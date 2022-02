Parece paradójico, ¿verdad? Nos pasamos la vida pidiendo que nos hagan caso, protestando por su rebeldía, y ahora decimos que es importante enseñar a tus hijos a decir no. ¿Por qué? ¿Cómo conseguirlo? Nuestros expertos nos dan las respuestas.

Olvidar la obediencia ciega para enseñar a tus hijos a decir no

Desmitificando la idea de la obediencia, Alberto Soler nos habló en este taller de una performance de la artista Maria Abramovich, que quiso experimentar en su propia piel qué ocurre cuando no pones límite a nadie, cuando no sabes decir no.

La performance, llamada Rythm 0, consistió en que la artista se dejó usar como un objeto en un museo durante 6 horas. Luego comentó que se sintió violada. Y es que dice Alberto que “cuando no somos capaces de poner límites a los demás se llega a un punto a los que no queremos que lleguen nuestros hijos”, así que nos llamó a tener cuidado con el empeño en que nuestros hijos sean obedientes.

Frente a esta idea, Alberto nos aconseja “dar más valor al pensamiento crítico y a la capacidad para reaccionar a las injusticias”, porque con la obediencia nos estamos haciendo un lío: “Queremos que cuando le demos lentejas obedezca y se las tome pero cuando un amigo le dé un porro digan NO”.

La asertividad, cómo enseñar a tus hijos a decir no

Eva Bach, experta de nuestra plataforma, y Anna Forés escribieron un libro muy recomendable titulado La asertividad en el que definen esta habilidad como “un recurso para comunicar de un modo respetuoso y oportuno lo que yo siento y para acoger con el mismo respeto lo que sienten los otros”. La asertividad, por tanto, es al mismo tiempo “un derecho –todos merecemos ser bien tratados– y a la vez un deber –todos tenemos que tratar bien a las otras personas”. Esta herramienta va a permitir a nuestro hijo respetar a los demás y respetarse a sí mismo, ser, por tanto, capaz de decir no y defender su propio punto de vista, sin someterse ni someter a nadie.

Para entrenar la asertividad de nuestros hijos, podemos tener en cuenta las siguientes claves: