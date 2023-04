Lloró cuando le dijo a sus vecinos en 2019 que no seguía como alcalde. ¿Le pone mucho sentimiento a la política?

Creo que la política también son sentimientos, y las personas que estamos en la política debemos tener sentimientos, sobre todo para intentar poner soluciones a los problemas reales. Es verdad que desde el sentimiento se llega a la realidad de las situaciones que sufren los ciudadanos.

Su experiencia como alcalde de un pueblo pequeño como Moya le dio perspectivas de lo que necesitan los ciudadanos. ¿O se pierde esa visión cuando se llega al Senado o el Parlamento?

Lo que he intentado es trasladar la voz del municipalismo a las instituciones en las que he estado llámense Cabildo, Senado o Parlamento de Canarias. Todos sabemos que los ayuntamientos son la puerta de entrada de cualquier vecino, por tanto si se pierde la perspectiva del municipalismo nos alejamos de la realidad también de la sociedad. Es importante que todos aquellos que tenemos responsabilidades hayamos pasado o conozcamos la política municipal.

¿Por qué candidato al Parlamento por Gran Canaria y no a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria?

Bueno, nunca se me pasó por la cabeza ser candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Es verdad que cuando decidí dejar la alcaldía de Moya, después de 8 ochos años y unos resultados muy buenos, mi intención y la del partido era que pasara a formar parte de otras instituciones como el Parlamento. El Parlamento es una institución en la que hay que creer, hay que confiar y en la que se puede aportar mucho a la sociedad porque aparte de legislar, se habla de los problemas de los canarios, y en definitiva, es la casa de todos los canarios.

¿En qué ha cambiado el PP de al que llegó con Soria al que dirige ahora Manuel Domínguez?

El Partido Popular apuesta por el municipalismo y quiere conectar con el ciudadano. Desde que llegó, en 2022, Manuel Domínguez lo que se ha hecho es recuperar la confianza que había perdido la población. Una de las primeras tareas fue organizar una convención autonómica con un objetivo: escuchar a la sociedad. Y de ahí se ha elaborado el plan para gobernar, que no es un programa, es un documento vivo y abierto a las aportaciones que los colectivos propongan. El PP de hoy es la alternativa al gobierno de Ángel Víctor Torres.

¿Entiende que el ciudadano no sepa a quién votar ante tantos casos de corrupción en todos los partidos?

Lo primero que condeno es la corrupción venga de donde venga. Aquellas personas que vengan a lucrase y utilicen la política para hacerlo deben estar fuera de la política. Es importante que la sociedad confíe en sus políticos. En política hay muchas personas honradas, y la honestidad del político es real. Es verdad que hay casos aislados, y eso se debe condenar venga de donde vega.

¿Ser senador es darse paseos por Madrid o hay tarea por hacer si se quiere?

No, hay que trabajar. Mi experiencia en el Senado fue positiva, me tocó votar el artículo 155 para el referéndum de independencia de Cataluña, y viví la moción de censura a Rajoy. Pero en mi estancia en el Senado, todos los compañeros hablábamos de Canarias y negociábamos mucho cuestiones como la bonificación del 75% de las tasas aéreas, o la Quinta Libertad, y tantos asuntos importantes. Cualquier senador de la comunidad autónoma que sea, doy fe de que trabaja, y mucho, en defensa de los intereses de su tierra.

¿Cree como defiende Feijoó que con un bono de 1.000 euros se resuelve el problema del alquiler?

Lo que hay que hacer es poner viviendas a disposición de los jóvenes. El presidente Manuel Domínguez anunció que una de las cosas que iba a poner en marcha el PP es implementar el 20% necesario para la compra de viviendas por parte de los jóvenes. La banca financia el 80%, pero hay familias y jóvenes que no tienen ese 20% y eso es lo que quiere facilitar el PP. En Canarias se vive una situación complicadísima. Cuando escucho a Ángel Víctor Torres decir que va a dejar una Canarias mejor que la que encontró me enervo. Le doy un dato, y me sonroja: en 2019 el 35 por ciento de la población canaria estaba en riesgo de exclusión y cuatro años después es el 36,2 por ciento. Estos no son datos para sacar pecho.

¿Y cómo va a solucionar el PP los problemas de Canarias?

Con buena gestión. Canarias tiene más recursos que nunca y el problema es la mala gestión del gobierno de Torres. Encabezamos los datos de pobreza, los datos de desempleo, la listas de espera en Sanidad, en Dependencia. Da vergüenza conocer la cifra de paro juvenil. Somos la región de toda Europa con más jóvenes desempleados, por lo que, bien no se han hecho las cosas, ni este gobierno puede presumir de que gestiona bien. El Gobierno no puede decir que Canarias está mejor, el escudo social del que presume Torres ha sido un fracaso. En política no se viene a dar pena, a hacer publicidad o hacer eslóganes.

¿Pero cómo va a reducir el PP el paro juvenil si el empleo lo crean las empresas?

Ahí está. En Canarias se ha demonizado al empresariado y lo hemos escuchado en el Parlamento como se ha tachado a los empresarios de demonios. Al empresario hay que ayudarlo pero dando formación para que no tenga que ir fuera de las islas a buscar a los trabajadores. Hoy -por el miércoles- me han dicho que en Las Palmas de Gran Canaria hacen falta 450 mecánicos. Pues, vamos a formarlos. El Gobierno tiene que hacer un mapa de profesiones para saber qué puestos demandan las empresas.

¿Sabe que los jóvenes se forman pero también en Canarias los salarios son más bajos?

Si, y cuanto mejor va la empresa mejor van los salarios.

Y ahora el turismo va bien.

Si. La intención de la industria del turismo es mejorar los salarios, lo que ocurre es que se viene de un cero turístico.El empresario quiere crear empleo y hay que favorecer las condiciones para que hagan más contratos. Las empresas que contraten a parados que reciban la renta ciudadana deben tener incentivos fiscales, también las que contraten a parados de larga duración, al igual que las que contraten a los jóvenes.

¿La solución del PP en Sanidad para reducir las listas de espera y el caos en urgencias pasa por concertar con las clínicas privadas?

Hay que poner en marcha un plan de rescate de la Sanidad. Es vergonzoso ver las imágenes en los pasillos del Hospital Negrín o el del Insular. ¿Y por qué no vamos a concertar con las clínicas privadas?. En la pandemia había camas vacías en los hospitales privados. ¿Por qué no se hace un concierto con los hospitales privados para reducir las listas de espera?. Lo mismo ocurre con los centros sociosanitarios. Concertar es más barato, por tanto, no tengamos miedo en hacerlo. No me voy a esconder para decir que es necesario llegar a acuerdos con la sanidad privada porque eso permitirá que en el futuro tengamos una mejor atención en salud y Dependencia.

A la hora de pensar en los pactos, ¿cuáles son las consignas para gobernar, antes con Vox que con CC?

El PP sale a ganar las elecciones. Es verdad que las mayorías absolutas son complicadas. Ya se verá cuando llegue el momento hablar d e pacto hora es faltar el respeto al ciudadano. En su momento nos sentaremos con las fuerzas que coincidan con nuestro programa. No descartamos ningún pacto, pero es verdad que la línea roja es Podemos.