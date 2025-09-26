Un estudiante canario gana el premio PAR2025 por su sistema para reconocer peatones

José Ignacio Salas Cáceres, estudiante de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha conseguido el premio Pedestrian Attribute Recognition (PAR2025). El concurso, que este año llevó a cabo su segunda edición, reconoció a Salas por haber presentado el mejor modelo para el reconocimiento de atributos de peatones de acuerdo con el problema planteado por los organizadores.

En los concursos PAR2023 (en Chipre) y PAR2025 se usó la misma base de datos, compuesta por más de 100.000 imágenes, cada una con 5 parámetros asociados: color de la ropa en la parte superior, color de la ropa en la parte inferior, género aparente, presencia de sombrero y presencia de mochila o bolso. El modelo de Salas fue el que consiguió el mayor número de aciertos de entre los modelos presentados.

Otras ediciones

En la anterior entrega, el método ganador fue el propuesto por el grupo de investigación al que pertenece Salas en la ULPGC. Estaba basado en lo que se conoce en la jerga informática por una aproximación "zero-shot", es decir, en utilizar un modelo que ya esté entrenado en otras bases de datos más generales y grandes y, “simplemente”, se transfiere el conocimiento que tenga de ese campo al que se esté trabajando.

En esta ocasión, el estudiante de doctorado desarrolló más a fondo las ideas ya introducidas por sus compañeros, añadiendo a los modelos utilizados otros dos más de la familia PaliGemma, desarrollados por Google, y expandiendo aún más la lista de preguntas realizadas al propio modelo. De esta forma, mejoró el resultado obtenido en la anterior edición (92,11% de exactitud media), alcanzando el 95,40%.

En palabras de José Ignacio: “Es una gran satisfacción haber podido ganar la competición de esta edición, más sabiendo que mis compañeros lo habían hecho antes y hoy lo hago yo siguiendo sus pasos. Como se dice en el mundillo de la academia, estamos de pie sobre hombros de gigantes, lo que viene a significar que, sin el trabajo que ellos realizaron anteriormente, no sería esto posible”.

Qué es la biometría

La tesis sobre la que trabaja está enfocada en la biometría, es decir, en las características propias de cada individuo, y la relación humano-máquina. Un ejemplo del uso de la biometría es utilizar la voz o la cara de las personas para conocer detalles como la edad, la emoción que expresan, etc. Dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Salas pertenece al Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI), en la división de Robótica y Oceanografía Computacional.