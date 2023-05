El puente por el Día de Canarias propulsa el voto por correo

El calendario electoral este año choca con el puente del Día de Canaria al caer el festivo autonómico en el martes 30 de mayo –dos días después de los comicios–, lo que ha empujado a muchos isleños a optar por el voto por correo para poder combinar la participación en la fiesta de la democracia con el disfrute de alguna escapada durante esos días. Ayer fue el último día para solicitar el voto en las 101 oficinas de Correos que existe en el Archipiélago y en ellas pudo apreciarse durante todo el día un goteo constante de personas que apuraron a última hora para pedir el voto por correspondencia a tiempo. En algunas franjas horarias incluso se formaron colas.

Cuando Loli Rodríguez llegó ayer a la oficina de Primero de Mayo sobre las 10:30 horas la cosa estaba tranquila. Cogió su turno y a los pocos minutos le llamaron desde el mostrador número diez. No pudo acudir antes porque estaba de viaje y fue el mismo miércoles cuando se enteró que solo le quedaba un día para solicitarlo. «Vengo apurada porque tenía muchas cosas que hacer, pero no quería que se me pasara esto», reconoció la canaria mientras organizaba los documentos que le entregaron para rellenar.

Más que en 2019

La Delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral de Las Palmas, tenía contabilizadas, hasta ayer, más de 27.300 solicitudes. Una cifra que estiman llegará a las 30.000. Por lo que el número supera con creces el total de peticiones para los comicios de 2019 cuando se registraron 24.721 en la provincia de Las Palmas. En Santa Cruz de Tenerife, a pesar de no adelantar cifras concretas, se estima un comportamiento de crecimiento similar. «El aumento en las cifras lo relacionamos con la coincidencia de las elecciones con el puente, muchos salen de viaje o se van a pasar esos días en el sur», apuntan desde la oficina de Las Palmas.

Los ciudadanos que hayan realizado el proceso podrán enviar las papeletas hasta el 24 de mayo

Es el caso de Rodríguez, que tiene planeada una escapada a Fuerteventura a partir del viernes 26, por lo que no podrá acudir presencialmente a su colegio electoral el 28-M. Ayer cumplió con la primera parte del proceso que implica votar por correspondencia: solicitar el certificado de su inscripción en el Censo Electoral. Por primera vez este pudo hacerse por vía telemática mediante firma electrónica, pero Rodríguez prefirió acercarse a la oficina. «Aquí te lo explican genial y lo haces en un momento», aclaró.

Tras realizar la solicitud, los ciudadanos reciben en su casa los cuatro sobres –lista regional al Parlamento, lista insular, cabildo y ayuntamiento– y las papeletas de todas las formaciones que se presentan y deben entregar su voto en alguna de las oficinas de Correos antes de 24 de mayo.

También acudió ayer a la misma oficina de la capital grancanaria Javier Morales con la mente puesta en la escapada a Lanzarote que tiene planeada para el puente del Día de Canarias. «Los trabajadores tenemos que aprovechar cada oportunidad y el festivo del martes es una de ellas», explicó el grancanario esperando su turno para pedir la solicitud. Morales ya sueña con la arena y las hamacas pero defiende que votar es una «obligación» de los ciudadanos y que «el sistema por correspondía está diseñado para facilitar que todos los que quieran adelantarse lo hagan sin mayores problemas».

Cristina Duarte también pasará el puente en Lanzarote, pero en su caso, para cuidar a su hermana. No ha fallado ni una vez a la cita con las urnas y en esta ocasión no iba a ser menos. «Siempre le he inculcado a mis hijas que deben participar en las votaciones, no importa la opción que elijas, lo importante es que votes», defendió. Su nieto cumple este año 18 años y Duarte también quiere transmitirle la ilusión por votar. «Cómo nos vamos a quejar de lo que tenemos si no participamos, no tendría sentido», apuntó.

Otros como María del Pino Montenegro acudieron ayer a la oficina de Correos porque, aunque no tienen planeado salir de la Isla el 28 de mayo, tienen planes en otros municipios, lejos de su colegio electoral. «Soy de Teror y ese día quiero colaborar con mi partido en la capital y trasladarme es complicado», explicó. Montenegro fue de las primeras en hacer la petición hace días y ayer acudió a Primero de Mayo para terminar el proceso enviando sus papeletas. Fue la primera vez que participó por correspondencia y no descarta hacerlo más veces. «Es facilito, yo tenía miedo de que no llegara a tiempo, pero ha sido muy rápido», aclaró.

La canaria realizó el trámite en la oficina con una sonrisa en la cara y defendiendo en todo momento que «acudir a las urnas es imprescindible». «Estas elecciones son muy importantes porque de aquí podremos ver el próximo gobierno de España» , aseguró Montenegro, quien reconoció que aprovechaba cada momento del día para hacer campaña de su partido. «Yo voy en la guagua o en un taxi y siempre intento concienciar a la gente de la relevancia del proceso electoral», explicó.

Otro de los motivos principales para solicitar el voto por correo es residir fuera de la Isla. Es el caso de Marta Vega, una joven de Tenerife que desde enero vive en Gran Canaria por trabajo. Acudió ayer a la oficina a recoger las papeletas porque el cartero, a pesar de que lo intentó en tres ocasiones, no la encontró en casa.

Vega lamentó no estar en su isla el domingo de las elecciones para acudir con sus amigos al colegio electoral. «Mi entorno está bastante concienciado con todo lo que tiene que ver con política, ya se han organizado para ir juntos el 28 de mayo», explicó. Desde que se abrió el plazo para solicitar el plazo la joven de 24 años no dudó ni un segundo. «Las urnas es la única manera de luchar contra las injusticias que se están dando en Canarias y necesitamos un cambio», apuntó.

La tinerfeña aseguró no estar de acuerdo al 100% con las propuestas de las formaciones de las Islas, pero insistió en ir a votar para que el apoyo no recaiga en un partido «totalmente opuesto» a sus ideales.

En Las Palmas se han registrado cinco mil peticiones más que en las elecciones de 2019

El voto por correo también es una opción para los mayores que el 28-M prefieren no desplazarse a los colegios electorales donde se pueden dar acumulaciones de personas en espacios reducidos. El caso de Angélica Murillo, que acudió ayer a la oficina de Correos acompañada de su hermana Lucía para realizar el proceso por adelantado. «Así lo hacemos con tranquilidad y sin prisas y el domingo vivimos las elecciones tranquilitas en casa», reconoce Lucía, quien agradeció a los trabajadores el trato «paciente» que le dan a los votantes con dudas. «Le hemos preguntado mil veces y siempre te solucionan el problema con una sonrisa», añadió.

Desde Correos aseguran que se está poniendo todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en los procesos electorales. Se han realizado 2.500 contratos de refuerzo en todo el país, tanto para agilizar la atención en oficinas como para el reparto de envíos y las tareas necesarias en los centros logísticos.