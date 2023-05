El PSOE canario gana las Elecciones Autonómicas Canarias 2023, con el 33% de los sufragios, casi cuatro puntos más que en los anteriores comicios de 2019; el PP sube en porcentaje (un 20% cuando obtuvo un 15% hace cuatro años) y Vox rebasa la barrera regional del 4% al obtener el 5,8%, con lo que la formación liderada por Santiago Abascal accede al Parlamento canario, como se recoge en el primer barómetro de las Encuestas Electorales en Canarias.

La estimación de voto dada a conocer este jueves por el CIS, no cuantifica escaños (es el la única comunidad que no lo hacen) y se alega que se debe al complejo sistema electoral canario, casi único en el mundo. El centro de investigación que dirige José Félix Tezanos no incluye las circunscripciones insulares, de dónde se nutren formaciones como Coalición Canaria en las Islas no capitalinas, aparte de en las capitalinas, o partidos que tienen la llave de la gobernabilidad de las Islas como la Agrupación Socialista Gomera, que consiguió tres escaños en las pasadas elecciones con 6.622 votos de la Gomera (el 0,62% regional).

Sondeo cogido con pinzas

Según Miguel Martín, director de Instituto Perfiles Canarias, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, hay que cogerla con "pinzas" porque, primero, son muy pocas entrevistas (828) y después se guía por las provincias y el sistema electoral es insular eminentemente, con el reparto de 61 escaños por las Islas, de ellos 31 las no capitalinas, y nueve por la circunscripción autonómica. Para el sociólogo, junto al numero reducido de encuestas y que éstas se hacen principalmente en las islas capitalinas, se está obviando a más de la mitad de la Cámara de las islas no capitalinas. Y pone el caso de CC, que en las pasadas elecciones en la encuesta del CIS recibió un 16% de los votos y obtuvo un 23,13%, es decir, siete puntos de desviación precisamente porque el centro de investigación no contabilizó las islas no capitalinas.

Aún así en las elecciones pasadas, con el 29,22% de los sufragios a nivel autonómico el PSOE logró 25 diputados. Atendiendo a los porcentajes que da el CIS, y aún con la leve caída de NC, el pacto de las flores podría reeditarse porque entre el PSOE, Nueva Canarias y Podemos sumarían el 48,7% de los sufragios y en los pasado comicios lograron el 46,85%, sin contar con los tres escaños que aportaría el gomero Casimiro Curbelo.

CC, tercera fuerza más votada

En este sondeo, Coalición Canaria sería la tercera fuerza más votada con el 15,7%, frente al 23,13% de los comicios anteriores, es decir pierden un sustancial número de votos, según el CIS, un pronóstico que no se cumplió en los pasados comicios.

El CIS apunta a que Unidas Sí Podemos aúna el 9,8% de los votos, en Canarias, algo más que el 8,45% de las pasadas elecciones donde logró cuatro escaños, pese a la división de la izquierda en las Islas donde Drago Verdes Canarias obtiene el 3% por lo que se queda, según este sondeo, fuera de la Cámara.

También indica la encuesta que Nueva Canarias logra el 5,9% de los votos, es decir, según el CIS cae en cuatro puntos; y Ciudadanos alcanza solo el 1,2%, un desgaste brutal frente al 7,28% de las elecciones de 2019 y desparece del mapa político prácticamente.

El grupo de 'otros partidos' suman el 3,5% del total. En este análisis no se incluye la Agrupación Socialista Gomera (con tres escaños) pero lo contabilizan en otros partidos.

Ángel Víctor Torres, el 'top'

Por otro lado, el 49,3% de los encuestados cree que la situación de la Comunidad Autónoma es buena y un 26,5% mala. En este contexto, el 46,4 % de los consultados estima que la gestión realizada por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha sido buena frente al 25,2 % que la considera mala, el 10% muy buena y el 9,7% muy mala. En cualquier caso, el 35,8% considera que están mejor que hace cuatro años frente al 32,9% que cree que es peor.

Y el líder más valorado de los candidatos a la Presidencia del Gobierno es Torres, con un 5,84, (del 1 al 10) por lo que tiene un aprobado raspado, y el resto suspende. El segundo en la lista es Manuel Domínguez, del PP, con 4,79; Román Rodríguez, de Nueva Canarias, obtiene 4,75; Fernando Clavijo, de CC, con 4,69; y Noemí Santana, de Unidas Podemos, con 4,51 puntos.

El exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que irrumpe con Drago Verdes Canarias, logra 4,39 puntos, es decir, está junto al resto de líderes y por encima de históricos como Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Gomera Socialista, con una puntuación de 4,33 puntos; Isabel Bello, de Ciudadanos, con 4,07 puntos y Nicasio Galván, de Vox, con una valoración de 3,47.

Los votantes canarios encuestados valoran el programa político, -un 54,3%- que presentan las distintas formaciones, por encima del criterio que puedan tener sobre los candidatos a presidentes o incluso a los partido políticos que representan.

Un 3,4 % de los encuestados tiene claro que no irá a votar y un 74 % que con toda seguridad lo hará. Al 68,9 % le interesan los temas propios de la comunidad autónoma; al 25,5 % los temas generales de España y al 5 % ambos por igual.