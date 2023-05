La candidata del Partido Popular (PP) al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, se ha comprometido a invertir de “manera inmediata” los más de 300 millones de euros que el municipio acumula en las cuentas bancarias en forma de remanentes como consecuencia de la baja ejecución presupuestaria, que el pasado año se limitó a un 54,22%.

Jimena, que se reunió con la junta directiva del Colegio de Economistas, explicó antes de la reunión que “si hablamos de economía hoy en Las Palmas de Gran Canaria debemos hablar de que los vecinos no llegan a final de mes”, porque en febrero de 2023 la inflación aumentó en el Archipiélago un 6,8%. “Por eso muchas de esas familias tienen que comprar pollo y no carne roja porque esa inflación se esta comiendo la renta disponible de las familias mientras que el PSOE no toma ninguna decisión al respecto”, indicó la candidata del PP municipal.

Jimena planteó ante la junta directiva colegial su modelo económico para la capital grancanaria que recoge una bajada de IBI, la supresión de la licencia de apertura, una bajada de todas las tasas municipales “porque no tiene sentido seguir recaudando cuando el remanente por la no ejecución de los presupuestos sigue creciendo y está por encima de los 300 millones de euros”.

Plan de pago a proveedores en Las Palmas de Gran Canaria

“Preferimos que la gente tenga el dinero en el bolsillo que esté ocioso en una cuenta del ayuntamiento”, advirtió Jimena. “Además”, prosiguió, “haremos un plan de pago a proveedores para saldar deudas con quienes prestan servicios a nuestra ciudad y no se les paga por parte del PSOE en tiempo y forma”. Por este motivo anunció que el PP invertirá de “manera inmediata” el dinero que el ayuntamiento tiene acumulado en los bancos “en dar un cambio real” a esta ciudad.

“La ciudad se merece un cambio real, y si obtenemos la confianza para gobernar, desde el ayuntamiento podremos hacer mucho para que esta situación mejore: invirtiendo en los servicios básicos, como la limpieza o la movilidad; bajando los impuestos, apoyando a las personas más vulnerables, y también a las personas que emprenden, a las pymes y a los pequeños negocios”, añadió Jimena.

Jimena también hizo hincapié en la importancia de dar “mejor formación a nuestros vecinos” para que “o bien se incorporen al mercado de trabajo o bien puedan mejorar sus salarios”, ya que en la capital grancanaria “tenemos un salario medio de 1.573 euros, el segundo mas bajo de España, algo que debemos corregir aprovechando nuevos nichos de trabajo como la energía eólica off-shore o la industria del cine”.