casi al final ya prácticamente no se usaba, se usaba sólo para los padres que querían. El colegio tomó la opción de que fueran los padres los que decidieran si los hijos querían usarlos sin problemas o no. Las últimas semanas sí usaban pero sólo en clase no en los recreos».

Por este motivo, y tras ver como fue evolucionando la pandemia, «yo les dije el año pasado que dentro de clase era mejor que los llevase, pero fuera de clase, al aire libre, que no». Aún así, «este año me parece bien que no las obliguen porque ya hemos pasado demasiados meses con mascarillas».

Otra de las novedades es que este año entran en vigor los nuevos currículos que desarrollan la Ley de Educación en los cursos impares, enfocados hacia un aprendizaje más competencial. Entre otras novedades, este año los escolares de Infantil de segundo ciclo y de Primaria empezarán a cursar programación informática gracias al Plan Código Escuela 4.0 cuyo objetivo es reforzar la competencia digital de todos los estudiantes. En este sentido, Pedro Fernández señalaba que esta medida era un avance en todos los sentido «si tenemos en cuanto la importancia que las nuevas tecnologías han adquirido en esta sociedad». María Rexach, por su parte, añadía que «hoy en día la persona que no sabe informática es como el analfabeto cuando nosotros éramos jóvenes. Por eso es muy importante que la tecnología esté implantada desde muy pronto en las aulas y que los pequeños se familiaricen totalmente con ella». Evaristo Medina bromeaba recordando que «mi hijo parece que nació con un ordenador bajo el brazo, porque desde muy pequeño ya sabía manejar un móvil mejor que su madre o que yo».

Sea como fuera, el de ayer fue un inicio escolar más relajado y menos caótico que en otras ocasiones y daba la sensación de que, con un fin de semana por delante, este primer día fue solo, como aseguraba el pequeño Dani, de 6 años, « un simple reencuentro con los amigos tras el verano», porque el verdadero incoio del curso, con sus clases lectivas, se producirá realmente el próximo lunes.