José Domingo Martín: «La FP deja de ser alternativa para ser la primera y mejor opción»

José Domingo Martín defiende un nuevo modelo educativo que integra Formación Profesional y Universidad como un camino más corto y seguro hacia el empleo.

Durante años se ha planteado a los jóvenes una elección entre FP o Universidad.¿Sigue teniendo sentido hoy esa pregunta?

Sinceramente, no. Creo que es una pregunta que hoy está mal formulada. Durante décadas hemos obligado a los jóvenes a elegir entre dos caminos que no deberían ser excluyentes. Esa disyuntiva ha generado muchas decisiones poco acertadas. Hoy sabemos que el mejor planteamiento no es elegir entre FP o Universidad, sino entender cómo se pueden integrar ambas para construir un itinerario más seguro y eficaz.

¿Por qué considera que esa elección puede ser un error?

Porque obliga a tomar una decisión demasiado temprana y, muchas veces, con información incompleta. Muchos estudiantes acceden directamente a la universidad sin tener claro su futuro profesional, y eso se traduce en abandono o en trayectorias largas y poco eficientes. Los datos lo reflejan: hay tasas de abandono importantes desde el primer año y un porcentaje significativo que no finaliza sus estudios: titulan una media del 50% de los alumnos/as que se orientaron por estudios universitarios. Aquí, en la decisión hacia la universidad, hay influencias que se transmiten de padres a hijos, quienes equivocadamente, piensan que lo mejor para sus hijos es que elijan directamente la universidad.

¿Qué alternativa propone entonces?

Proponemos un cambio de enfoque. Empezar por la Formación Profesional Superior. Es una vía más práctica, más corta y mucho más conectada con la realidad laboral. Permite al alumno adquirir competencias reales, incorporarse antes al mercado de trabajo y, si lo desea,continuar posteriormente hacia la universidad con una base mucho más sólida. Aún cuesta convencer a las familias, a los estudiantes y a la sociedad en general (más en Canarias), que los estudios universitarios y la FP Superior están en el mismo nivel ya que comparten el mismo Espacio Europeo de Educación Superior.

¿La FP ya no es una alternativa, sino una primera opción?

Exactamente. Ese es el cambio de mentalidad. La FP no es una opción de segunda, es una opción estratégica que debe ser la preferente a la hora de elegir. En muchos países europeos, más del 60% del alumnado empieza por formación profesional. Y no es casualidad: es un modelo que reduce el riesgo, mejora la empleabilidad y permite tomar decisiones más maduras.

¿Qué ocurre cuando se combinan FP y Universidad?

Ocurre algo muy interesante: los niveles de empleabilidad aumentan significativamente. Cuando un alumno combina formación práctica con formación universitaria, tiene una ventaja competitiva muy clara. No solo tiene conocimientos, tiene experiencia, criterio y visión profesional. Ese es el perfil que demandan hoy las empresas.

¿Cómo se traduce esta visión en el modelo educativo de ICSE?

En ICSE lo tenemos muy claro. Nuestro enfoque es integrar, no separar. Apostamos por un modelo en el que el estudiante pueda iniciar su camino en la FP y continuar hacia la universidad sin barreras. Queremos ofrecer itinerarios completos, flexibles y conectados con el empleo real. Nuestro lema lo resume muy bien:“Formamos personas. Impulsamos oportunidades.”Y también otros que define esta propuesta:“La FP es el mejor camino hacia la universidad y la empresa: No es renunciar a la universidad, sino llegar mejor preparado a ella.”“FP conectada al empleo, la universidad y el futuro.”,“Una doble titulación, profesional y universitaria, multiplica las oportunidades de empleo.”

¿Qué mensaje traslada a los jóvenes que ahora están decidiendo su futuro?

Que no se dejen llevar por inercias del pasado. Que no piensen en elegir rápido, sino en elegir bien. Que entiendan que su futuro no depende de una única decisión, sino del camino que construyan. Cada vez más jóvenes están tomando una decisión diferente: empiezan por la FP y dejan la Universidad para después. El sistema educativo español, con la nueva ley de Formación Profesional, evolucionará hacia modelos más flexibles, donde la FP se consolida como eje central del itinerario formativo.

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¿Y a las familias?

A las familias les diría que hoy el prestigio no está en el tipo de estudios, sino en las oportunidades reales que generan. La FP ofrece hoy empleabilidad, madurez y continuidad. Es un camino seguro, con menor riesgo de equivocarse, que si opta primero por la universidad, ya que la FP no cierra ningún camino, es una meta más corta para obtener un primer título y para encontrar un primer empleo. En un momento en el que el sistema educativo evoluciona hacia modelos más flexibles y conectados con el empleo, la propuesta de ICSE apunta a una idea clara: no se trata de elegir entre FP o Universidad… sino de saber cómo combinarlas para llegar mejor al futuro. En apenas dos años, el estudiante adquiere más cualificación profesional, entra en contacto con empresas y, en muchos casos, accede a un primer empleo.