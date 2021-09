A pesar de saber que la leche materna es el alimento en exclusiva de elección para un bebé hasta los 6 meses de edad, y hasta los 2 años en combinación con otros alimentos, tal y como declara la Organización Mundial de la Salud (OMS), es frecuente que las madres tengamos dudas a cerca de de si la alimentación que llevamos nosotras, los alimentos y bebidas que ingerimos durante la lactancia, pueden acabar perjudicando al desarrollo de nuestro bebé.

Todas esas preguntas que nos hacemos, relativas a nuestra alimentación, se las hemos trasladado al fisioterapeuta pediátrico José Luis García Morales, director de la única formación específica de fisioterapia en lactancia materna en España y del Grupo Aúpale.

1. Durante la lactancia materna, ¿tengo que seguir alguna dieta especial?

No. Dieta equilibrada, variada, rica en todos los nutrientes, y asegurarnos de saciar la sed. Y, si hubiera alguna sospecha de déficit nutricional de algún tipo, habría que consultar a un nutricionista experto en lactancia y al médico de cabecera. Pero, en principio, en madres sanas, no habría que seguir ninguna recomendación especial, simplemente dieta equilibrada, sana y variada.

2. ¿Hay alimentos prohibidos durante la lactancia?

Alimentos, como tal, no. He escuchado alguna vez que se deberían evitar las legumbres, por si pudieran ocasionar gases en los niños, pero no es así. Una madre puede tomar legumbres, bebidas gaseosas, que no afectará para nada al bebé.

3. ¿Durante la lactancia puedo tomar alcohol?

En principio, no debemos tomar nada. El consumo de alcohol puede causar sedación, desmedro, irritabilidad y retraso psicomotor en el lactante y niño mayor, aunque sus efectos dependerán de la cantidad y cronicidad del consumo de alcohol.

Es cierto que hay determinadas cantidades de alcohol en las cuales, la recomendación es esperar unas horas hasta ofrecer la siguiente toma al bebé, para que el alcohol ingerido de forma ocasional haya desaparecido de leche y sangre. Esto dependerá del peso de la madre (a menos peso, más tiempo) y de la cantidad de alcohol consumido (a más alcohol, más tiempo). La recomendación general sería evitar dar pecho hasta después de dos horas y media por cada 10 -12 g de alcohol consumidos. Estos tiempos son orientativos para mujeres de unos 60 kg de peso: un vaso de vino: 2,5 horas, dos tercios de cerveza: 5 horas, tres copas de licor: 7,5 horas. La cerveza 0,0% y la sin alcohol (<1%) pueden tomarse durante la lactancia

4. ¿Y tabaco?

Cuanto menos se fume, mejor, pero no solo por el hecho de dar el pecho a un bebé, sino porque no es saludable para la madre. Pero si la madre no va a dejar de fumar, en ningún caso la recomendación es que no dé el pecho, esto solo empeoraría la situación. Vamos a tener un bebé en un entorno de humo, pero sin la protección inmunológica que le ofrece la leche materna. Simplemente, hay que seguir una serie de recomendaciones, como el lavado de manos antes de empezar la toma, el cambio de ropa…

5. ¿Hay alimentos que enriquecen la leche materna o alimentos que aumenten la producción de leche materna?

En principio, no. Hay algún estudio que menciona a los dátiles, pero no hay nada concluyente al respecto.

6. Me encanta el café, ¿puedo seguir tomando cafeína durante la lactancia?

El café contiene cafeína, una trimetilxantina estimulante del sistema nervioso central. Un consumo moderado de café no produce niveles significativos de cafeína en lactantes, pudiendo ser indetectables o por debajo de los niveles terapéuticos en el periodo neonatal, pero dosis superiores a 300 – 500 mg al día pueden provocar nerviosismo, irritabilidad e insommio en el lactante, así como disminución de los niveles de hierro en leche materna.

7. ¿Necesito ingerir más calorías durante la lactancia?

Sí, pero nada pautado, todo en base a las sensaciones de hambre de la madre.

El consumo calórico materno recomendado durante la lactancia a nivel general es de 2.300-2.500 Kcal al día para alimentar a un niño, y de 2.600- 3.000 Kcal para la lactancia de gemelos, aunque lo ideal es la valoración a nivel individual por parte de un Dietista-Nutricionista para estos casos, de la misma manera que ocurre con el embarazo.

8. ¿Puedo tomar antibiótico o ibuprofeno durante la lactancia?

Sí, antibióticos (la gran mayoría y siempre pautados por el médico) e ibuprofeno. De hecho, la gran mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, aunque puede haber alguno que no. Ante la duda, recomiendo consultar una guía maravillosa, donde nos dicen la compatibilidad o incompatibilidad de todos los medicamentos con la lactancia. Se trata de: e-lactancia.org.