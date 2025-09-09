Arranca el curso para 106.000 alumnos de Infantil y Primaria en Canarias

Cerca de 236.000 estudiantes canarios han iniciado esta semana el curso escolar 2025/26 en todas las etapas educativas. Solo en Infantil y Primaria se incorporaron ya más de 106.000 alumnos y alumnas, con la novedad de la reducción de ratios: en Infantil se baja a 18-20 escolares por aula y en primero y segundo de Primaria a 22, lo que ha permitido recuperar profesorado y reforzar la atención en los centros.

En el CEIP Federico García Lorca, en Las Palmas de Gran Canaria, la directora territorial de Educación, María del Mar Méndez, recordó que «hoy es un día de nervios y reencuentros, con alumnos expectantes y contentos, y sin incidencias reseñables». Destacó que la bajada de ratios «nos ha permitido recuperar ese profesorado que se veía afectado por la reducción de matrículas». También mencionó la resolución de incidencias en infraestructuras, como la inundación en el CEIP Tomás Morales, «solventada satisfactoriamente para que las clases se inicien con normalidad». En un encuentro de presentación con padres, Méndez insistió en la importancia de «ir todos de la mano por el bien de los niños, con una relación fluida entre familias y profesorado».

La directora del CEIP Federico García Lorca, Coralia del Pino Ojeda; y la directora territorial de Educación de la provincia de Las Palmas, María del Mar Méndez. / José Carlos Guerra

Un centro que crece

La directora del centro anfitrión, Coralia del Pino Ojeda García, valoró la jornada como «muy positiva, con alumnado incorporándose a sus aulas, incluso nuevas matrículas a lo largo del día». Este año alcanzan los 250 escolares, frente a los 210 habituales, y mantienen proyectos clave como las ferias de ciencia y los mercadillos solidarios, que combinan creatividad, sostenibilidad y solidaridad.

Las familias también aportaron su mirada. Omar Jorge, padre de una alumna de segundo, aseguró que «las cosas cada vez están más caras, en el material, en los uniformes, en todo lo que conlleva» y pidió más apoyo en comedor y actividades extraescolares. Alberto Vargas, padre de ocho hijos, coincidió: «Se ha notado el aumento de precios en el material. Las ayudas a veces no cubren todo, porque obligan a comprar en librerías más caras». Aun así, confía en la adaptación del profesorado nuevo. Para Abdel Wedoud, padre de dos alumnos, el orgullo pesa más que la preocupación: «Ellos antes de venir aquí no hablaban español y este curso ya lo hablan perfectamente».

Alberto Vargas y su hija Siri Vargas, alumna del centro. / José Carlos Guerra

Orgullo y confianza de los padres

Otros padres subrayan la calidad humana del centro. Wellzy Gómez, madre de Arantza, destacó que «todas las profesoras le han prestado apoyo, comunicación y cariño. Estoy encantada, súper tranquila porque ella esté en este colegio». Jennifer García, madre de Rodrigo, apuntó a la incertidumbre de los gastos tras recibir la lista de material.

Vuelta al cole del alumnado del CEIP Federico García Lorca. / José Carlos Guerra

La voz de los niños

El alumnado también tuvo voz en esta vuelta al cole. Rodrigo, que empieza cuarto, confesó que «tenía ganas de volver al cole para estar con mis compañeros. Mi asignatura favorita es educación física porque puedo hacer mucho deporte». Su compañera Arantza, que sueña con ser odontóloga como su madre, aseguró que lo que más le gusta «son las sumas y educación física». Antony Quiceno, recién llegado de pasar las vacaciones en Colombia, reconoció que lo que más echaba de menos era «estudiar y ver a mis amigos», aunque las matemáticas, su asignatura preferida, «a veces estresan pero ayudan a calcular después para otros juegos».

Instante durante la presentación de quinto curso en el CEIP Federico García Lorca. / José Carlos Guerra

Un curso de retos y oportunidades

Con más de 28.000 docentes y 5.000 trabajadores no docentes, además de obras de mejora en más de un centenar de centros y la creación de nuevos grupos, el Gobierno de Canarias encara un curso que combina ilusión, retos y la certeza de que cada aula es un espacio clave para el futuro de miles de niños y niñas del Archipiélago.