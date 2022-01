Muchos niños y niñas pequeños pasan por una etapa en la que dicen palabrotas. Esto ocurre porque los niños comienzan a comunicarse mejor, tienen un vocabulario más rico y repiten las palabras que escuchan a su alrededor. Como padres y madres puede que nuestra primera reacción sea escandalizarnos, pero tenemos que entender que hay varias causas por las ya desde pequeños hacen uso de estas palabras malsonantes y que podemos reconducir estas conductas en nuestros hijos.

Motivos por los que nuestro hijo dice palabrotas

El entorno y sus referentes son los principales motivos por los que empieza a usar este lenguaje.

Imitación

Los niños y niñas imitan a quienes tienen alrededor. Si sus progenitores dicen palabrotas a diario, nuestros hijos incorporarán este lenguaje en su uso cotidiano. Los padres y madres somos sus referentes más directos, nos ven y nos escuchan. Todo lo que digamos será legítimo para ellos. Pero aquí también influye el entorno de los amigos de nuestro hijo. Si sus amigos usan este lenguaje a diario, nuestro hijo irá incorporándolo también a su día a día.

Encajar en un grupo

Muchos niños y niñas, aunque sobre todo adolescentes, empiezan a usar este lenguaje para encajar en un grupo de iguales.

Quieren llamar nuestra atención

Los niños saben que las palabrotas son palabras prohibidas, y las usan para llamar la atención de sus padres y madres. Sin embargo, esta llamada de atención no es más que una forma de decirnos que no tienen una necesidad cubierta. Las reacciones, las conductas no adecuadas y el lenguaje malsonante que usan es su forma de expresar las emociones que les están frustrando o les están dificultando. María Soto, experta en disciplina positiva, recuerda que siempre detrás de una conducta desproporcionada o errónea, en este caso, el uso de palabrotas, hay una necesidad no cubierta. "Los malos comportamientos son malas decisiones que nos hablan de una necesidad. Y ante su necesidad mal expresada, muchas veces solo tenemos en cuenta cómo lo expresan, no lo que sienten de verdad”, cuenta.

¿Cómo NO debemos reaccionar cuando dicen palabrotas?

La reacción que tengamos cuando digan palabrotas va a influir en la repetición de esta conducta.

No recurrir a castigos, ni a gritos ni a amenazas . Aunque nuestro hijo haya dicho algo que no nos guste, si recurrimos a estas reacciones, nuestro hijo tendrá miedo de estar con nosotros, con sus figuras de referencia.

. Aunque nuestro hijo haya dicho algo que no nos guste, si recurrimos a estas reacciones, nuestro hijo tendrá miedo de estar con nosotros, con sus figuras de referencia. No recurrir al chantaje emocional: "me disgustas si hablas así" o "hablando así no haces feliz a tu madre" son frases con las que estamos estableciendo un chantaje emocional en nuestro hijo. Le estamos transmitiendo que si dice palabrotas no le vamos a querer, y no nos va a hacer felices.

¿Qué debemos hacer si dice palabrotas?