Curbelo mantiene el hilo abierto con el PSOE pese a las "bombitas" de Martín

Curbelo aseguró ayer que no toma "ni en consideración" las declaraciones del secretario del PSOE de Tenerife, que culpó a la Agrupación Socialista Tenerife (ASTF) -la marca de ASG en la isla picuda- de hacerle perder el bastón de mando en el Cabildo frente a CC. Martín se quedó a 909 votos de la plancha que encabezó el nacionalista Carlos Alonso y ASTF obtuvo 1.624 apoyos. "Si se hace un análisis de los resultados, se ve que hay partidos que se presentaron no tanto para ganar las elecciones en el Cabildo, sino para que otros no las pudiéramos ganar", esgrimió el dirigente socialista tinerfeño. Estas palabras no han sentado bien a Curbelo, que tilda de "salida de tono" el pronunciamiento de Martín, a quien acusa de intentar quedar bien "de forma simplista" al echarle la culpa a él de su resultado electoral.

El secretario general de ASG asegura que las declaraciones de Martín no van a torpedear un posible pacto con el PSOE: "Ya sabemos que Martín está enfrentado a la dirección regional y a mí no me va a condicionar". Curbelo sostiene que es el propio Martín el responsable del "fracaso" de no haberse impuesto a Alonso en las urnas el pasado 26 de mayo.

A pesar de que el candidato del PSOE a la Presidencia del Cabildo de Tenerife y secretario insular obtuvo cuatro consejeros más que en 2015 y empató con CC en número de escaños, Curbelo considera que no ganó en número de votos porque en el pasado mandato mantuvo "una oposición tibia", no hizo campaña en el área metropolitana pese a las advertencias de sus compañeros y porque mantuvo el pacto con Coalición Canaria hasta el final. "Los ciudadanos le han pasado factura de todos esos errores", indica. El secretario de ASG apuntó, a su vez, a que la polémica suscitada por el máximo dirigente del PSOE tinerfeño no tiene ningún sustento porque "inicialmente le encantó la Agrupación Socialista Tenerife, se abrazó a ella".

Martín también señaló el lunes que el partido gomero no es "indispensable" para formar un pacto de gobierno pese a que el candidato socialista a la Presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió ese mismo día con ASG dentro de la ronda oficial de contactos que abrió con todas las formaciones. "Vive en las antípodas de la realidad", recalcó Curbelo, que insiste en que los aspectos programáticos primarán a la hora de decantarse por una u otra opción.

Los aspectos a los que la Agrupación Socialista Gomera no va a renunciar bajo ningún concepto para dar su apoyo a Torres o a Fernando Clavijo, candidato de CC a revalidar la Presidencia, son dos. De un lado, que sea posible formar grupo parlamentario propio con tres diputados y, de otro, que no se toque la ley de islas verdes.

Melodie Mendoza, diputada electa de ASG, acudió a la reunión del lunes con Ángel Víctor Torres, candidato del PSOE a la Presidencia de Canarias, porque Curbelo se encontraba fuera de las Islas. A la salida del encuentro, Mendoza recordó que esas dos cuestiones son las líneas rojas que marca su partido. La parlamentario negó, igualmente, que su formación vete la presencia de Podemos en el Gobierno canario, si bien reconoció que en alguna ocasión se han mostrado reacios a apoyar un Ejecutivo en el que la formación morada forme parte. "Todos tenemos que ceder para llegar a acuerdos", esgrimió.

ASG pondrá sobre la mesa, tanto en los próximos encuentros que mantenga con el PSOE como con CC, propuestas vinculadas a una renta ciudadana básico y a la mejora de los servicios básicos.