La ultraderecha irrumpe con fuerza: Vox logra dos diputados

Han tenido que pasar tres procesos electorales para que las Islas hayan dejado de ser un territorio vetado para Vox . La formación de ultraderecha dio anoche la sorpresa al obtener representación con dos diputados en Canarias, uno por la provincia de Las Palmas y otro por la de Santa Cruz de Tenerife. El partido presidido por Santiago Abascal no se ha visto afectado, a pesar de que cambió a su cabeza de lista al Congreso por Las Palmas tan solo cinco días antes de la cita electoral.

La ola nacional del partido, que ha logrado 52 escaños en el Congreso, ha llegado con un gran impulso a Canarias, donde el número de votos ha superado con creces a los resultados de las elecciones celebradas el 28 de abril de este año. El partido ha pasado de los 882 votos en junio de 2016 y 69.614 votos en abril a los 117.495 sufragios y un 12,44% de los votos , colocándose como quinta fuerza política en las Islas.

Estos datos sitúan a la fomación por delante de partidos consolidados en los anteriores comicios, como Ciudadanos, que ha perdido los dos diputados que tenía en el Archipiélago, y por delante también de NC-CC incluso en aquellos municipios donde el voto nacionalista ha sido tradicionalmente la tendencia.

Vox ha obtenido un mayor respaldo en la provincia de Las Palmas, con 64.197 votos, que en la de Santa Cruz de Tenerife, donde le han votado 53.298 personas. En función de la población y por islas, en la provincia de Las Palmas Fuerteventura ha sido la que más ha apoyado al partido, con un porcentaje de voto del 15,71% y 5.522 votos, seguido de Lanzarote con el 13,34% de los votos y 6.745 apoyos y la isla de Gran Canaria, donde la formación ha logrado el porcentaje de voto más bajo al alcanzar el 13,08%, pero 51.930 sufragios.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la isla capitalina ha sido la que ha acaparado el mayor porcentaje de voto al alcanzar el 11,84% y los 48.461 apoyos; le sigue La Gomera con un 9,17% y 833 apoyos; la isla de La Palma con un porcentaje de voto del 9,16% y 3.529 sufragios, mientras que en El Hierro votaron a Vox 475 personas y alcanzó un 9.06%.

La consecución por primera vez de los dos diputados de Vox en las Islas ha provocado que la formación haya superado a los partidos canarios en varios municipios del Archipiélago. En el caso de Gran Canaria, el salto más llamativo se produce en aquellas localidades en las cuales la formación de Santiago Abascal logra dejar atrás incluso a los partidos nacionalistas cuyo voto ha sido siempre decisivo en esos municipios.

Así,en el municipio de Agüimes, donde el bloque Roque Aguayro-Nueva Canarias y su presidente, Antonio Morales, ha arrastrado siempre un importante número de votos, Vox se ha situado como cuarta fuerza política, con un porcentaje de votos del15,45% y 2.338 apoyos, por delante de la coalición electoral NC-CC-PNC, que ha quedado relegada a la quinta fuerza política tras haber obtenido el apoyo de 1.884 personas y un porcentaje de votos del 12,45%.

En el caso del municipio de Telde, la coalición electoral nacionalista, que además gobierna en un pacto, no ha conseguido arrancar los votos suficientes como para obtener una buena representación. Aquí, Vox también ha superado a NC-CC-PNC al lograr el apoyo de 6.944 personas y un porcentaje de votos de 14,44%, colocándose como la cuarta fuerza. Los nacionalistas se quedan en quinto lugar con 5.371sufragios y un11,17% de los apoyos.

En la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de que Nueva Canarias está en el gobierno municipal, la coalición electoral ha quedado debilitada y se sitúa como sexta fuerza en el muncipio al lograr tan solo un procentaje de voto del 6,22% y 11.786 sufragios. En la localidad, Vox duplica las cifras al alcanzar los 22.070 votos y un apoyo del 12,27%. Aquí se sitúa como cuarta fuerza.

En el caso del municipio de Gáldar, otro de los graneros de votos de Nueva Canarias, los nacionalistas han conseguido mantenerse como segunda fuerza política con el apoyo de 2.609 personas y un porcentaje de votos del 19,76%. Vox, en este caso, se sitúa en quinta posición con 1.294 sufragios y un 9,80%.



Discurso victimista



En un ambiente de euforia, unas 50 personas arroparon anoche a los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado en la sede del partido en Las Palmas de Gran Canaria para conocer los resultados de estos comicios, resultados más que esperanzadores para los cabezas de lista de la formación.

