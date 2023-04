Torres reivindica en Lanzarote su compromiso con la mayoría social: “El cambio en Canarias debe continuar”

29·04·2023 18:43

Teodoro Sosa: «Cuando trabajo de consejero me quito la chaqueta de alcalde de Gáldar»

Teodoro Sosa (1975) fue elegido alcalde del Ayuntamiento Gáldar en 2007, ejerciendo el cargo hasta la actualidad. Vuelve a presentarse a la reelección para un quinto mandato por el Bloque Nacionalista Rural (BNR)-Nueva Canarias. Durante la último etapa ha sido consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, donde ahora vuelve a formar parte de las listas de su partido con el número dos.

Ha hecho un gran esfuerzo en estos cuatro años por darse a conocer fuera del Norte como consejero de Presidencia, a la vez que sigue como alcalde. ¿No se ha valorado la labor para encabezar la lista al Cabildo?

Para nada. Yo lo tenía claro. Desde un primer momento dije que estaba a disposición de nuestro presidente. Gran Canaria tiene un activo que es Antonio Morales y he aprendido de él en estos cuatro años. La política es una carrera de fondo. Me queda cerrar una etapa en Gáldar. Y, en este caso, se me está reconocimiento yendo de vicepresidente con él. Incluso, a nivel personal, da tranquilidad estar al lado de una persona que tiene a Gran Canaria es su cabeza y corazón, y que tiene un modelo de isla. Me queda mucho por aprender.

¿NC tiene relevo generacional? ¿Por qué siguen las mismas caras desde hace décadas? ¿Es una cuestión de encuestas?

Alguien pudiera decir lo mismo de mí en Gáldar, que llevo 16 años. Pero nos hemos centrando en un momento complejo, con pandemia, crisis inflacionista y económica, el volcán... ¿Es el momento de hacer cambios? Es el momento de la consolidación de personas en los cargos y de responsabilidad de gestión. ¿Todo el mundo está capacitado para salir en una situación de crisis? Hacen falta personas con liderazgo para sacar a esta sociedad adelante. Todavía no estamos viendo la luz al final del túnel. Por eso hay personas que, con rigor económico y de gestión, tienen que seguir al frente de las Administraciones. Si fueran por encuestas había personas que liderarían muchas candidaturas. Debe ser cuestión de experiencia y renovación.

