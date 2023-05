CC y populares persiguen gobiernos «sólidos y estables» para Cabildo y capital

Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, compareció ayer y en plena intervención se conoció la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. La noticia lo lleva a dilatar el movimiento para el inicio de negociaciones de cara un posible pacto, algo a lo que está «abierto». Martín opta por retrasar lo máximo posible el acto de su toma de posesión. En concreto hasta final de mes, ya que el límite por ley está en el día 27. Lo más cerca posible de las elecciones generales adelantadas.

El presidente electo se mostró «satisfecho» por la victoria socialista, aunque le resultó agridulce. El candidato a la reelección en el Cabildo subrayó como «posible y legal» una moción de censura en su contra como la que lo convirtió en presidente hace cuatro años, e insistió en que estan «muy contentos» por ganar el Cabildo, «el feudo» de CC. Pedro Martín se consideró «más que legitimado» para buscar acuerdos de gobierno como ganador «en número de votos y en consejeros por primera vez en 40 años». (La anterior fue en 1983 y aupó a la presidencia insular a José Segura Clavel). Dejó claro que «la clave será hablar de programas y proyectos para el futuro de Tenerife, sobre qué queremos para la Isla, no para distribuir sillones o puestos». Martín rechazó comentar con claridad con qué formaciones políticas podría llegar a establecer acuerdos.

«Afortunadamente, Vox no es necesario para los pactos de gobierno en el Cabildo», argumenta ayer Rosa Dávila, candidata de CC. La líder de los nacionalistas en el Cabildo de Tenerife se mostró satisfecha porque «el PSOE no va a poder reeditar el pacto del pasado mandato». Dávila explicó que «Pedro Martín ha dejado claro que no se ve gobernando con CC». «Nos vamos a poner a trabajar para darle estabilidad al Cabildo», añadió., «Está claro lo que ha pedido la ciudadanía: estabilidad, moderación y centralidad». Dávila se siente «ganadora y tiene la ilusión intacta por ser «la primera mujer presidenta del Cabildo».

Lope Afonso, coordinador insular del PP y consejero electo en el Cabildo, aseguró estar «muy centrado» en abrir «a partir de hoy el diálogo» y las conversaciones «que sean necesarias» con el objetivo de lograr un gobierno «estable, sólido y fiable» para la Isla. «Somos el partido que más crece», dijo Lope Afonso, que se posiciona como «capaz de articular alternativas sólidas». «Nos vamos a centrar en valorar el escenario que pueda propiciar mayor estabilidad», remató. A buen entendedor, pocas palabras.

E Santa Cruz. Todo dependerá del PP, tercera fuerza con cinco concejales. Tiene la llave de la capital. La socialista Patricia Hernández, triunfadora, como el nacionalista José Manuel Bermúdez, segundo, dependen del popular Carlos Tarife para poder convertirse en alcaldes. Aunque todo apunta que el pacto más posible es el de CC con el PP, como este mandato o como en el Gobiero regional y en el Cabildo, Tarife ha señalado que su obligación es negociar y escuchar tanto a CC como al PSOE, aunque garantiza, que tomará la decisión «más sensata para Santa Cruz». Tarife exigirá más fuerza y representación de su partido en el Ayuntamiento. El PSOE y CC han decidido no pronunciarse, de momento, sobre pactos.

E La Laguna. La intención del PP de buscar un cuarto concejal sigue en pie. Se quedaron a un puñado de votos y su candidata, Ana Zurita, van a «pelear». Ayer se reafirmó, e indicó que estaban analizando las actas. De lograr ese edil los populares, lo perdería Drago, y el escenario experimentaría un cambio radical. El PP, tercera en La Laguna., según Zurita, «nunca aceptaríamos el ofrecimiento del PSOE para pactar».

De no cambiar el reparto actual, en el centro del tablero político local están Drago y su líder, Alberto Rodríguez, que guarda silencio. Mientras, el PSOE y Unidas se Puede (USP) viven con incertidumbre lo que ocurrirá con el pacto de izquierdas.

Tras el silencio de Alberto Rodríguez puede estar su integración en el pacto o un apoyo desde fuera a este. Pero, por caber, también caben otras posibilidades, como que se quede en la oposición, que pacte con el PSOE pero sin Unidas –y que se invite a ese otro partido a dar apoyo externo desde la oposición o que pida la Alcaldía.

Resultados elecciones 28M en Canarias

Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en La Provincia los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023: