Dos bloques que se dan la espalda y un francotirador

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones autonómicas Canarias 2023 ya se han estrenado. Esta mañana se celebró el primer debate electoral y ya se pudo apreciar que los aspirantes llegan a las urnas con amigos y enemigos para el camino. La conversación se convirtió en un partido de tenis en el que dos bloques se lanzaron continuamente la pelota, en forma de cifras, de un lado para otro. Los partidos que forman parte del 'pacto de las Flores' defendieron el trabajo hecho en los últimos cuatro años a pesar de las dificultades y por otro lado, la oposición, PP y CC, se alió para atacar al Ejecutivo y posicionarse como "alternativa" para la próxima legislatura. Entre tanto, apareció en escena, el candidato de Drago Verdes Canarias, Alberto Rodríguez, y se convirtió en protagonista a pesar de no tener escaños en la Cámara regional por dedicarse a "disparar" para todos lados sin importar el color político de sus víctimas. También estuvo la candidata de Ciudadanos, Isabel Bello, pero dio la batalla por perdida culpando "al sistema electoral canario".

El evento, organizado por Cadena Ser y Tiempo de Canarias, fue solo el primer combate de la gran guerra que se celebra el próximo 28 de mayo, pero sirvió para apreciar las estrategias de unos y otros y los argumentos que les servirán para armarse en campaña y atraer el mayor número de votantes posibles. No hubo sorpresas con los discursos de los aspirantes que forman parte del Gobierno y la oposición, en todos los bloques temáticos propuestos mantuvieron la misma línea que durante los últimos meses de precampaña. Argumentos centrados en la política del "y tú más o peor" defendiendo con datos, cada uno los suyos, si Canarias ha mejorado o no en los últimos cuatro años. Muchas de las intervenciones y respuestas se habían oído ya en el Parlamento. Lo que sí sorprendió fue la elección de lo invitados, ya que faltaron partidos con representación como ASG y en cambio si estuvo Alberto Rodríguez, que se encargó de remover el avispero, y no precisamente para favorecer al pacto de progreso.

¿Quién crees que ganará las elecciones autonómicas en Canarias? ¿Quién crees que ganará las elecciones autonómicas en Canarias?

El candidato de Drago Verdes Canarias no fue a hacer amigos y desde que tuvo la oportunidad aprovechó para recriminar a los miembros del Ejecutivo no "haber cumplido las promesas" con las que se presentaron en 2019. Y lo hizo en cada bloque temático. En Sanidad aprovechó para criticar a Ángel Víctor Torres (PSOE) y a Román Rodríguez (NC) por la "pérdida" por parte del Ejecutivo canario de cuatro millones de euros por el caso mascarillas. "Delante de su cara estaban trapicheando con cuatro millones mientras la población lo pasaba fatal", apuntó. El presidente canario se defendió con "los buenos datos de la comunidad" por la gestión de la pandemia y Alberto Rodríguez contesto: "¿Si están tan seguros de que lo hicieron tan bien por qué votaron en contra de la Comisión de Investigación?", pregunta que originó el aplauso de los asistentes.

Al hablar de Turismo el candidato de Drago Verdes Canarias también tiró de las orejas al Ejecutivo. Apostó por "parar el balón" y de "decrecer, dejando de gastar dinero público en promocionar que vengan millones de visitantes", e implantar en las islas moratorias a la construcción de nuevos hoteles y campos de golf y al alquiler vacacional, además de cobrar "sin complejos" entrada a los no residentes que visiten los espacios naturales del archipiélago. "Venían a cambiarlo todo y no han cambiado nada", añadió. Y al hablar de energías verdes y sostenibilidad, Rodríguez criticó a Torres pode "vender como un gran logro" el cierre de la refinería en Tenerife "dejando a miles de familias sin trabajo". El candidato, que concurre a los comicios con Verdes Equo Canarias, estuvo tan centrado en disparar dardos al pacto de las Flores que no reparó ni en si su argumento era contrario a la ideología que defiende su coalición.

Ante la oposición que realizó el candidato de Dragos Verdes Canarias, al resto solo le quedó esquivar balazos e intentar presentar propuestas. Uno de los asuntos que más enfrentamiento suscitó fue las fórmulas con las que garantizar el desarrollo sostenible de las Islas. Los candidatos coincidieron en apostar por un turismo más sostenible pero con diferentes estrategias. La candidata de Unidas Sí Podemos defendió la implantación de una ecotasa que revierta en la mejora del destino. Un planteamiento que Ciudadanos está dispuesto a aceptar, siempre que tenga un carácter finalista y su recaudación la gestionen los cabildos. También es un compromiso electoral del PSOE, que lo plantea como un impuesto indirecto sobre las estancias turísticas.

El candidato del PP, Manuel Domínguez, apostó por proteger el territorio sin necesidad de atacar al turismo con más impuestos con el único fin de ponerle la etiqueta 'eco'. "Atacara a quien nos da de comer es innecesario", apuntó. CC defendió la sostenibilidad del sector primario, que consideró estratégico. El líder de NC, Román Rodríguez, insistió en la idea de no "demoniza" al turismo y planteó que su viabilidad y competitividad sea fruto de un pacto con las empresas del sector. Torres defendió que estos cuatro años, en los que el sector ha vivido un cero por la pandemia de la covid-19, se ha conseguido recaudar más recibiendo menos turistas, un modelo que aboga por seguir explorando, dada la emergencia climática que afecta al Archipiélago y la transformación verde que este partido pretende liderar.