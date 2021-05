LA EDUCACIÓN IMPORTA PARA DESARROLLAR UN ESTILO DE VIDA MÁS SALUDABLE Evento online gratuito Inscripción gratuita Fecha y Hora: 31 de mayo a las 22:00 hora peninsular.

En un momento en el que un virus ha puesto el mundo patas arriba, provocando 3 millones y medio de muertes y 168 millones de contagios, los científicos, médicos y personal sanitario continúan alertando de la dimensión de otro tipo de enfermedades: las enfermedades no transmisibles.

Las enfermedades no transmisibles son aquellas que tienen su origen, en gran parte, en nuestros hábitos de vida.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud, la Organización Mundial de la Salud cataloga la obesidad como una pandemia de tipo no infeccioso, es decir, no es una pandemia de tipo contagioso, como la producida por el COVID-19, pero es una pandemia. Como no lo iba a ser si cada año mueren en el mundo 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso.

La buena noticia es que evitar estas enfermedades está en nuestra mano. Las producen nuestros hábitos. Más bien, nuestros malos hábitos. Por tanto, parece lógico pensar que si los mejoramos, estaremos invirtiendo en salud y calidad de vida.

Por cierto, ninguna de las causas por las que un niño sufre sobrepeso dependen de él. Somos las madres y padres los encargados de educar e inculcar esos buenos hábitos que le acompañarán toda la vida y que evitarán que, de un sobrepeso en la infancia, pase a una obesidad en la edad adulta.

