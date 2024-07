El último tránsito a la Universidad

Un total de 1.212 jóvenes de la provincia de Las Palmas se presentan, desde ayer y hasta el viernes, al examen definitivo de la EBAU de 2024. Este año hay un gran número de alumnos que se presentan solamente a la fase de opción para mejorar nota, y, afortunadamente, una cada vez mayor afluencia de alumnos con necesidades específicas que demuestra la evolución positiva de la educación en las Islas.

Es la última oportunidad que tienen los estudiantes canarios este 2024 para acceder a una de las carreras de sus vidas. La EBAU de julio, que se celebra desde ayer y hasta mañana viernes en algunos de los centros en la provincia de Las Palmas, acogerá a un total de 1.212 jóvenes que se presentarán en estos tres días consecutivos.

De ellos, 929 se examinan en la fase general y solamente 283 realizarán la fase de opción para mejorar su nota. El Campus de Tafira tiene un mayor número de matriculados con 763 estudiantes y el 62,9% de los inscritos. Le sigue el sur de Gran Canaria con 209 y el 17,2%; Fuerteventura con 99 y el 8,2% y Lanzarote con 141 y el 11,6%. Por otro lado, el área de Ciencias y Tecnología acapara el mayor número de estudiantes (483, el 52%), seguido por Humanidades y Ciencias Sociales (395, el 45,2%); los dos itinerarios de Artes (34 y el 3,6%), y Bachillerato General (18 y el 1,9%).

Además, en esta convocatoria se presentan 57 estudiantes con alguna necesidad específica, de los cuales 34 lo harán en el Campus de Tafira, 12 en la zona sur de Gran Canaria, diez estarán en Lanzarote y uno en Fuerteventura. Para ellos se ha diseñado el llamado programa de mentoría en el que se han formado estudiantes mentores de apoyo para que puedan realizar la prueba en las mismas condiciones que el resto de alumnos. Antes del inicio a las 9.30 horas los nervios estaban a flor de piel. Así, Sonia Hernández, reconoce que se presentó el año pasado y vuelve a hacerlo este año «porque ha habido cambios en algunas asignaturas específicas» y quiere mejorar nota. Por su parte, Francisco Llarena ha optado, en las asignaturas generales, por la filosofía antes que Historia de España porque «son tres temas que se me da mejor memorizarlos». Los resultados saldrán el viernes de la semana que viene y la publicación de las calificaciones definitivas, tras la revisión, será el 19 de julio.

Grupos

El vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la ULPGC David Sánchez Rodríguez, señala que a estos exámenes se presentan tres grupos de estudiantes. «Los que no pudieron superar bachillerato en junio, los que no aprobaron la parte general en el anterior examen y los que se presentan a la parte específica para subir nota que servirá para matricularse el año que viene a la carrera a la que no pueden acceder u optar a titulaciones con baja demanda».

El cambio principal este año, que ya se aplicó en junio, es que los estudiantes tienen como opción, en la fase general, la posibilidad de elegir Historia de España o Historia de la Filosofía que ya es obligatoria en bachiller. El año pasado era solo Historia de España y con la LOMLOE se impartió la filosofía este curso 2023 /2024 la filosofía como obligatoria», y al igual que en junio «ahora aparecen diez materias específicas».

La atención a los alumnos con necesidades específicas está dirigido a jóvenes con problemas diagnosticados como hiperactividad, Asperger, discapacidad visual, auditiva, etc., que están distribuidas en dos aulas en concreto. «Es una zona más tranquila», señala. «Y les dan un poco más de tiempo a aquellos que lo necesitan. Si hay algún estudiante que necesita transcripción se le pone un tutor específico y si tiene discapacidad auditiva se le pone en primera fila». Para ellos, el tiempo del examen es superior, ya que se les concede 30 minutos más.

Estos alumnos llegan con un informe de bachillerato y ha sido uno de los grandes avances de la educación en este país, ya que llegan con un informe que, normalmente, reciben desde la educación básica. Un grave problema de salud mental se habría solucionado en este país si el Ministerio de Educación hubiera tomado estas medidas muchos años atrás. «Desde 2011 había unos 40 estudiantes con necesidades específicas, ahora son 180», subraya Sánchez. «Porque se está haciendo bien las cosas» desde el principio de la cadena educativa, y que se resume en «una igualdad de oportunidades». Concretamente, en el Campus de Tafira había una estudiante con discapacidad auditiva y otra invidente, que empiezan el examen antes y estará en zonas apartadas.

El año que viene los criterios volverán a ser los de la EBAU prepandemia. El Servicio de Información al Estudiante está disponible para resolver aquellas dudas que puedan surgir en el proceso en su web: sie.ulpgc.es.

