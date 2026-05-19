La FULP reúne en Santa Ana a 850 estudiantes de Gran Canaria en la XIV Feria de Cooperativas del Proyecto Enseñar para Emprender

La Plaza de Santa Ana ha acogido este jueves la decimocuarta Feria de Cooperativas Escolares del Programa Enseñar para Emprender, una iniciativa de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) que acerca el emprendimiento cooperativo a las aulas a través de experiencias prácticas desarrolladas durante el curso.

La jornada reunió a 850 alumnos y alumnas, 101 docentes, 27 centros educativos y 62 cooperativas escolares de Gran Canaria, procedentes de diferentes municipios como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Santa María de Guía, Arucas, Villa de Moya, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana y Teror. Los alumnos cursan estudios en diferentes etapas educativas –Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica–, o en programas con necesidades específicas –Aula Enclave, Formación Profesional Adaptada, Itinerarios Formativos Específicos (IFE)–.

Durante la mañana, el alumnado compartió el trabajo realizado en sus cooperativas escolares y mostró el resultado de un proceso que han venido desarrollando en el aula a lo largo del curso. En ese recorrido, los grupos trabajan la organización de un proyecto común, la toma de decisiones, la comunicación, la creatividad y la responsabilidad compartida.

La feria contó con la participación de María Teresa Ortega, directora del Servicio Canario de Empleo; Alberto Cabré, presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas; y Carlos González, director de Estrategia de Cajasiete, que recorrieron los distintos espacios de la plaza y conocieron de primera mano el trabajo desarrollado por las cooperativas escolares.

María Teresa Ortega puso en valor el carácter democrático del proyecto, pues “a través de Enseñar para Emprender, los alumnos aprenden haciendo, es decir, crean su propia cooperativa de forma democrática, elaboran sus productos y luego los venden en el mercadillo solidario en el que hoy nos encontramos”, destacando su valor inclusivo, ya que “participan alumnos y centros con diferentes realidades”.

La directora del Servicio Canario de Empleo valoró también el desarrollo de la feria, con más de 60 estands y una notable acogida durante la mañana. Ortega destacó, además, la presencia de numeroso público en la Plaza de Santa Ana, con residentes y turistas que pudieron conocer de cerca el trabajo del alumnado participante.

Por su parte, Alberto Cabré agradeció el impulso del Servicio Canario de Empleo y la colaboración de Cajasiete, destacando que el proyecto “es un proceso de aprendizaje que fomenta el emprendimiento, la iniciativa y el compromiso solidario”, y mostrando su satisfacción por “la acogida y participación que ha tenido esta edición”.

Carlos González, director de Estrategia de Cajasiete, subrayó que “como única entidad financiera canaria constituida como cooperativa, nos sentimos muy identificados con la iniciativa Enseñar para Emprender, que busca un futuro mejor para Canarias”.

Una de las novedades de esta edición ha sido la incorporación del Reconocimiento Enseñar para Emprender - Feria de Cooperativas. / FULP

Una de las novedades de esta edición ha sido la incorporación del Reconocimiento Enseñar para Emprender - Feria de Cooperativas, una distinción de carácter educativo y simbólico que pone en valor el esfuerzo colectivo del alumnado y reconoce buenas prácticas observadas en el desarrollo del emprendimiento cooperativo. La iniciativa se centra en aspectos como la sostenibilidad, la creatividad, la presentación de los proyectos y la capacidad de comunicación del alumnado, sin establecer clasificaciones entre cooperativas. El reconocimiento se otorgó a la cooperativa del Centro IES Santa Lucía, compuesta por ocho alumnos de su Aula Enclave bajo el nombre Manos Creativas, “por su compromiso con los valores del proyecto”.

El programa se completa durante el curso escolar con talleres formativos, actividades propias de la FULP y visitas a oficinas de Cajasiete, entidad colaboradora del proyecto. En esta edición, el alumnado ha participado en acciones vinculadas a la apicultura, la economía circular, la innovación en ganadería, la creatividad y el camino hacia el emprendimiento, con el objetivo de conectar el trabajo del aula con experiencias reales del entorno social y económico de Canarias.

El proceso culmina con la actividad final «Liquida y Comparte», en la que las cooperativas escolares realizan el cierre de su experiencia. En esta fase, el alumnado reflexiona sobre los resultados obtenidos y decide de forma democrática el destino de los beneficios generados, con una parte destinada a una entidad de carácter social y otra, según la etapa educativa y las decisiones de cada grupo, a actividades de la propia cooperativa o al reintegro del capital inicial.

En el conjunto de la provincia, la XIV edición de Enseñar para Emprender se desarrolla en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y cuenta con alrededor de 1.500 estudiantes de 43 centros educativos.

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El Programa Enseñar para Emprender está financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE), entidad dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, y gestionado por la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP). Además, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, dependiente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y de Cajasiete.

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