La FULP reúne en Santa Ana a 850 estudiantes de Gran Canaria en la XIV Feria de Cooperativas del Proyecto Enseñar para Emprender
Un total de 62 cooperativas escolares de 27 centros compartieron el trabajo desarrollado durante el curso, acompañadas por 101 docentes
La Plaza de Santa Ana ha acogido este jueves la decimocuarta Feria de Cooperativas Escolares del Programa Enseñar para Emprender, una iniciativa de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) que acerca el emprendimiento cooperativo a las aulas a través de experiencias prácticas desarrolladas durante el curso.
La jornada reunió a 850 alumnos y alumnas, 101 docentes, 27 centros educativos y 62 cooperativas escolares de Gran Canaria, procedentes de diferentes municipios como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Santa María de Guía, Arucas, Villa de Moya, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana y Teror. Los alumnos cursan estudios en diferentes etapas educativas –Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica–, o en programas con necesidades específicas –Aula Enclave, Formación Profesional Adaptada, Itinerarios Formativos Específicos (IFE)–.
Durante la mañana, el alumnado compartió el trabajo realizado en sus cooperativas escolares y mostró el resultado de un proceso que han venido desarrollando en el aula a lo largo del curso. En ese recorrido, los grupos trabajan la organización de un proyecto común, la toma de decisiones, la comunicación, la creatividad y la responsabilidad compartida.
La feria contó con la participación de María Teresa Ortega, directora del Servicio Canario de Empleo; Alberto Cabré, presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas; y Carlos González, director de Estrategia de Cajasiete, que recorrieron los distintos espacios de la plaza y conocieron de primera mano el trabajo desarrollado por las cooperativas escolares.
María Teresa Ortega puso en valor el carácter democrático del proyecto, pues “a través de Enseñar para Emprender, los alumnos aprenden haciendo, es decir, crean su propia cooperativa de forma democrática, elaboran sus productos y luego los venden en el mercadillo solidario en el que hoy nos encontramos”, destacando su valor inclusivo, ya que “participan alumnos y centros con diferentes realidades”.
La directora del Servicio Canario de Empleo valoró también el desarrollo de la feria, con más de 60 estands y una notable acogida durante la mañana. Ortega destacó, además, la presencia de numeroso público en la Plaza de Santa Ana, con residentes y turistas que pudieron conocer de cerca el trabajo del alumnado participante.
Por su parte, Alberto Cabré agradeció el impulso del Servicio Canario de Empleo y la colaboración de Cajasiete, destacando que el proyecto “es un proceso de aprendizaje que fomenta el emprendimiento, la iniciativa y el compromiso solidario”, y mostrando su satisfacción por “la acogida y participación que ha tenido esta edición”.
Carlos González, director de Estrategia de Cajasiete, subrayó que “como única entidad financiera canaria constituida como cooperativa, nos sentimos muy identificados con la iniciativa Enseñar para Emprender, que busca un futuro mejor para Canarias”.
Una de las novedades de esta edición ha sido la incorporación del Reconocimiento Enseñar para Emprender - Feria de Cooperativas, una distinción de carácter educativo y simbólico que pone en valor el esfuerzo colectivo del alumnado y reconoce buenas prácticas observadas en el desarrollo del emprendimiento cooperativo. La iniciativa se centra en aspectos como la sostenibilidad, la creatividad, la presentación de los proyectos y la capacidad de comunicación del alumnado, sin establecer clasificaciones entre cooperativas. El reconocimiento se otorgó a la cooperativa del Centro IES Santa Lucía, compuesta por ocho alumnos de su Aula Enclave bajo el nombre Manos Creativas, “por su compromiso con los valores del proyecto”.
El programa se completa durante el curso escolar con talleres formativos, actividades propias de la FULP y visitas a oficinas de Cajasiete, entidad colaboradora del proyecto. En esta edición, el alumnado ha participado en acciones vinculadas a la apicultura, la economía circular, la innovación en ganadería, la creatividad y el camino hacia el emprendimiento, con el objetivo de conectar el trabajo del aula con experiencias reales del entorno social y económico de Canarias.
El proceso culmina con la actividad final «Liquida y Comparte», en la que las cooperativas escolares realizan el cierre de su experiencia. En esta fase, el alumnado reflexiona sobre los resultados obtenidos y decide de forma democrática el destino de los beneficios generados, con una parte destinada a una entidad de carácter social y otra, según la etapa educativa y las decisiones de cada grupo, a actividades de la propia cooperativa o al reintegro del capital inicial.
En el conjunto de la provincia, la XIV edición de Enseñar para Emprender se desarrolla en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y cuenta con alrededor de 1.500 estudiantes de 43 centros educativos.
El Programa Enseñar para Emprender está financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE), entidad dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, y gestionado por la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP). Además, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, dependiente de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, y de Cajasiete.
