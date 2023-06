'Overbooking' de aspirantes del PSOE canario para ir al Congreso y Senado

El PP vive un subidón y el PSOE una tortura tras las elecciones del pasado 28 de mayo. La victoria socialista en Canarias y los discretos resultados de los populares isleños no se compadecen con la situación que están viviendo ambas formaciones de cara a las elecciones generales del 23-J y al proceso de configuración de listas al Congreso y al Senado. Lo que en el PP son dudas y prisas sobre cómo resolver el inminente nombramiento de cargos, en el PSOE es un problema sobre cómo recolocar a los suyos que ahora quedan fuera. Una salida son los primeros puestos en las listas electorales del 23-J, pero es un campo de juego con el terreno muy limitado.

Tras perder el Gobierno regional y muchos otros gobiernos locales e insulares, los socialistas canarios tienen un auténtico overbooking de cargos a ubicar, una situación que se agudiza por las peores expectativas electorales respecto a las últimas elecciones generales y la posible pérdida de escaños en las dos circunscripciones canarias. El único puesto en las filas socialistas que en estos momentos se puede considerar como fijo es el del actual ministro de Turismo, Héctor Gómez, como cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. Nada se sabe por ahora sin embargo sobre quién liderará la plancha de Las Palmas, a la que ha renunciado el secretario general y aún presidente de Canarias en funciones, Ángel Víctor Torres, ni de ninguno de los puestos de salida en ninguna de las dos circunscripciones canarias.

En teoría, la de la provincia oriental la debe encabezar una mujer, pero no es seguro que sea así. Tanto Luc André Diouf como Ariagona González quieren repetir, pero el tercer puesto con el que ésta última logró escaño hace cuatro años no le garantizaría en absoluto la reelección. La cola en el PSOE para acceder a una lista al Congreso y al Senado crece por días. Hasta la fecha, ya hay tres que se han postulado, el ex presidente del cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el también futuro ex consejero de Transición Ecológica del Gobierno regional, José Antonio Valbuena, y el gerente de la ULPGC, Roberto Moreno. Por su lado aspiran a continuar el senador por Gran Canaria Ramón Morales, y las senadoras Olivia Delgado (Tenerife) y Paloma Hernández (Fuerteventura), quizá con posibilidades de ir en las listas al Congreso.

PP: Génova decide

En el PP, sin embargo, las sensaciones son distintas. Aunque no ha sido el partido ganador de las elecciones autonómicas, locales e insulares del pasado 28-M en prácticamente ninguna institución importante, el resultado final le abre la puerta a entrar en muchos gobiernos a través de los pactos de distinto signo que está conformando no solo en el Gobierno regional y otros cabildos y ayuntamientos junto a CC, sino incluso con otras formaciones en distintas plazas, como es el caso de la corporación de Telde, donde los populares han firmado un acuerdo de gobierno junto a Ciuca, Más por Telde y CC. La dirección popular está esperando a despejar todas esas alianzas para ajustar y cerrar la elaboración de las listas al Congreso y al Senado para las inminentes elecciones generales.

«Hay puestos para todos. Paciencia y tranquilidad». Es la consigna que se traslada desde la dirección nacional del partido ante la demanda de ofrecimientos y solicitud de información que se ha producido en el seno del partido desde que el pasado 29 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió adelantar las generales para el 23 de julio, casi medio año antes de lo previsto. La premura del tiempo para la elaboración de las listas, que deben registrarse el próximo día 9, ha desatado los nervios entre los aspirantes a conformar las planchas a las dos cámaras legislativas estatales, pero la cúpula popular está convencida de que las buenas expectativas electorales que tienen ofrecen al menos 40 escaños más de los que disponen ahora en el Congreso, y otros tantos en el Senado.

Tanto en Canarias como en el resto de comunidades y corporaciones locales del conjunto del país, el partido va a colocar a un buen número de dirigentes territoriales no solo en las asambleas autonómicas y en los plenos municipales gracias a los buenos resultados obtenidos, sino en los gobiernos de esas instituciones. Esto permite a las direcciones regionales y a la propia cúpula de la calle Génova abordar con cierta tranquilidad la designación de los cabezas de cartel y la configuración del resto de las planchas electorales. Todo ello partiendo del hecho de que será el equipo más cercano al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien dirigirá todo el proceso y quien diseñará las listas y decidirá su composición bajo la coordinación de Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del partido en el ámbito nacional.

En el caso de Canarias, fuentes cercanas a la dirección de la calle Génova confirman que, aunque ya hay algunos nombres puestos sobre la mesa por parte del PP canario, la designación de candidatos no se abordará hasta tener cerrados o muy avanzados los pactos que se están negociando en todo el Archipiélago. En todo caso, se da por descontado que la mayor parte de los actuales diputados y la mayoría de los senadores cuentan con repetir o quizá intercambiar asientos en cada una de las cámaras teniendo en cuanta que dan por segura la conquista de nuevos escaños en ambas.

Renovación parcial

En el caso de Las Palmas, desde la dirección general parece seguir confiando en Guillermo Mariscal para que repita como cabeza de lista, aunque hay más dudas sobre Ana Zurita para liderar la de Santa Cruz de Tenerife. Zurita no tiene ninguna posibilidad de hacerse con la alcaldía de La Laguna, a la que optaba en el 28-M, pero su intención es mantenerse como concejala en la oposición, trabajo que le permitiría volver al Congreso como diputada, aunque podría entrar en alguna de las consejerías del nuevo gobierno.

Más allá de los primeros puestos, tanto María Auxiliadora Pérez como Sebastián Ledesma aspiran a repetir por las planchas de sus respectivas circunscripciones, pero ninguno de ellos tiene el puesto asegurado. Aunque todo depende de Génova, el equipo del actual presidente del partido en las Islas, Manuel Domínguez, quiere dejar también su sello en este proceso. Uno de los nombres que se barajan para alguna de las cámaras es Mariano Hernández Zapata, hasta ahora presidente del cabildo de La Palmas y al que el 28-M ha desalojado del puesto.

Desde el partido se entiende que la renovación parcial que se pretende para las planchas al Congreso y al Senado se consigue en parte con la suma de los al menos 30 nuevos escaños que se conseguirán en las próximas elecciones en cada una de las cámaras. Y aunque el 28-M otorgó unas resultados discretos al partido en las Islas, se confía plenamente que en las generales el apoyó al PP será proporcional al que esperan para el conjunto del país. En concreto, las encuestas del partido otorgan a los populares al menos tres diputados por Las Palmas, con opciones a un cuarto, y otros tres en Santa Cruz de Tenerife. Eso supondrían tres puestos más de los que han tenido en la pasada legislatura. En el Senado, podrían repetir los senadores Antonio Alarcó y Sergio Ramos, este último compaginando el puesto con la consejería de gobierno en el ayuntamiento de Telde. En ambos casos, son potenciales candidatos al Congreso. El senador autonómico Asier Antona, que será alcalde de Santa Cruz de La Palma tras un pacto con CC, deja libre el puesto a favor de la grancanaria Australia Navarro.

Por su parte, el lider de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, confirmó ayer que su formación ha alcanzado un acuerdo con Sumar para concurrir juntos a las elecciones generales. El dirigente subrayó que «previsiblemente» formarán parte del pacto en las Islas más fuerzas políticas.