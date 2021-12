Las redes sociales nos hacen perder mucho tiempo inmersos en el gran universo de contenidos que nos proporcionan en múltiples formatos, canales y temáticas. Solo hace falta revisar el tiempo de uso que todos nuestros móviles nos ofrecen para darnos cuenta de las horas que pasamos deslizando el dedo sobre nuestras pantallas. Y nuestros hijos e hijas también.

Pero las redes sociales no solo sirven para perder el tiempo, como señaló María Lázaro, docente y autora de libros como “Redes sociales y menores. Guía práctica”, en su ponencia del evento Educar es Todo: “En las redes podemos inspirarnos, aprender, enseñar a nuestros hijos a crear contenidos…”.

Claves para no perder el tiempo en redes sociales

María Lázaro indica que lo primero que debemos asumir es que “estar online forma parte de la vida, de los jóvenes y de los adultos. Entonces, tenemos que aprender a gestionar esa conexión y, también, el no estar online”.

Las madres y padres debemos tener perfiles en las diferentes redes

Por ejemplo, “en TikTok hay muchos retos, pero no todos son malos. Por ejemplo, retos por el clima o sobre temas educativos. Pero para conocer cuáles son los retos que nos pueden ser útiles y que nos hagan pensar, nosotros también debemos tener un perfil en esa red antes de que se lo abran nuestros hijos, en cualquier red social. Pero que no nos lo cuenten”, explica la experta.

Conocer contenidos interesantes y útiles

María Lázaro también expone que en las redes, por ejemplo en Instagram, YouTube, Twitch o TikTok, podemos encontrar profesores, divulgadores, poetas, booktubers (youtubers que hablan sobre libros), artistas…

Por eso, la experta nos aconseja que “les propongamos nosotros también referentes, y para ello es muy importante que entendamos qué es lo que a ellos les interesa”.

"Si no intentamos entenderles, no vamos a poder nunca acompañarles ni reconducirles en el uso que hacen de las redes sociales" María Lázaro - Experta en Redes Sociales

Otro aspecto clave es enseñarles a contrastar los bulos y noticias falsas que inundan internet, y eso “podemos hacerlo con las herramientas que ellos mismos utilizan”. Por ejemplo, alentándoles a seguir cuentas de medios de comunicación, periodistas o que se dediquen a contrastar bulos.

Intentemos entender su mundo

Por último, “es muy importante que intentemos entender su mundo, aunque no lo compartamos, aunque no estemos de acuerdo… pero si no intentamos entender por qué están ahí y por qué les gusta, no vamos a poder nunca acompañarles ni reconducirles en el uso que hacen de las redes sociales y la tecnología”, concluye María Lázaro.

Estas son algunas claves que nos dio María Lázaro en su ponencia, pero si queréis saber todos los detalles que explicó en su intervención “Redes sociales: el nuevo lugar favorito de nuestros hijos”, aquí os la dejamos al completo. ¡Tened cerca papel y boli!