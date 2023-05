Media hora antes de comenzar la reunión pública en la lagunera pequeña plaza de Santa Domingo – a un lado el convento y al otro la oficina de correos y telégrafos – apenas pueden contarse una veintena de personas. Está estacionada una furgoneta, que casi tapa una lona con el símbolo y el lema del partido, y muy cerca el equipo de sonido, unas cuantas sillas para los participantes y una treintena para el público asistente. En realidad esa veintena de personas que charlan en la plaza son poco más o menos los militantes y simpatizantes (en definitiva los efectivos organizativos) de Drago en la ciudad universitaria, los que han organizado el acto y lo han difundido la convocatoria por las redes sociales. Alguien coloca unos cubos de cartón en el suelo, entre las sillas de los asistentes y las del público. Una austeridad monacal. Cada vez que se suma alguna persona la pregunta es la misma: si finalmente Alberto Rodríguez asistirá al mitin. Es una pregunta ingenua, como todo en ese espacio bajo el cielo azul de la primavera de La Laguna. Alberto Rodríguez es el mitin, de la misma forma que será la papeleta el próximo día 28, porque incluirá su imagen, para evitar errores y despistes.

A las 12.15 el encuentro todavía no ha comenzado. Apenas se han sumado medio centenar de personas. Alguien del partido le cuenta al cronista que «sin querer ir de víctimas», el ayuntamiento de La Laguna ha remoloneado todo lo administrativamente posible para entorpecer la celebración del mitin. «Nosotros cumplimos con todo legalmente, pero primero no se podía, después no existían tomas de energía eléctrica para el equipo de sonido y sí que existían…En fin…Deben ser los nervios…Tienen muchos nervios». Los nerviosos son aquellos a los que siempre se alude, pero nunca se nombran explícitamente: Podemos, Sí se puede y el resto de la familia de la matriarca Noemí Santana. Después, en su intervención, el propio Alberto Rodríguez aludiría el supuesto boicot light del ayuntamiento. «Y es un ayuntamiento que dicen que es de izquierdas, imagínense…» El exsecretario de Organización de Podemos y fundador de Proyecto Drago domina un registro oratorio y gestual a la perfección: el del inocente al que asombran las maldades y mezquindades de cualquier poder. Como si él, jamás, hubiera tenido un ápice de poder en sus manos. Abre los ojos con infinita estupefacción, como si no terminara de creer las injusticias y abusos que está contando, extiende las manos, expone su perplejidad al mundo y esquematiza las frases, porque cualquier complejidad sintáctica es sospechosa de connivencia con lo malévolo. No abras la puerta a la complejidad porque la complejidad representa una rendija por donde siempre entra el espíritu del mal: las contradicciones, los matices, las sombras, las dudas. Rodríguez es como un personaje de Barrio Sésamo enseñando, sin ninguna pretensión pedagógica, las diferencias entre arriba y abajo, dentro y fuera, seco y mojado, ricos y pobres, turistas y canarios, paraísos y vertidos.

Y resulta efectivo y eficaz. Rodríguez es un dirigente ya bregado que, doctorado en la escuela de Podemos, domina la política de las emociones. En el discurso que está articulando como legitimación del Proyecto Drago –que con energía e inteligencia ya ha incorporado al núcleo de fuerzas interesadas en sumar bajo el liderazgo de Yolanda Díaz – se insiste en dos proyecciones emocionales. Primero, tradicionalmente, la indignación. Pero en segundo lugar, y más novedosamente, se insiste en una pulsión apocalíptica que en el mitin de ayer recuperó de nuevo. Canarias se hunde. Canarias está al borde de la destrucción. Canarias ya no aguanta más y se pudiera creer que está a punto de desaparecer. En esa circunstancia crítica –más bien fatídica – se manifiesta como imprescindible hacer algo por tu propio país, humillado, torturado, amenazado de muerte. Hacer lo que lo canarios decidan, por supuesto, sin ninguna interferencia extraña. Como afirmó una de las participantes ayer, «tenemos que tomar nuestras propias medidas contra el cambio climático…No la que nos diga la Unión Europea…¡Las nuestras!».

Siete militantes, responsables de sendos paneles sectoriales, avanzaron la parte más sustancial del programa social y medioambiental de Drago. Varios llegaron acompañando a Rodríguez con un retraso de más de media hora. Un minuto largo de aplausos al líder más largo, tremolar de un par de banderas con la siete estrellas verdes, gritos de «siente, se siente, Alberto presidente». El cronista contó entonces exactamente los asistentes: 118. Un amigo dragonita le dijo que qué va, que había en la plaza de Santo Domingo más de 300 personas. El cronista, resignado, volvió a contar y le salieron de nuevo 118 personas, más siete perros y dos amables policías locales, que seguían atentamente el acto a pocos metros de su vehículo oficial. Se le insistió que no, que eran 300, como en el comic de Frank Miller o la película de Gerard Butler. Unos 300 para defender las Termópilas del día 28 y que por ahí no entren ni Ángel Víctor Torres, ni Noemí Santana, ni Román Rodríguez, ni Casimiro Curbelo. Alberto Rodríguez está muy batallador con Curbelo, por cierto, y ayer juró que Drago rechazará cualquier acuerdo con el Señor de La Gomera «porque no toleraremos que el caciquismo esté en el Gobierno de Canarias». Fue muy aplaudido para variar. «se siente, se siente, Alberto presidente».

Las propuestas expuestas por Drago ayer sin duda están mejor estructuradas en el documento que puede leerse en la web del partudo que lo que pudo escucharse ayer. Las prisas, los nervios y el afán de síntesis apresurada deslucieron el programa. Algunos de los oradores fueron más digresivos y conceptuales; otros leyendo casi una lista de medidas específicas. Lo que no existía, ni nadie lo esperaba, era concreción normativa, evaluación presupuestaria, reformas explicadas argumental y técnicamente, la coherencia entre objetivos, propuestas y metodologías. De vez en cuando se colaba alguna convicción adanista, primorosa, casi patética: «El turismo solo da de comer a cuatro». Y preocupación animalistas: hay que alcanzar cuando antes una tasa cero de abandonos de mascotas. Y la propuesta de analizar la capacidad de carga de cada isla (sic) para tomar medidas draconianas (precisamente) para limitar el crecimiento demográfico, constructivo y económico. ¿Y cómo es eso de que no puede limitarse legalmente la adquisición de viviendas por extranjeros? Si puede declararse de interés público un campo de golf, ¿por qué no puede declararse de interés público no vender un metro de vivienda a extranjeros? Este ambiente, entre irritado, jocicudo y festivo le recordaban a uno las reuniones para redactar los llamados cuadernos de quejas en las elecciones de los Estados Generales antes de la Revolución Francesa. Entusiasmo, hartazgo, ilusión, adanismo, buenas intenciones, confusión, prisas. Hay que saber cuánta gente cabe aquí. Y regular el mercado inmobiliario. Y acabar con las campañas turísticas institucionales. Y paralizar hoteles y demoler cualquier infraestructura turística que vulnere la ley de costas y que todo el mundo tenga una casa y un sueldo digno y que los pibes no tengan que huir al extranjero. ¿Cómo es que no lo tiene claro todo el mundo?

El acto lo cerró Alberto Rodríguez. Por supuesto que dedicó una pequeña andanada a sus excompañeros, «porque parece que priman más los intereses personales y calentar los sillones que mejorar las condiciones de vida de la mayoría». «Entre lo muy malo que había antes del 2019 y lo malo que hay ahora», sentenció, «avanzamos nosotros con un proyecto centrado en Canarias, en nuestra identidad y nuestra gente, en nuestra vida y nuestras islas». Se escuchó un nuevo grito admonitorio: «¡Tiembla, Ángel Víctor!». El líder anunció que los de Drago «vamos a analizar con rigor científico como está Canarias para solucionar de verdad los problemas de la gente y acabar con el abuso, la explotación y la miseria de siempre, que viene de muy atrás, pero que ha seguido con el Gobierno autónomo de 2019». Los 300 aplaudieron a rabiar. Era ya cerca de las dos de la tarde y Leónidas terminó y se fue a mandar una café con leche y una tapa de tortilla, que quedan dos semanas de campaña.