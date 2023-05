Miguel Jorge Blanco, candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Santa Brígida, defendió este jueves que concurre a estas elecciones del 28 de mayo para poner en marcha en los próximos cuatro años un modelo de "Cabildo abierto, tolerante, donde quepan todos y donde al discrepante, al que no opine igual no se le arrincone sino que participe de los discursos de los proyectos". El líder de los populares señaló que ante cualquier asunto sentará en una mesa a todas las partes para escuchar, "porque escuchando incluso a los que no te han votado y piensan distinto se pueda buscar una solución a los problemas".

En su intervención en el Foro Prensa Ibérica, aseguró que se presenta como candidato al Cabildo porque desde el punto de vista interno en la corporación hay mucho por hacer ya que la institución, con un presupuesto anual de un millón de euros, dispone de 496 millones en los bancos, y tiene problemas de gestión importantes porque no se ha reforzado la estructura administrativa para afrontar los retos que tiene en la isla. "Otra isla es posible, y otro gobierno es posible", destacó Jorge Blanco. "No quiero un cabildo acaparador, quiero un Cabildo que moleste lo menos posible, que cuando un empresario quiera invertir lo pueda hacer sin que le reclamen requisitos mas allá de lo razonable y si alguien quiere vivir en un lado que no se lo impida un norma , todo esto con matices", manifestó el candidato del PP. Criticó Miguel Jorge el modelo de gestión del Cabildo que ha llevado el presidente insular Antonio Morales estos ocho años. "Soy del PP, y pretendo que la gente sea libre y pueda hacer las actividades que crean sean convenientes", dijo. En este sentido, cuestionó la visión del sector público como ente que dirige todo y pretende dirigir todo en nuestra vida. "Tengo una visión liberal de la vida y de la sociedad en general, y la administración solo está para cubrir los déficit que el sector privado no puede cubrir y para ayudar a aquellas personas que de manera independiente no pueden tener vida digna", enfatizó. "No quiero ser el presidente de un cabildo intervencionista, un cabildo que quiera dirigir la vida de todos los ciudadanos, amo mucho la libertad individual y quiero que todo el mundo decida lo que quiere hacer en su vida y que el Cabildo solo acompañe a los ciudadanos para que puedan tener una vida digna", sentenció el candidato del PP al Cabildo en el Foro de Prensa Ibérica al que también asistió la candidata l Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado. Entre los retos que se marca el candidato del PP si gobierna el Cabildo, anunció suscribir gran acuerdo con los ayuntamientos de la isla para que poner a disposición de las empresas suelo para construir viviendas públicas. Si bien dio por hecho que la corporación no tiene competencias en esta materia, añadió que el Cabildo cuenta con Consorcio de Viviendas que necesita de una buena gestión pública de la mano del sector privado. Denunció que desde este ente no se hayan promocionado viviendas y puso sobre la mesa el dato de que para las mujeres víctimas de violencia de género, que son 250 demandantes, solo se han hecho 4 casas en el periodo del 2019 al 2023. También anunció que se propone duplicar los fondos de los planes de cooperación del Cabildo con los ayuntamientos para que de los 15 millones pasen a 30 millones y que a la hora de hacer los repartos no va tener en cuenta el color político de las corporaciones como ha hecho el presidente Morales.