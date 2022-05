La elección de una profesión no es una tarea fácil para nuestros hijos e hijas. A partir de los 15 años tienen que escoger en las escuelas un itinerario: o ciencias o letras. Con estas edades puede que no tengan muy claro sus intereses, puede que no sepan qué escoger o puede que no sepan cómo orientar sus estudios porque no saben cuál es su vocación ni conocen sus gustos y aptitudes.

Como padres y madres tenemos la responsabilidad de acompañarles en la toma de esta decisión sin dejar que nuestra opinión influya en su elección. ¿Cómo hacerlo? La psicóloga Marta Freire repasó en este webinar algunas claves para que les podamos ayudar: Profundizar en sus intereses y sus aptitudes

Aceptar toda decisión que tomen

No proyectar nuestras expectativas y deseos frustrados a la hora de estudiar una carrera sobre ellos

Ofrecerles todas las opciones que tienen para dedicarse a una profesión (Bachillerato, FP, carreras universitarias...) Podéis conocer el resto de claves y ver el webinar completo aquí: