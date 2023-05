Desarrollar políticas transversales que pongan sobre la mesa recursos para la conciliación familiar, para aliviar el bolsillo de las familias, para el fomento de la actividad deportiva y educativa y para el desarrollo sostenible de Gran Canaria. Esa es una de las líneas que seguirá el candidato al Parlamento de Canarias por la Isla, Pablo Rodríguez, para que el bienestar llegue a los grancanarios y grancanarias en la reunión que mantuvo, junto a otros candidatos, con miembros de la Federación Insular de Vela.

«Los padres y madres tienen que recurrir a los campus para poder conciliar la actividad profesional con las vacaciones de los hijos. Sin ninguna duda son una herramienta de conciliación, cuya oferta ha crecido, y nosotros planteamos que tiene que haber una implicación del Gobierno de Canarias para ayudar a las familias a afrontar el gasto de los campus, que es tan necesario», explicó el candidato nacionalista.

Su propuesta pasa por convertir en desgravables esos gastos. «Queremos que el acceso a los campus no sea solo para unos pocos y si no ayudamos con deducciones fiscales, la gran mayoría no podrá acceder y no podrá conciliar, pues el coste se sitúa en torno a los 200 o 300 euros semanales. Al igual que hay deducciones para las escuelas infantiles, tiene que haberlas para los campus», expuso.

Pablo Rodríguez recordó que siete de cada diez familias admiten que les cuesta llegar a final de mes y que hay que «ayudarles. Si suben las hipotecas, los alquileres, la cesta de la compra y encima llega el verano y no tienen otra opción que inscribir a sus hijos en un campus, la situación se agrava aún más», resaltó.

Tasa turística.

El candidato a la Presidencia autonómica por Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, insistió ayer en la necesidad de una tasa turística y propuso un «pacto» sobre parámetros como la sostenibilidad, la formación o la calidad. Así lo expresó Rodríguez en la reunión que mantuvo en la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El «gran acuerdo» debe darse en torno a la actividad turística, «insustituible y estratégica» en las Islas. Para NC, ese impulso «tiene que asentarse en una serie de pilares como la diversificación, el crecimiento contenido, descarbonizado, de alta calidad, con mucho valor añadido, una adecuada formación profesional y con una tasa turística consensuada entre las partes», señaló el candidato. Rodríguez defendió que el pacto sea de «amplio espectro» y cuente con las principales formaciones políticas, todas las instituciones públicas, además de los empresarios y trabajadores.

Voto exterior.

Desde el PP, su candidato a presidir la comunidad autónoma, Manuel Domínguez, animó a los canarios residentes en el exterior a participar en las elecciones para cambiar un Gobierno autonómico que «se ha olvidado» de ellos durante cuatro años. «Los canarios en el exterior siempre han sido clave y han estado presentes en las políticas de nuestro partido», afirmó Domínguez en El Hierro, en donde participó en un encuentro con representantes de la Asociación de Latinos Asinlahi. Domínguez acusó al Gobierno de Canarias de olvidarse «de los problemas que padecen muchos de los canarios que viven lejos de nuestra tierra, sobre todo en Cuba y Venezuela». Los residentes canarios en el exterior con derecho a voto superan los 162.000, un 9% del censo electoral. Domínguez recordó que «pueden ser fundamentales» y «tener un peso clave en la constitución del nuevo Parlamento», así como una mayor influencia en las políticas autonómicas.

Apoyo a la discapacidad.

Por su parte, el diputado y candidato al Parlamento de Canarias por Unidos por Gran Canaria (UxGC), Lucas Bravo de Laguna, denunció el limbo al que se expulsa a los jóvenes con discapacidad tras su transición a la vida adulta. Bravo de Laguna expresó la necesidad de crear más plazas públicas en centros ocupacionales para personas con discapacidad, durante la firma del Compromiso por la atención a personas con discapacidad mayores de 21 años en Canarias con la plataforma Y ahora qué hacemos. Una vez finalizada la etapa escolar, las personas con discapacidad intelectual tienen la oportunidad de continuar formándose en Centros Ocupacionales, un recurso que surgió en los años 60, aunque en sus inicios tenían una orientación educativa, ahora están más enfocados en el desarrollo de la autonomía y las habilidades profesionales de la persona.