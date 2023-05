El disputado voto del señor mayor

Sanidad, pensiones, inflación o inmigración son algunas de las cuestiones que dirigen el voto del grupo de la tercera edad. En el Club Victoria los jubilados echan la mañana en el dominó y charlan sobre los asuntos que le preocupan. De cara a las urnas el 28-M, Sebastián Álamo, José Miranda, Candelaria Artiles y Gregorio Figueras cuentan sus principales inquietudes de una sociedad muy diferente de aquella en la que nacieron. Actualmente el número de personas dentro de la tercera edad supera ya ampliamente a los menores de 15 años en el distrito Isleta-Puerto-Guanarteme frente al menos envejecido de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, el único de la capital donde los niños superan a los mayores, 14,3% frente al 12,5% de su población. El voto de la tercera edad se vuelve pues esencial para la carrera electoral.

Sebastián Álamo fue taxista y recuerda que cuando él era joven la inseguridad era palpable. «Me dieron una puñalada con 28 años con mi hijo de ocho meses, al final, haces un concepto de la vida en el que te das cuenta de que te podrían haber matado», comenta. Álamo agradece que la situación ya no sea igual, pero Gregorio Figueras disiente. «Veo demasiada inmigración, no se puede convivir. A mí hoy en día no me gustaría vivir en La Isleta y soy de ahí», asegura. «El tema de la inseguridad es muy complicado hay que tener mano dura para controlarlo», añade Álamo, a su lado.

Precisamente para que la juventud esté «más amarrada». Ambos proponen que «el cuartel» vuelva a ser obligatorio. Figueras estuvo destinado en Fuerteventura cuando tuvo lugar la desgracia del Maxorata-72 cuando 13 paracaidistas murieron en las maniobras militares. «Yo vi por lo menos a tres volarle la tapa de los sesos y desde esa vez no he pisado nunca más Fuerteventura», cuenta muy seriamente.

Con cataratas por meses

La juventud es un divino tesoro y eso lo saben bien los jubilados, que reclaman un sanidad pública más eficiente. Las listas, proponen, deben dar prioridad a las personas mayores porque se lo «merecen» después de toda una vida de trabajo, sobre todo para aquellos que comenzaron su periplo laboral a edades, hoy, impensables. «Me fui a trabajar con once años, antiguamente con 14 años ya te daban la vida laboral», indica Figueras que trabajó cuatro décadas en la embotelladora de Canarias.

«Me fui al médico de cabecera porque de la noche a la mañana veo como si fuera borroso, pero me dieron la cita para el 20 de enero y sé que son cataratas», denuncia Figueras. «Está viejo ya», bromea Álamo. El extaxista se toma la vida con filosofía, pero confiesa que también ha tenido problemas con la sanidad pública. «Yo tengo la edad que tengo y las dolencias a consecuencia de la edad y me gustaría estar mejor, me gustaría que lo que estoy pasando yo, no lo pasen otros», reflexiona.

«No todos los jubilados tienen las mismas condiciones, pero sí necesitamos que todos los jubilados puedan vivir en condiciones», añade Álamo. Para adquirir un estilo de vida óptimo, las pensiones son esenciales. Candelaria Artiles, que trabajó como funcionaria piensa que las próximas generaciones lo tendrán más complicado para acceder a las pensiones. «Las veo fastidiadas porque hay demasiadas ayudas para demasiadas cosas, no le veo la lógica», apunta.

«Hay muchas más dolencias que hace 40 o 50 años, han aumentado por las circunstancias de la economía, la gente no tiene trabajo y se comen el coco», comenta Figueras

Para Figueras el problema viene de la falta de empleos que existe actualmente, ya que antes habían factorías de pescado en la zona de El Confital, en las salinas había secadero de pescado y una fábrica de conserva. José Miranda considera que la escasez de trabajo también ha afectado a la salud mental de los jóvenes. «Hoy es diferente, hay muchas más dolencias que hace 40 o 50 años, han aumentado por las circunstancias de la economía, la gente no tiene trabajo y se comen el coco porque tienen hijos y cosas que pagar y eso desquicia a cualquiera», recalca. «No está muy católico», recuerda que se decía a las personas que estaban pasando una enfermedad de salud mental porque no se hablaba de la problemática abiertamente como ahora.

La inflación también ha afectado el bolsillo de los jubilados. «Aquí se ve claro entre una persona que gana más que yo y, sin embargo, tenemos el mismo problema; él con su dinero y el de su señora también sienten ese desasosiego de que no te llega el dinero y te privas de muchas cosas», compara Álamo con la situación de su amigo Figueras. «Que yo me acuerde nunca he vivido una inflación como esta», rememora Miranda. El hombre, que lleva doce años jubilado, cuenta que pertenece a una familia «bastante humilde» y de pequeño pasaba privaciones, pero por situaciones económicas diferentes a las actuales.

La legitimación del matrimonio homosexual y la inclusión del colectivo LGTBI en la sociedad son puntos en los que todos concuerdan que son favorables para el bienestar de las personas. «Hay un dicho que dice que todo el que prueba no regresa, a mí no me gusta porque no he probado (ni quiero probar), pero no puedo decir que no me gusta porque no he probado», afirma socarrón Miranda. «El mundo cambia, la vida cambia, eso está claro», analiza.

Artiles asegura que siempre han existido personas de ese colectivo y que se les tenga más en cuenta le parece «fabuloso». «Si tú te sientes bien porque eres mujer, genial, pero si quieres ser hombre, bastante mal lo tienes que estar pasando para que yo encima te esté machacando», añade. Por otra parte, señala que la violencia de género «existe en el hombre y en la mujer, pero se defiende solo a la mujer, el hombre también es atacado y se le está ignorando».

«Yo respeto a todo el mundo porque tienen derecho a vivir, dos chicos, dos chicas, me parece bien», observa Gregorio. «Hay personas que no pueden convivir con un hombre porque son machistas puros. Yo quiero más a mi mujer que a mi vida, llevo con ella 56 años», añade. «Perdona, ella, lleva contigo», apunta su amigo Álamo entre risas.