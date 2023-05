Es, y será, la pregunta más en auge durante las próximas dos semanas y hasta el 28M por las Elecciones Autonómicas Canarias 2023: ¿Quién ganará las próximas elecciones en Canarias? Son muchas los datos y las encuestas que se manejan tanto por parte de las instituciones, como de los partidos y los medios de comunicación, que hacen que dilucidar una sola respuesta sea algo muy complicado.

Los candidatos tanto a la Presidencia del Gobierno de Canarias, como a los Cabildos insulares y los Ayuntamientos, se encuentran inmersos en los actos de campaña, para intentar influir directamente en los datos de intención de voto.

Sin embargo, hay una nueva herramienta que también tiene algo que decir: la Inteligencia Artificial. Una de las aplicaciones de moda, el Chat GPT, se ha posicionado firmemente: no hay respuesta posible a esta pregunta.

Pronóstico incierto

El pronóstico, por lo tanto, no existe para Chat GPT. El motivo responde a un tema estrictamente de funcionamiento de la plataforma, puesto que no puede "predecir el futuro con certeza", por lo que no puede dar respuesta a este tipo de preguntas tan inciertas. Según indica: "la política es un asunto complejo y dinámico que involucra a múltiples factores, incluyendo cambios en la opinión pública, eventos imprevistos, escándalos políticos, entre otros".

El Chat de lo que sí es capaz, es de argumentar por qué no puede dar una predicción de este tipo. "Como modelo de lenguaje, me es imposible realizar predicciones políticas o tomar partido por un partido político en particular. Mi objetivo es proporcionar información objetiva y neutral para ayudar a los usuarios a comprender mejor los temas que les interesan", explica.

No obstante, lo que sí aclara la herramienta de Inteligencia Artificial es consultar "los programas electorales" de los partidos que se presentan a los comicios, ya que es en estos documentos donde se puede conocer de primera mano tanto los fundamentos ideológicos como las propuestas para el Archipiélago.