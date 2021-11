Si crees que puedes estar embarazada, los primeros síntomas de embarazo que experimenta el cuerpo tras la fecundación pueden darte una pista.

Hay varios síntomas muy comunes que se dan entre las mujeres que apuntan a que se puede estar embarazada. Sin embargo, se ha de decir que cada embarazo es único, y tanto el cuerpo como la mente pueden reaccionar de forma diferente en cada persona.

Los síntomas más comunes que pueden indicar que estás embarazada

Estos primeros síntomas no solo se dan cuando una persona está embarazada. Se pueden confundir con los síntomas premenstruales, con la ovulación o con cualquier otro cambio que esté experimentando nuestro organismo.

Según la Asociación Americana del Embarazo, estos cuatro son los síntomas más frecuentes y en los que tienes que fijarte para ayudarte a saber si estás embarazada o no.

Falta de periodo : Ante un periodo regular, su retraso puede ser síntoma de gestación. Si ha pasado una semana con periodo regular, se debe estar más alerta. Pero ante un periodo irregular, no es síntoma de que pueda haber la posibilidad de embarazo.

: Ante un periodo regular, su retraso puede ser síntoma de gestación. Si ha pasado una semana con periodo regular, se debe estar más alerta. Pero ante un periodo irregular, no es síntoma de que pueda haber la posibilidad de embarazo. Senos sensibles e hinchados . Se trata otro síntoma que produce incomodidad en el pecho de la mujer.

. Se trata otro síntoma que produce incomodidad en el pecho de la mujer. Incremento de la frecuencia urinaria : La mujer embarazada comenzará a sentir la necesidad de ir más al baño que la frecuencia habitual.

: La mujer embarazada comenzará a sentir la necesidad de ir más al baño que la frecuencia habitual. Cansancio: El cansancio comienza en las primeras semanas del embarazo porque aumenta la cantidad de la hormona progesterona.

Otros síntomas posibles de embarazo

La Asociación Americana del Embarazo también señalan otros síntomas posibles no tan comunes que se pueden dar en los primeros días tras la fecundación.

Cambios de humor, por la alteración de hormonas.

Dolores de espalda, que aumentan según avanza el embarazo

Dolores de cabeza

Antojos de comida

Oscurecimiento de las areolas

Hinchazón abdominal

Pérdidas de sangre ligeras, ya que el útero está comenzando a prepararse para albergar a un bebé.

¿Cuándo comienzan los síntomas de embarazo?

Los síntomas nombrados anteriormente pueden aparecer tras una semana de la fecundación, por los que pueden darse los primeros signos antes de poder hacerse un test de embarazo.

El test de embarazo aclara la duda de embarazo o no, pero para que un test aporte una fiabilidad del 100% hay que esperar mínimo 15 días hasta realizar esta prueba, ya que antes de este periodo de días en nuestra orina no hay suficiente cantidad de la hormona gonadotropina coriónica humana (HCG) que es la que busca el test de embarazo para saber si se espera un bebé o no.

También es posible no experimentar ningún síntoma hasta varias semanas después y que el único síntoma que hayamos tenido sea la falta de periodo.