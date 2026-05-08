"El Camino de los Valores" celebra su décimo aniversario reforzando la intergeneracionalidad y los principios para la juventud
El programa, que se desarrollará del 14 al 17 de mayo, subraya la transformación de los jóvenes a través del respeto, la resiliencia y el perdón
La iniciativa socioeducativa “El Camino de los Valores” celebrará este mes de mayo su décimo aniversario consolidada como uno de los proyectos de referencia en la formación en valores dirigida a jóvenes en Canarias. Esta nueva edición pondrá el foco en la intergeneracionalidad y en el papel de las personas mayores como transmisoras de experiencia, conocimiento y principios éticos.
Las jornadas previas al Camino se desarrollarán los días 14 y 15 de mayo, mientras que la actividad principal tendrá lugar los días 16 y 17. La presidenta de la asociación #UP2U, Reyes Martel, destacó el carácter transversal de esta edición y su enfoque centrado en la infancia.
“Van a ser unas jornadas muy interesantes y muy interdisciplinares, porque todo tiene que ver con la infancia”, señaló Martel, quien además incidió en la necesidad de “rescatar valores que se han ido dejando atrás en la sociedad”.
La magistrada puso especial énfasis en el papel de las personas mayores, especialmente de los abuelos, como figuras fundamentales en la transmisión de valores como el respeto, la resiliencia, la constancia o la capacidad de afrontar la frustración.
Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elísabet Santana, subrayó que el proyecto “se basa en el respeto, la resiliencia y el perdón”, definiéndolo como un proceso de transformación para los jóvenes participantes.
Según explicó, los menores emprenden “un camino de cambio y de construcción de un futuro mejor”, acompañados por profesionales que les prestan apoyo social y educativo durante toda la experiencia.
Desde el Cabildo de Gran Canaria, el director insular de Presidencia, Pablo Rodríguez, recordó el respaldo institucional que la corporación mantiene con el proyecto desde sus inicios, tanto a nivel logístico como organizativo.
También la segunda teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, destacó la importancia que ha adquirido la iniciativa dentro del municipio, subrayando el valor del entorno natural donde se desarrolla y la experiencia de convivencia que viven los participantes.
“Es una experiencia inolvidable y enriquecedora para su desarrollo personal”, afirmó.
Con esta décima edición, “El Camino de los Valores” refuerza su apuesta por el crecimiento integral de la juventud y por la conexión entre generaciones como herramienta para construir una sociedad más cohesionada y resiliente.
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