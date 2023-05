¿Objetivo? Jugar en primera

Si algo tienen claro los candidatos que encabezan las listas insulares al Parlamento por Fuerteventura es que en el Cámara regional se toman las decisiones importantes, las que «marcan el futuro» de las islas. Y aunque muchas veces la ciudadanía no acaba de entenderlo y lo aprecia como una institución lejana, los número uno de los partidos saben que las soluciones a los problemas salen de los debates que allí se crean. Por ello se enfrentan a las urnas el 28-M con un objetivo claro: lograr que Fuerteventura juegue los próximos cuatro años en primera división. Y eso se traduce en que sus demandas ocupen la agenda y sean prioridades para el próximo Gobierno.

La fórmula para conseguirlo pasa por captar el mayor número de votos en la lista insular, que al final es la que determina de que formación serán los diputados majoreros que den voz a la Isla a lo largo de la legislatura. No le dan importancia a tener un perfil «menos popular» que los candidatos a la Presidencia del Gobierno y aseguran que tienen muy claro su papel: ser los ojos, oídos y la voz de la isla no capitalina.

El cabeza de lista insular del PSOE, Manuel Hernández Cerezo, da este año el salto a la política regional y lo hace con la ilusión de «acercar» la institución a los canarios. «Los vecinos creen que me voy a alejar de la realidad insular y que me voy a olvidar de ellos», lamenta el candidato, quien defiende que el cambio supondrá «estar más presente que nunca en Fuerteventura». El socialista asegura que aunque cabildos y ayuntamientos parezcan estar «más cerca» de los ciudadanos, es en el Parlamento donde se legisla y se sientan las bases para dar respuestas a los problemas. Pero lo que no acaban de entender los vecinos, según el candidato, es que las decisiones que se adopta en la Cámara regional no son «tangibles» de forma inmediata.

Incluso algunos le dicen que es «muy joven» para presentarse al Parlamento. «Parece que hay que ser mala persona y peinar canas para ser diputado», apunta entre risas.

Hernández quiere estar allí para defender los intereses de la Isla ya que la «realidad y la idiosincracia» de cada isla es diferente. «En nuestro caso tenemos que poner especial atención a las problemáticas que tenemos fruto de la excesiva especialización de la economía en el sector turístico», advierte el candidato.

Los madrugones y el café bien cargado se han convertido en los compañeros de viaje de los cabeza de lista por Fuerteventura. La campaña acaba de empezar, pero ellos llevan meses pateando las calles cargando en sus «mochilas» las peticiones de los ciudadanos. La cabeza de lista de Nueva Canarias, Natalia Santana, aceptó la oferta que le hizo el partido con el objetivo de conseguir que los majoreros «dejen de ser ciudadanos de segunda». Afronta el reto con ganas e ilusión y tiene claro que su papel será «trasladar al Parlamento el traje a medida que necesita la isla».

A la nueva aspirante de NC le preocupa que los canarios estén «desconectados» de la política por lo que centrará parte de su campaña en intentar animar a la población para que participe en el proceso. «Falta pedagogía, es importantísimo que la gente conozca el sistema y ejerza su derecho al margen de los colores que elijan», añade.

Santana está disfrutando del proceso y tiene muy claro que su camino en la política regional no pasa ni por «la guerra» ni por el «y tú más». Quiere hacer un campaña «limpia» basada en el respeto y está segura de que la gente «lo valorará». «La gente me para en el Mercadona y me animan, me dicen que ya era hora de que entrara gente nueva para cambiar las cosas», afirma.

Para el número uno de Coalición Canaria al Parlamento por Fuerteventura, Mario Cabrera, la precampaña ha durado cuatro años. «Hemos remado constantemente con la gente, estamos a su lado y queremos demostrarles nuestra cercanía», explica el candidato nacionalista, quien reconoce que a pesar de llevar «tanto años en política» mantiene la misma ilusión y energía del principio.

Le mueven las ganas de defender Fuerteventura ya que, según sus palabras, «el Gobierno de Canarias ha demostrado que no tiene a la Isla en su agenda y se olvida siempre de su existencia». Las charlas con los vecinos le hacen pensar que la gente está «volcada» con el proyecto de CC. «La gente te para y nos dice que sigamos trabajando porque nos necesitan y eso te hincha el pecho y te carga las pilas», recuerda Cabrera, pero el nacionalista prefiere ser cauto y seguir con la idea de que «no hay nada hecho hasta el 28 de mayo».

A la candidata de Unidas Sí Podemos, Lilian Concepción, le faltan horas en el día para poder abarcarlo todo. Combina su trabajo con la campaña, cuidar de un pequeño de tres años y estudiar un ciclo superior por la noche, pero asegura que «vale la pena el esfuerzo». Se considera una «friki de la política» y asegura que presentarse en la lista es uno de los pasos más importantes que ha dado en su vida.

Los problemas con el agua y la vivienda en la Isla son las cuestiones que más preocupan a Concepción, quien cree «esencial» que Fuerteventura cuente con representantes en el Parlamento.

La campaña le está dejando momentos para el recuerdo. «El otro día una compañera me dijo montón de cosas bonitas y se me terminaron rayando hasta los ojos», reconoce la candidata.

El cabeza de lista insular del PP, Fernando Enseñat, quiere seguir siendo «la voz de Fuerteventura» tras cuatro años como diputado. Asegura que se presenta a la reelección con los deberes hechos. «Soy el tercer parlamentario que mas iniciativas ha presentado y de los de Fuerteventura soy el que más intervenciones acumulo», recuerda. El popular considera que las diferencias entre islas no solo se dan con las capitalinas sino también entre las no capitalinas por lo que hay «que estar» para que el Gobierno no abandone a Fuerteventura.

«Sanidad, vivienda, empleo, bajada de impuestos, problemas con el agua, inversiones, son solo algunos de los asuntos vitales que tienen solución si estamos donde tenemos que estar», insiste el popular. Para Enseñat la política debe girar en torno a escuchar los problema de la gente y atenderlos como si fueran «lo más importante del mundo».