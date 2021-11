En un momento en el que abundan las teorías de la conspiración y las 'fake news' campan a sus anchas por Internet, transmitir a nuestros hijos la importancia del método científico es fundamental. De esto nos hablará el matemático y divulgador Eduardo Sáez de Cabezón en el evento 'Educar es todo'. Hablamos con él para que nos ofrezca un "aperitivo" de lo que será su ponencia.

El título de tu ponencia es 'Viva la ciencia', y yo añado: "este año más que nunca". ¿Somos realmente consciente de lo que se ha conseguido sacando adelante una vacuna en tiempo récord?

Todavía no lo somos. Lo que han hecho los científicos y científicas este año pasado no tiene precedentes, y es el resultado de un esfuerzo que tiene tres características que lo han hecho posible: 1) Se basa en un esfuerzo de años sobre coronavirus y sobre vacunas de tipo ARN mensajero. No es algo que haya surgido de la nada. La ciencia básica está ya tratando de responder preguntas y problemas que aún no tenemos, y esto ha sido un ejemplo. 2) Ha habido una coordinación sin precedentes. Desde el principio se han coordinado equipos de todo el mundo, se ha compartido información, se han generado plataformas de colaboración y eso ha hecho posible que tengamos una vacuna tan rápidamente. 3) El hecho de que COVID-19 haya afectado a tantas personas y que haya estado tan presente ha hecho que hayan podido hacerse ensayos clínicos masivos muy pronto, que normalmente son el cuello de botella del desarrollo de vacunas y medicamentos. Aún no somos conscientes de la importancia de lo que ha ocurrido, porque estamos aún con la tristeza y el susto en el cuerpo, pero cuando tengamos perspectiva, nos daremos cuenta de la importancia de este año y medio en el desarrollo científico.

Eduardo, ¿por qué crees que sigue habiendo tantos escépticos? Personas que siguen dudando de la ciencia... ¿Hace falta una mayor labor de divulgación, como o la que tú realizas en tu canal de YouTube y en el programa de televisión Órbita Laika?

Las razones son muchas y variadas. Hay, por supuesto, razones personales, una historia de frustraciones o desencantos con "el sistema" de muchas personas que han quedado, por tanto, desvinculadas de los discursos que ellos llaman "oficiales" y quedan más a merced de estas teorías conspiratorias que les hacen tener un lugar en el que se sienten más afirmados. Pero hay también razones estructurales, a veces no transmitimos bien la importancia del conocimiento y desarrollo científico, no tenemos una narrativa lo suficientemente atractiva como para que sea más fácil que la población se alinee con el discurso científico, lo cual es de una importancia capital.

¿Cuál es el papel de las madres y padres en todo lo relativo a las 'fake news', la circulación de teorías de la conspiración? ¿Cómo podemos alejar a nuestros hijos de todo eso, teniendo en cuenta que la información que circula por Internet es incontrolable?

Debemos aprender a leer noticias e informaciones y debemos ayudar a nuestros hijos a que lo hagan. No es obvio ya que todo lo que nos llega es verdad. Ser capaces de comprobar la veracidad de una información es algo que podemos aprender, que no es sencillo pero tampoco es difícil. Por ejemplo, desde la FECYT se han lanzado campañas y guías que nos ayudan en esto. Todos estamos expuestos a ser víctimas de noticias falsas, es muy importante entrenarnos para detectarlas y, sobre todo (y más importante aún), no difundirlas.

Eres matemático, y los datos nos dicen que hay una cantidad de niños que no entienden las matemáticas, ¿qué falla? ¿Puede ser el sistema de enseñanza?

El sistema de enseñanza de las matemáticas en casi todos los países del mundo está en continuo cambio y vamos aprendiendo cada vez más la importancia de dar contexto a los conceptos matemáticos. Hace tiempo teníamos la sensación de que las matemáticas empezaban y terminaban en la clase de matemáticas. Hoy, por suerte, tenemos muchas más matemáticas en la conversación social. Así que, aunque aún nos queda camino por hacer, la enseñanza de las matemáticas está en un proceso de mejora evidente. En estos momentos no podemos permitirnos una generación indiferente a las matemáticas.

Hay otro problema, y es que no hay apenas mujeres en las carreras STEM (Ciencia, tecnología, matemática e ingeniería). ¿Qué podríamos hacer para revertir la situación?

Es un tema con muchas caras. Para mí lo importante es que propiciemos un ambiente social y académico en que todas las personas elijamos sin sesgos, sin tendencias extrínsecas. Hay un déficit claro de mujeres en profesiones STEM y hay un déficit claro de hombres en las profesiones más vinculadas al cuidado. Deberíamos hacer los esfuerzos para que eso, que parece una tendencia, pueda cambiar, y podemos hacerlo. Hay muchos esfuerzo en este sentido, y aunque sea difícil cuantificar sus efectos, es bueno que se genere un ambiente de libertad en la elección de carrera que aunque parece totalmente libre, en realidad todavía arrastra inercias que vienen de lejos.

¿Cuál es el mensaje principal que quieres lanzar con tu ponencia?

Que la ciencia debe formar parte de ese terreno común en el que todos podemos trabajar juntos. Que no podemos permitirnos como sociedad que el conocimiento científico sea parte del debate identitario o partidista.