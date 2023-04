Los candidatos al Parlamento evitan 'mojarse' sobre pactos de gobierno

«Es una falta de respeto hacia los ciudadanos hablar de pactos de gobierno. Después del 28 de mayo veremos». Fue la tesis respaldada, indirecta o directamente, por todos los cabezas de lista al Parlamento por Gran Canaria, que ayer se enfrentaron en el primer cara a cara de la carrera electoral para llenar la Cámara regional. El encuentro tuvo como escenario el paraninfo de la Universidad Fernando Pessoa Canarias y contó con la participación de las cinco principales fuerzas que actualmente coexisten en el palacete santacrucero de Teobaldo Power. En representación del Partido Popular (PP) acudió Poli Suárez; por Coalición Canaria (CC), Pablo Rodríguez; como portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Carmen Hernández; Sebastián Franquis como candidato del Partido Socialista (PSOE) y por último, Unidas Sí Podemos, cuya plancha grancanaria está capitaneada por la aspirante a presidenta de Canarias, Noemí Santana, envió a la cita a la número dos, Hiurma Castejón. Todo ellos evitaron ‘mojarse’ sobre alianzas postelectorales en un debate cargado de referencia a la juventud, dado que el público estaba conformado mayoritariamente por estudiantes.

El debate, bajo el lema ‘Retos para una Canarias del futuro’ –moderado por la docente y directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la institución, Sima González– se dividió en siete bloques: Economía: inflación y vivienda; Educación y empleo; Sanidad; Transición Ecológica; Regeneración democrática y posibles pactos; preguntas de los estudiantes y el minuto de oro. En cada una de las partes, los aspirantes a alcanzar escaño dispusieron de un minuto y medio para lucirse en solitario y otros siete de mesa redonda para refutarse unos a otros lo lucido.

El primer round, dedicado a la subida de los precios y los problemas de la vivienda, comenzó con Franquis, que puso sobre la mesa una pregunta retórica: «¿Canarias ha mejorado en estos cuatro años?». Una cuestión que lanzó y acabó respondiendo él mismo: «Las Islas afrontan el futuro en mejores condiciones». Una afirmación obvia para quien defiende la labor de mayoría en el actual acuerdo de Gobierno y que fue la excusa de los grupos de la actual oposición en el Parlamento –CC y PP– para poner en cuestión la retahíla de datos de los que presumen socialistas y canaritas.

«Yo hablo de la Canarias real, no de propaganda», advertía Pablo Rodríguez mientras Carmen Hernández contra-advertía a la audiencia por su parte del cruce «de datos distintos» en función de quién hiciera el análisis.

La canarista, que defendió la necesidad de topar los «disparados» precios de la cesta de la compra, centró el problema de la vivienda en la falta de construcciones públicas y, como solución, propuso cambios normativos para agilizar la Administración, ya que recursos haberlos, haylos.

"La sanidad es la gran dañada por el Gobierno de Ángel Víctor Torres" Poli Suárez (PP)

Franquis pintó al respecto un panorama esperanzador. De un lado destacó que España posee la tasa de inflación más baja de la Unión Europea y que la economía de Canarias crece tres puntos por encima de la media nacional; y de otro, recordó la puesta en marcha del bono al alquiler joven y que, por primera vez desde hace más de nueve años, Canarias cuenta con un plan de vivienda. Un paisaje soleado que nubló Poli Suárez.

El popular recriminó a Franquis y por ende al pacto de la flores que la comunidad no solo no ha alcanzado económicamente aún los niveles previos a la pandemia, sino que ha aumentado la brecha social. «Es el Gobierno con más dinero y peores datos», recalcó. Sobre el plan de vivienda defendido por el socialista, Suárez añadió que únicamente se han puesto en pie 29 casas en El Hierro. Este dato fue desmentido por Castejón, que indicó que en Gran Canaria se han construido 300 nuevas. Por su parte, Rodríguez aseguró que siete de cada diez canarios no llegan a final de mes mientras que la Comunidad Autónoma bate récords en recaudación y abogó por actualizar los costes tipo, es decir, los sobrecostes en el transporte de alimentos para reducir los precios.

¿Existe debate sin espectáculo? Para respuesta, hechos. No había pasado ni media hora del disparo al aire del inicio cuando saltó a la palestra la primera fotografía de la vergüenza. Tras un turno de la representante de Nueva Canarias, que ironizó sobre la catástrofe que hubiera sido un cero turístico gestionado por el PP, el candidato popular expuso un recorte de periódico con una imagen donde se veía a Román Rodríguez, presidente de NC, sellando con Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno central, el apoyo del partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y 2019. Acción que desató aplausos de los compañeros de partido de Suárez presentes en la sala y de algunos alumnos.

