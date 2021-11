En España, uno de cada cinco niños y adolescentes de entre 5 y 18 años afirma haber sido víctima de bullying en 2021. Aunque el acoso escolar se realiza principalmente cara a cara, también existe el acoso escolar a través de redes sociales e Internet, lo que conocemos como ciberbullying.

La docente, bloguera y autora del libro 'Redes sociales y menores' María Lázaro nos alerta de que "la experiencia de violencia en el caso del ciberbullying es mayor ya que el acoso se produce las 24 horas del día, 354 días al año, sin necesidad de que el acosador esté presente y, además, ante un público infinito debido a la capacidad de viralización del acoso". De esto hablará en una ponencia online el próximo martes.

PONENCIA ONLINE: Educar para evitar el ciberbullying Día: Martes 16 de noviembre

Hora: 10:05 hrs

Registro gratuito en: https://educarestodo.com/eventos/entrega-ii-reconocimientos-dilo-todo-contra-el-bullying/

Ante una situación de este tipo, María nos da algunos consejos sobre cómo debemos actuar los padres si detectamos que nuestros hijos pueden estar sufriendo ciberbullying:

No sobrerreaccionar. Pensar enseguida en denunciar o cambiarle de centro puede provocar que nuestro hijo o hija se encierre más en sí mismo y que no cuente más.

Avisar al colegio, el cual deberá activar el correspondiente protocolo, también en casos de ciberbullying.

Valorar si nuestro hijo o hija necesita apoyo psicológico para trabajar el desarrollo de habilidades sociales que le permitan conectar con nuevas amistades.

¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para evitar el ciberbullying

María Lázaro insiste en que existe la falsa creencia de que nuestros hijos, por el hecho de nacer rodeados de tecnología, ya son nativos digital, y no es así. "Los nativos digitales no nacen, se hacen. Nuestros hijos no nacen sabiendo usar de forma correcta la tecnología, no sabiendo sus peligros ni cómo evitarlos. Tampoco cómo relacionarse en ella. Somos los adultos, las madres y padres, los que debemos enseñarles a hacerlo". En este punto, muchas madres y padres nos preguntamos cómo podemos enseñar a nuestros hijos a relacionarse en el entorno online si nosotros tampoco somos expertos en esto. María Lázaro en clara en este sentido: "La forma en la que enseñamos a nuestros hijos a desenvolverse en el entorno online es la misma que en el entorno offline (la vida real). Todo se basa en una educación en valores. Enseñar a nuestros hijos a comunicarse de una forma respetuosa, a saber detectar situaciones que no son convenientes, a saber pedir ayuda...". Sobre esto hablará el lunes en una ponencia en directo. Si quieres verla, solo tienes que registrarte aquí.