Lluís Serra: «Estas 69 tesis son un beneficio para toda Canarias»

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, señaló ayer que «las 69 nuevas tesis doctorales» de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria «reflejan un compromiso tanto con la nueva generación de conocimiento actual», como alcanzar «un beneficio de toda Canarias» con su aplicación práctica.

Serra hizo estas declaraciones tras el acto de investidura de los nuevos doctores y doctoras en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tras la lectura de su tesis en el curso académico 2024/2025. De ese total de tesis, 34 fueron defendidas por mujeres y 35 por hombres, correspondientes a las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias, Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades; e Ingenierías y Arquitectura. Concretamente, de las 69 tesis doctorales defendidas en 2024/2025, 65 han sido calificadas con Cum laude, esto es, el 90% de ellas. Por ramas de conocimiento, estas 69 tesis se distribuyen en: ocho del área de Artes y Humanidades; 12 del área de Ciencias; 22 del área de Ciencias de la Salud; 9 del área de Ciencias Sociales y Jurídicas; y 18 de Ingenierías y Arquitectura.

Un año emotivo

La presentación corrió a cargo de la directora de la Escuela de Doctorado, May Gómez, que señaló que «este año es más emotivo para mí porque hace cinco decidimos afrontar el reto de ponernos al frente de la escuela doctoral y ustedes son esa primera cosecha de aquellos doctores que conocí en una primera jornada de bienvenida». Gómez recordó cómo «era una época de pandemia, un escenario desconocido, pero era un reto para todos». Pero durante estos cinco años «les hemos visto crecer como investigadores y convertirse en excelentes personas. Detrás de las tesis de todos ustedes hay muchos años de trabajo, y recuerden que esta escuela de doctorado será siempre su casa», dijo.

Premio Extraordinarios

Tras el acto de investidura de los nuevos doctores, el profesor de la ULPGC y Jefe del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Delvys Rodríguez, expuso la conferencia titulada La experiencia de crear una unidad de ensayos clínicos en Canarias. Y el acto prosiguió con la entrega de los siete Premios Extraordinarios de Tesis Doctorales, por ramas de conocimiento, que fueron otorgados a los siguientes estudiantes: Melania Cristina Domínguez (Artes y Humanidades), María José Estrada (Ciencias Sociales y Jurídicas), Cristina Arumí (Ciencias), Miriam Martínez y Marta González (Ciencias de la Salud) y Luis Adargoma Suárez y Ámbar Pérez (Ingenierías y Arquitectura).

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, cerró el acto de Investidura con su discurso final en donde recordó que «el doctorado no es una etapa más en la formación académica», sino también «una prueba de carácter. «Es aprender a convivir con la duda, a avanzar cuando los resultados no llegan, a sostener una idea después de haberla puesto a prueba una y otra vez. Es descubrir que el conocimiento no se conquista de golpe, sino milímetro a milímetro».

Investigar para ampliar fronteras

Serra recordó que «la universidad existe» por personas como los doctores. Porque investigar no es solo producir resultados: es ampliar las fronteras de lo posible. El rector destacó que las 69 tesis de los doctores y doctoras que se invisten en la ULPGC reflejan una investigación diversa, sólida y alineada con los grandes retos científicos, sociales y culturales de nuestro tiempo, resaltando que, en Canarias, «el 99% de la fuente de conocimiento se engendra en las universidades públicas». Y a continuación fue destacando los aspectos más relevantes de cada una de las tesis que se invistieron.

En la rama de Artes y Humanidades predominan «las investigaciones centradas en el análisis crítico del discurso, la literatura y la reinterpretación de los mitos clásicos desde perspectivas contemporáneas». Se abordan estudios hermenéuticos, revisiones del legado cultural y análisis de figuras femeninas en la memoria histórica y artística. También destacan trabajos en didáctica de la lengua y la literatura, especialmente en relación con la enseñanza en los tiempos narrativos y el desarrollo de la expresión oral en lenguas extranjeras. La traducción especializada y el estudio del patrimonio arqueológico completan un bloque que pone en valor la reflexión cultural, la comunicación y la preservación del legado histórico. En la rama de Ciencias, las tesis se centran principalmente «en el estudio del medio-- natural y en el análisis experimental de procesos fisicoquímicos». Se investigan especies marinas y su impacto económico, así como el comportamiento de mezclas y materiales desde una perspectiva multiescala. «Estos trabajos evidencian una clara orientación hacia la comprensión del ecosistema y el avance en metodologías analíticas de alta precisión», subrayó.

La rama más numerosa

La rama de Ciencias de la Salud es una de las más numerosas y presenta una marcada orientación clínica y biomédica. Las investigaciones abarcan desde estudios anatómicos y fisiológicos hasta análisis de patologías específicas, evaluación de tratamientos biomarcadores y técnicas diagnósticas avanzadas. Se abordan temas como el trasplante, la diálisis, la salud materno-infantil, la fisiología animal y la mejora de protocolos clínicos. Destaca asimismo la integración de enfoques moleculares y experimentales con aplicaciones directas en la práctica sanitaria «lo que demuestra un fuerte compromiso con la mejora de la calidad asistencia y la innovación terapéutica, aseguró.

En la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, los trabajos giran en torno a la sostenibilidad, la innovación empresarial y el análisis económico sectorial. «Se estudian ámbitos estratégicos como el transporte, el sector marítimo-portuario, el turismo y los procesos de innovación organizativa», la perspectiva económica se combina con enfoques de gestión, análisis de políticas públicas y estudios sobre competitividad, lo que pone en relieve la relevancia del entorno insular como laboratorio natural para el análisis de dinámicas globales como la transición sostenible y la transformación digital. Por último, la rama de Ingenierías y Arquitectura concentra investigaciones orientadas al desarrollo tecnológico y la optimización de procesos. «Se incluyen estudios sobre nuevos materiales y aleaciones, reciclabilidad, fabricación avanzada y modelización experimental». También destacan trabajos en predicción meteorológica, detección de contaminación, análisis de señales biomédicas mediante inteligencia artificial y mejora del diseño de sistemas industriales, la transferencia tecnológica, la eficiencia energética y la sostenibilidad aparecen como ejes transversales.

Serra recordó cómo la ULPGC ofrece actualmente 15 Programas de Doctorado, que representa el más alto nivel de formación universitaria. «La ciencia es vocación, pero también comunidad en el sentido más amplio e inclusivo del término». Y concluyó asegurando que «hoy la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se siente orgullos», porque «cuando ustedes alcanzan esta meta fortalecen a esta institución y aportan futuro a nuestra tierra».

Soñar con proyectos grandes

El profesor de la ULPGC y Jefe del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Delvys Rodríguez, recordó a los nuevos doctores que hay que «soñar con proyectos grandes», incluso desde entornos periféricos o recursos limitados, porque «es legítimo y necesario».

El especialista hizo estas declaraciones durante su conferencia La experiencia de crear una unidad de ensayos clínicos en cáncer de pulmón en el Hospital Insular, analizada desde una estructura inicial modesta hasta su posicionamiento actual como centro de referencia nacional e internacional en investigación clínica y traslacional.

El oncólogo destacó la importancia de tener sueños científicos ambiciosos y no renunciar a ellos. «La investigación es un camino largo, con incertidumbres, rechazos y dificultades, pero también una de las formas más poderosas de transformar la realidad», dijo. «Y la constancia, el trabajo honesto y la fidelidad a esos sueños son, en muchos casos, tan determinantes como el talento», añadió. «No esperen el contexto perfecto para comenzar a investigar: empiecen, aprendan, equivóquense y sigan adelante. La ciencia avanza gracias a quienes no renuncian. Nunca olviden que el verdadero éxito académico no está solo en publicar, sino en construir conocimiento con honestidad, en equipo y sin perder nunca la capacidad de soñar en grande».

El trabajo multidisciplinar

Rodríguez analizó cómo la unidad de ensayos clínicos ha sido posible gracias a un trabajo multidisciplinar, en el que oncólogos, enfermería de investigación, farmacia hospitalaria, anatomía patológica, biología molecular, radiología, cirugía torácica, neumología y gestores sanitarios han trabajado con el objetivo de mejorar la atención al paciente a través de la investigación. «La ciencia moderna, y especialmente la clínica, no es un esfuerzo individual, sino un ejercicio colectivo de confianza, coordinación y responsabilidad compartida».

El oncólogo subrayó el papel fundamental de la mentoría en la formación de investigadores. «Contar con referentes que orienten, exijan y acompañen no solo acelera el crecimiento científico, sino que transmite valores esenciales como el rigor metodológico, la ética, el respeto por los datos y la responsabilidad social del investigador. Ningún proyecto sólido se construye en aislamiento» y reflexionó sobre la humildad como virtud científica: «aceptar la incertidumbre, aprender del error, escuchar a otros profesionales y mantener siempre al paciente y a la evidencia en el centro de las decisiones».

Finalmente, abordó el impacto del trabajo realizado, reflejado en la participación activa y liderazgo en ensayos clínicos, así como en la publicación de resultados en revistas internacionales de alto impacto, «contribuyendo de forma significativa al avance del conocimiento en cáncer de pulmón y a la mejora de los estándares terapéuticos», aseguró