"Necesitamos seguir apostando por leyes valientes para la mayoría" Hiurma Castejón (Unidas Sí Podemos)

Sobre educación, Franquis argumentó que, con el aumento de fondos públicos, el Gobierno ha contratado a más de 2.600 docentes y espera llegar a 3.000 a final de año, por lo que se ha reducido el ratio de alumnos en las clases, algo que se mantiene tras la emergencia provocada por el covid-19. Apuntó que durante esta legislatura han reducido a la mitad, de 180 a 90, las aulas modulares, conocidas popularmente como «barracones». Tanto el socialista como Hernández destacaron los 35 espacios que se han puesto en marcha para niños de cero a dos años. Medida que el popular les reprochó manifestando que en Teror las aulas para estos pequeños son «barracones» y en Santidad (Arucas) los padres tienen que llevar 18 paquetes de toallitas porque no pueden utilizar las instalaciones del colegio.

Castejón remó sola frente al resto en defensa de la supresión de la educación concertada y defendió incluir en el currículum educativo contenidos netamente canarios que traten la conquista y la historia contemporánea de las Islas. En esto último le dio la razón Rodríguez, aunque le recriminó que su confluencia intentase eliminar estos contenidos.

Gresca por Pedro Sánchez

La gran gresca entró en escena cuando Franquis aseguró que España, gracias a Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo central, cuenta con influencia en Europa, a diferencia de en tiempos de Rajoy. Un argumento que enervó al cabeza de lista popular, que tiró de argumentario mientras elevaba el tono para tildar a Sánchez de ser «el presidente más mentiroso de la historia» por pactar con Bildu y Esquerra. De repente, la sala se inundó de conversaciones de corrillo, bullicio que tuvo que detener la moderadora con el fin de volver a la calma.

"Si hay recursos, el problema está en la forma en la que se gestionan" Pablo Rodríguez (CC)

En materia sanitaria, el nacionalista Rodríguez subrayó que, si bien el Ejecutivo ha aumentado en más de 800 millones de euros el presupuesto, «estamos en el peor momento de la sanidad pública en Canarias». Agregó que es necesario proteger la atención domiciliaria, que hay que despojar de «marca ideológica la sanidad» y que si se pone dinero en la concertada, esta pasa a ser pública, además de ser más barata.

Castejón contradijo a Rodríguez alegando que es necesaria la ideología porque la sanidad debe tener perspectiva de género y sobre la concertada recalcó que «no podemos pagársela a quien tiene dinero».

"Hay que luchar por lo colectivo, en contra del sálvese quien pueda" Carmen Hernández (Nueva Canarias)

Por su parte, Poli Suárez asoció sanidad con fracaso y aseguró que los jóvenes que estudian carreras de Ciencias de la Salud no encuentran trabajo en las Islas. Afirmó que es necesario dar un «vuelvo» a la sanidad, algo en lo que, sorprendentemente, le dio la razón Hernández. «Tampoco se acostumbre», le dijo la canarista al popular tras llamarlo por cuatro nombres diferentes y provocar las risas del público.

El bloque sobre la transición ecológica se centró en el Salto de Chira. Unidas Sí Podemos comenzó el debate reclamando el freno a la central hidroeléctrica por la concesión privada a Red Eléctrica de España y el impacto medioambiental. «Pero si ustedes gobiernan en el Cabildo», le contestó Suárez, y añadió que el proyecto fue idea del PP. Y en ese instante se desató la competencia. Pablo Rodríguez defendió que el Gobierno de Canarias encabezado por Fernando Clavijo autorizó poner en marcha la idea, mientras que la de NC sostuvo que la medalla debía ser para Antonio Morales, presidente del Cabildo grancanario.

"Hemos contratado y mantenido a más de 7.000 sanitarios y 3.000 profesores" Sebastián Franquis (PSOE)

El tono subió cuando lo que se puso sobre la mesa fue el grado de canariedad de cada uno de los partidos. ¿Quién es más canario? Carmen Hernández defendió que son las formaciones nacionalistas las que dan voz a Canarias en Madrid, aunque ella, como era de esperar, tiró para su terreno alabando al exdiputado Pedro Quevedo. Para Franquis y Suárez, la militancia en formaciones nacionales no les resta un ápice del sentimiento de canariedad.