La décima edición del Curso Universitario Superior de Gestión de la Empresa Comercial refuerza la especialización del sector en Canarias
El programa formará a una nueva promoción de profesionales en gestión comercial para impulsar la empleabilidad y la conexión con el tejido empresarial canario
El Curso Universitario Superior de Gestión de la Empresa Comercial celebró este viernes la inauguración de su décima edición con un acto en la Sala de Grados de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Este programa, impulsado por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias en colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), la ULPGC, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL), tiene como objetivo formar perfiles especializados capaces de responder a los retos actuales del comercio, un sector clave para la actividad económica y el tejido empresarial del Archipiélago. En este sentido, ofrece a más de una decena de profesionales la oportunidad de especializarse en el desarrollo de competencias vinculadas a la visión estratégica, el diseño de iniciativas comerciales, el análisis del mercado y de la clientela, la gestión de la innovación, la coordinación de equipos y el emprendimiento.
La apertura institucional contó con la participación de David Mille, director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias; Soraya García, vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad de la ULPGC; Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP); y Julio Brito Santana, director gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL).
David Mille destacó el papel de esta iniciativa en la profesionalización del sector comercial de Canarias y señaló que esta formación «es un ejemplo claro de cómo las sinergias con las universidad públicas canarias explican esa necesaria creación de un ecosistema innovador en el que los jóvenes puedan ver que el Comercio habla su mismo idioma». Además, Mille destacó la «colaboración imprescindible de ambas Fundaciones para poder presentar este Programa».
Por su parte, Soraya García puso el acento en la importancia de mantener propuestas formativas conectadas con la realidad profesional, especialmente en un contexto en el que las empresas demandan perfiles cada vez más preparados y adaptables. Según afirmó, «la formación permanente y la empleabilidad deben avanzar hoy de forma estrechamente vinculada. Este programa representa precisamente esa conexión y esa sinergia entre universidad, empresa y sociedad, ofreciendo una formación especializada alineada con las necesidades reales del sector comercial y con los nuevos retos profesionales del Archipiélago».
Desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, Eduardo Manrique de Lara incidió en que la formación especializada es una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y reforzar la conexión entre el alumnado, las empresas y el sector comercial. En este sentido, subrayó que «para el desarrollo y evolución de esta formación la clave está en la colaboración y en la profesionalidad de todos los agentes implicados y que han hecho posible la celebración de su décima edición». Manrique de Lara también recordó al alumnado participante «la importancia de aprovechar este curso para el desarrollo y la mejora de sus competencias profesionales».
Por último, Julio Brito destacó el valor de la colaboración entre instituciones para sostener programas formativos vinculados al tejido económico del Archipiélago y apuntó que «iniciar la décima edición de este curso es una señal de que estamos respondiendo a necesidades y demandas reales del tejido empresarial. Estamos muy satisfechos tanto por el apoyo y la confianza de los profesionales del sector comercio como del Gobierno de Canarias con las universidades públicas canarias y este programa formativo».
Posteriormente, el consultor, speaker, formador y coach ejecutivo Juan Ferrer impartió la ponencia inaugural «Cambios en las organizaciones ante la nueva realidad laboral». Su intervención abordó cuestiones directamente relacionadas con el presente del sector comercial, como los cambios en la organización del trabajo, la gestión de equipos y la adaptación de las empresas a nuevas dinámicas profesionales.
Una formación superior certificada y que responde a las necesidades del sector
El programa combina una primera fase teórico-práctica, integrada por sesiones online, mesas de coloquio, actividades presenciales, trabajos grupales y resolución de casos prácticos. Esta metodología permitirá al alumnado adquirir conocimientos especializados y aplicarlos a situaciones vinculadas a la gestión comercial y empresarial.
Una vez finalizada esta etapa, una parte de los participantes podrán acceder a una fase de prácticas no laborales en entidades colaboradoras del sector, donde podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos y reforzar su contacto directo con el tejido empresarial canario.
El programa pretende, además, favorecer el desarrollo de competencias transversales especialmente demandadas por las empresas, como la capacidad de análisis, la toma de decisiones, la innovación, la comunicación, el trabajo en equipo y la orientación al cliente.
Diez ediciones vinculadas al sector comercial
El Curso Universitario Superior de Gestión de la Empresa Comercial se ha consolidado como una propuesta formativa orientada a la profesionalización del sector, contribuyendo a reforzar la cualificación profesional en el sector comercial de Canarias y a favorecer el acercamiento entre formación, empresa y realidad comercial.
En sus nueve primeras ediciones, el programa ha contado con la participación de 91 empresas y ha permitido que 95 alumnos desarrollen su fase de prácticas en entidades colaboradoras.
En la provincia de Las Palmas, han participado 34 entidades, entre administraciones públicas, empresas y otros organismos colaboradores. Además, el programa presenta un porcentaje estimado de empleabilidad del 30 %.
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