El titular de la lista de Vox al Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez, aseguró anoche que no serán solamente dos los diputados de su partido los que representen a Canarias en la Cámara Baja, sino que serán los 52 que ha obtenido el partido en el Congreso los que van a defender los intereses de las Islas. "Estamos muy orgullosos de haber obtenido esta representación", sostuvo Rodríguez en su discurso para valorar los resultados electorales, y en el cual destacó además que su formación ha pasado "mucho tiempo sometido al estigma y al insulto gratuito de muchas tertulias políticas y medios de comunicación" que han aprovechado su "atalaya sectaria" para insultarles sin dar argumentos.

A pesar de celebrar el resultado, Rodríguez echó mano de un discurso victimista para señalar que haber logrado dos diputados significa que "el mensaje de Vox se va imponiendo" porque "la verdad siempre se impone". "No nos hacía justicia ninguna de esas etiquetas que nos han puesto hasta el momento", manifestó el diputado electo, "somos un partido que lo único que quiere es servir a España; siempre hemos dicho que Vox es un partido cuyas siglas son prescindibles, porque solo somos un instrumento al servicio del país y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora".

El cabeza de lista de Vox por Las Palmas quiso aprovechar su discurso para recordar que quienes han votado a la izquierda "se darán cuenta de que las medidas más sociales están en un partido como Vox que defiende las libertades y que quiere que todos vivamos en paz y concordia defendiendo nuestro porvenir". A juicio de Alberto Rodríguez, Vox es un partido que piensa que no hay nada más social que la creación de empleo y de riqueza en España.

En su alegato, el diputado electo reconoció que Vox continuará con esta tendencia alcista porque no es un "partido de moda" ni su mensaje se adapta por electoralismo. Los miembros de Vox están, indicó, amparados por unas ideas que han sido mediatizadas de manera dañina y negativa. En declaraciones a este periódico, Alberto Rodríguez señaló que su formación será fiel a unos principios que no venderán "por una oportunidad o por unas cuotas de poder". Ahora, sostuvo, se abre una etapa en la cual sus votantes se sentirán orgullosos de Vox y en la que espera que dejen de excluirles en los debates políticos "como se ha hecho hasta ahora".

Sobre su nombramiento como cabeza de lista de Vox al Congreso por Las Palmas el pasado míercoles, casi a última hora deprisa y corriendo, Rodríguez manifestó que ese proceso no le ha afectado en absoluto porque los miembros de Vox no están en una lista para figurar, sino para dar el paso y trabajar. "He sido jugador de fútbol y sé que los suplentes están plenamente preparados para sustituir al titular si la situación lo requiere", afirmó.

En sus declaraciones, el diputado electo criticó que durante la visita del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, a Gran Canaria durante la precampaña, los medios de comunicación diesen más importancia a que se hospedase en el Hotel Madrid, donde se alojó el dictador Francisco Franco antes de partir a Marruecos y levantarse contra la República, que a las pautas principales del mensaje del partido. "Cuando se refieren a nosotros se habla de la ultraderecha fascista, xenófoba y racista, pero al final eso solo ha retratado a quienes han vertido esos calificativos gratuitos y no a este partido, que ha demostrado ser fiel a los valores que defiende", aseveró Alberto Rodríguez.

Sobre la vinculación de Vox y el franquismo, Alberto Rodríguez aseguró que él no ha hablado sobre ese asunto con ninguno de sus compañeros de formación. "A los únicos a quienes les interesa traer el franquismo al debate político de hoy es al PSOE para dividir a España porque le interesa esa injerencia", manifestó. En este sentido, insistió en que Vox defiende la libertad de pensamiento de los españoles "ya sea sobre la República, el franquismo o lo que quieran, pero en libertad; y más teniendo en cuenta que la Ley de Memoria Histórica ha querido imponer un solo criterio a todos los españoles".

Por otro lado, en un discurso más duro, el canditado al Senado por Gran Canaria, Manuel Ruiz de Galarreta, señaló que los resultados son un importante salto cualitativo y cuantitativo porque "supone el principio del fin de muchos marxistas-leninistas que quieren disgregar el país y convertirlo en una porquería como cuando estábamos en 1936". "Esto supone un punto y coma a una tendencia segregacionista, centrifugadora y maliciosa que se asentaba en el país", concluyó, "la gente ya se estaba dando cuenta de que el PSOE era un partido marxista- leninista cargado de revoluciones".