Profesora de inglés que da clases como Dj: la canaria que revoluciona las aulas en las islas

El CEIP Aragón, en el barrio del Batán (Las Palmas de Gran Canaria), vive una jornada especial con técnicas de educación innovadoras que van más allá de abrir el libro, memorizar la teoría y llevar la práctica a un examen. Allí han citado a Sol Rodríguez, que recorre más de treinta y cuatro centros en la isla de Gran Canaria ofreciendo alternativas a las tácticas más conservadoras.

Cargada con su mesa de mezclas y dos altavoces de última generación, la joven llega entusiasmada a las distintas clases de primaria donde la recibe un claustro de profesores ilusionados por lo que van a vivir. Tanto o más que el propio alumnado. Y es que Sol, cuyo nombre artístico es SunsTrokInSession, va mucho más allá de las técnicas de educación convencionales y convierte las aulas en verdaderas pistas de baile que motivan mucho más a la infancia a involucrarse en el idioma y el aprendizaje.

Según sus propias palabras, “siempre ha empleado la música en las aulas durante su trayectoria profesional, más aún en las clases de inglés”. “Estoy innovando con la mesa de mezclas y este curso en concreto he adquirido un rol que traslada a los centros que use los recursos digitales para implementar la docencia dentro del aula”, dice. Además, confiesa: “la idea de estas prácticas es que vayan mucho más allá y no solo se queden aquí. Que todo el que quiera, aprenda y las implemente en sus técnicas para motivar al alumnado de manera natural”.

Por su parte, la directora del CEIP Aragón se muestra orgullosa de dar espacio a este tipo de iniciativas, tal y como puedes ver en el vídeo que abre esta noticia: “apostamos por ello porque ayuda a que metamos con calzador las nuevas tecnologías en los centros, ya que la sociedad está avanzando muy rápido”.

Sin duda, ver que las nuevas generaciones aprenden motivadas y con ilusión es un aire fresco de esperanza frente a lo conservador.