El candidato de Coalición Canaria a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, acusó hoy al Gobierno cuatripartito de beneficiarse “recaudando más que nunca” por los efectos de la inflación y el aumento de los precios de productos básicos mientras “sigue cargando sobre las espaldas de las familias” el peso de los efectos diarios del aumento de precios. “Nos encontramos ante la paradoja de un Gobierno de Canarias cada vez es más rico mientras que empresas y los pequeños autónomos tienen cada vez más dificultades. Se está creando empleo muy precario, a tiempo parcial, empleo fijo discontinuo”, criticó Clavijo en una reunión con la Cámara de Comercio de Gran Canaria para trasladar su compromiso de consensuar una mejora de la productividad de pymes y autónomos que redunde en mayor creación de empleo de alto valor añadido, salarios más altos y mucho más estables.

Acompañado por el candidato de Coalición al Parlamento por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, por la candidata al Cabildo de Gran Canaria, María Fernández, y por el candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, Clavijo participó en una reunión de trabajo con el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, los vicepresidentes Juan Acosta y María de la Salud Gil, y un grupo de empresarios con el objetivo de analizar las necesidades del sector empresarial. En este ámbito, el candidato a la Presidencia asumió las inquietudes de la Cámara de Comercio por la dependencia creciente del PIB regional asociado a empleo público, asumido en los años de pandemia pero que sigue al alza. También plantea la Cámara reducir burocracia para evitar años o décadas para materializar una inversión e impulsar a Canarias como plataforma comercial hub internacional.

Clavijo asumió la preocupación empresarial por el empleo en Canarias y cuestionó el uso partidista de datos de empleo para hablar de un escenario económico que no se corresponde con la realidad. “Con cuarenta mil trabajadores fijos discontinuos en Canarias”, dijo el candidato de CC, “esta situación que afecta a muchas personas que trabajan unos meses al año pero que cuando no trabajan tampoco figuran en las tasas de desempleo; es decir, se falsean los datos cuando la realidad es que las familias y los trabajadores son cada vez más pobres con un Gobierno que solo sabe recaudar”. En este sentido, Clavijo vinculó la inacción del Gobierno a que el mayor peso del aumento de precios, y por tanto de recaudación, recaiga sobre familias y trabajadores: “Los datos de recaudación del IGIC y del IRPF rebaten ese discurso falaz ‘que paguen más los que más tienen’ porque la mayor recaudación se produce a costa de familias y trabajadores con ingresos bajos, poniendo sobre las espaldas de autónomos, pequeñas empresas y ciudadanos que menos renta tienen un alza de recaudación que, además, no mejora servicios públicos que son aún peores”.

Clavijo vincula el aumento de la recaudación del Gobierno de Canarias con las dificultades de las familias para llegar a fin de mes

En la reunión con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el candidato de CC a la Presidencia explicó la propuesta nacionalista de realizar un ajuste puntual de los impuestos para aumentar la renta disponible en los hogares y las empresas. “Con una bajada puntual y temporal del IGIC del 7% al 5% se recuperaría capacidad de consumo y no se perdería capacidad de recaudación para financiar los servicios públicos”, indicó Fernando Clavijo para apuntar también al objetivo de reducir en un 30% los trámites burocráticos vinculados con la actividad comercial. “Tenemos que ser capaces de agilizar nuestra economía desde el minuto uno creando un área específica para reducir burocracia”, señaló el candidato de CC a la Presidencia.

Armonización fiscal

Fernando Clavijo también analizó con la Cámara de Comercio de Gran Canaria el riesgo de armonización fiscal con el apoyo del PSOE, cuyo compromiso electoral a nivel estatal apuesta por una vía que supondría la pérdida del diferencial fiscal de Canarias. “Nuestro compromiso es defender sin ambages las singularidades de las islas, no permitiremos que un elemento clave sea puesto en duda por oportunismo político”, advirtió el candidato a la Presidencia. En este ámbito sitúa Clavijo el encaje canario en la nueva fiscalidad europea a partir del 1 de enero de 2024 y puso como ejemplo el incremento previsto de cien euros en los billetes de avión internacionales. “El trabajo de una excepción para Canarias como RUP lo dejamos encaminado, pero este Gobierno lo abandonó”, lamentó Fernando Clavijo ante una tasa aérea que podría suponer la pérdida de un millón de visitantes en Canarias.

Por su parte, el candidato de CC al Parlamento por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, criticó que el período de gobierno que acaba se ha caracterizado por “una evidente pérdida de protagonismo de Canarias en España y en la Unión Europea”, escenario en el que situó una de las primeras tareas que deberá afrontar el nuevo Gobierno. “Canarias no va bien si a su tejido productivo no le va bien, si a las empresas, a los autónomos y a nuestros trabajadores no les va bien”, dijo Rodríguez para reclamar que se fortalezca “ toda la colaboración que sea necesaria” entre administraciones y empresas para mejorar las posibilidades de empleo. El candidato al Parlamento por Gran Canaria recordó que CC ya ha presentado “propuestas concretas” para dar apoyo a los trabajadores autónomos y “generar un ecosistema empresarial activo” que permita aumentar la creación de empleo, y citó la propuesta de CC de bonificar con una cuota cero a todos los trabajadores autónomos jóvenes en los tres primeros años de actividad y los dos primeros años al resto de autónomos.

El desafío de la formación y la necesidad de adecuarla a la demanda laboral es uno de los objetivos prioritarios a corto plazo

En la dirección de apoyar la iniciativa laboral y vincular el empleo a la formación se pronunció la candidata de CC a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, María Fernández, quien reclamó “oportunidades reales para convertir a Gran Canaria en una isla de oportunidades reales”. Como objetivo prioritario, Fernández situó la rebaja del desempleo juvenil, ahora del 47% en la isla, y mejorar la conexión del trabajador que busca empleo con tareas de formación y oportunidad laboral. “Si debemos planificar la formación adecuada hay que trabajar junto al empresariado”, explicó María Fernández, “lo que obliga a una actuación seria y dialogada con los sectores de empresas y de formación para el empleo hacia una formación flexible, dual y con más prácticas en empresas para garantizar que los jóvenes y el resto de trabajadores puedan acceder a una mayor estabilidad en sus puestos de trabajo”.

Reunión con CECAP Canarias

El objetivo de vincular la formación con el empleo también centró una reunión de trabajo que los candidatos de Coalición Canaria mantuvieron con representantes en Canarias de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), organización que tuvo un papel fundamental durante los años de pandemia para garantizar la formación de desempleados en las islas. “El reto de los próximos años es la formación”, señaló Fernando Clavijo sobre la necesaria adecuación en las islas de la demanda laboral de las empresas y la oferta de empleo. En este escenario, el candidato de CC avaló el “papel crucial” de los centros de formación en una mejor competencia profesional de los trabajadores y subrayó la necesidad de responder a demandas de empresas en áreas como el turismo que no encuentran profesionales con la capacitación adecuada para cubrir determinados puestos de trabajo. “Desde el año 2020, por desgracia, en España se está yendo en dirección contraria a lo que actualmente ya se está haciendo en Europa, donde la prioridad es cualificar mejor al trabajador”, cuestionó el candidato de Coalición a la Presidencia de Canarias.