Fernando Clavijo: "CC va a bajar los impuestos para darle un respiro a las familias canarias"

Fernando Clavijo repite como candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno. Tras cuatro años en la oposición, después haber sido desbancado como presidente por el pacto cuatripartito, el llamado pacto de las flores (PSOE, NC, Podemos y ASG), asegura que Canarias no solo no ha avanzado sino que está peor, con más pobreza severa, infantil y la clase media empobrecida. "Nos hemos encontrado con un gobierno continuamente a la espera de recibir órdenes de Pedro Sánchez", remarca sobre el Ejecutivo liderado por el socialista Ángel Víctor Torres . Tiene claro que CC es la alternativa para dar un cambio de rumbo "a cuatro años perdidos" para una tierra que necesita un gobierno fuerte, estable, que batalle ante Madrid y vuelva a tener peso en Bruselas.

¿Qué sensación le queda del debate televisado en la noche del martes entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de Canarias?

Pues fue un debate del que extraigo dos conclusiones: Coalición Canaria demostró que es alternativa a este gobierno tripartito y que la propuesta tanto del PSOE, NC y Podemos es «seguir haciendo más de lo mismo». CC pudo presentar propuestas y acciones para cambiar una realidad que no es la que describen los socios del Gobierno y que tan alejada está de lo que viven y padecen las familias canarias.

¿Usted ha dicho que se conformaría con la vicepresidencia?

A mí me preguntaron en un foro si estaría en disposición de aceptar la vicepresidencia. Y yo dije que aceptaría la vicepresidencia, aceptaría irme o la presidencia, que es obviamente lo que estamos peleando, pero para mí lo importante no es el espacio que pueda ocupar yo o dónde esté, sino que al frente del gobierno esté Coalición Canaria. Estos cuatro años han sido cuatro años perdidos para esta tierra donde más falta nos ha hecho.

¿Cómo visualiza estos cuatro años?

Nos hemos encontrado un gobierno continuamente a la espera de recibir órdenes de Sánchez.

El PSOE lo interpreta de otra forma. Dice que ha habido diálogo y que por eso han llegado más millones...

Es que es mentira... Ellos tendrán esa lectura, pero cuando tú bajas a los datos del INE, analizas, y ves que Canarias ha estado a la cola de recursos por covid por población. En los Presupuestos Generales del Estado ves que han dejado a Canarias a la cola de inversión, salvo en los últimos, que necesitaron nuestro voto, y por eso tenemos el transporte gratis, por eso tenemos las partidas del REF o por eso tenemos el 60% de IRPF para la isla de la Palma.

¿No se ha avanzado en nada?

Somos más pobres. De hecho, estamos en torno del 71% del PIB per cápita respecto a la media de España, o sea, de cada 100 euros que tiene de media un español, los canarios tenemos 71. Nos hemos alejado a unos ratios de hace más de 20 años. Tenemos más pobreza severa, tenemos más pobreza infantil, tenemos la clase media más empobrecida. Somos menos productivos, trabajamos menos horas. Y luego cuando te vas a los servicios públicos básicos y esenciales, y analizas cómo está la sanidad gastándote mil millones de euros más, con listas de espera de un 39% o más, o casi un 30% de tiempo de espera media para una intervención quirúrgica, en los pilares básicos de un estado social... Ni los trabajadores están mejor, ni los servicios públicos están mejor. Los únicos que están mejor son los del Gobierno, que están batiendo récord en recaudación. Tenemos una Canarias más pobre y unas administraciones públicas más ricas.

¿Por eso plantea como esencial bajar los impuestos?

Es una cuestión de economía, no es una cuestión ideológica. Mire, una familia media en Canarias recibe 26.000 euros al año y entre la inflación y la subida de la hipoteca media de 103.000, un hogar ha perdido un 17% de capacidad, es decir, 5.000 euros. Claro, si en ese momento tú estás recaudando más por el IRPF, por el impuesto del IGIC ¡dale un alivio!... Baja IRPF, baja el IGIC y procura, por lo menos, mitigar un poco esa pérdida de poder adquisitivo porque luego todo eso va a tener consecuencias. El problema es que las consecuencias las vamos a ver en los próximos dos o tres años y, entre ellas, la bajada del consumo.

¿Y qué tipo de bajada de impuestos propone usted si llega a la Presidencia?

Son tres: bajar el el IGIC del 7 al 5%, quitar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y los tramos bajos del IRPF deflactarlos al IPC, a la inflación, en definitiva es actualizarlos a la inflación.

¿Cuáles son los pilares en los que está centrando la campaña?

Para eso tengo las playeras con la bandera de Canarias; calles y patear. Unos son la coca-cola y otros la pepsi-cola. Y nosotros somos el clipper de fresa. Nosotros vamos puerta a puerta porque tenemos los pies en la tierra.

Pero me refiero a ideas centrales que impregnen en la ciudadanía...

Son muchas, pero si tengo que resumir: primera, la bajada de impuestos para que las familias recuperen poder adquisitivo, y dar un respiro a las familias canarias; segundo, profesionalización de los servicios públicos básicos como la sanidad. No podemos tener un gobierno que tiene tres consejeros en una legislatura y cinco directores de Servicio Canario de Salud en el momento más complicado de la pandemia de Canarias. Se tiene que profesionalizar más la gestión. Vamos a poner la formación fast track, la intesiva, no la académica, es decir, la del título está bien y va por su lado, sino una formación que permita que conectemos el mercado laboral con la demanda de trabajadores. Le pongo un ejemplo: una persona que tiene 45 o 47 años que ha salido expulsado del mercado laboral no lo va de repente a convertir en ingeniero molecular, pero sí puede darle una formación de capacitación para poder cambiar de sector.

El Gobierno que dirige Torres dice que lo hacen con la Formación Profesional Dual.

La FP es importante y, por supuesto la FP Dual, que vamos a apostar mucho por ella, pero es una formación de tres años. Estamos hablando de que si yo tengo una empresa y quiero reciclar necesito una formación que en seis meses me pongan a los trabajadores, por ello, paralelamente, tenemos que darle salida a gente que no puede estar tres o cuatro años para sacarse un título y esa es la formación fast track. Y luego necesitamos, porque estamos perdiendo peso en Madrid y en Europa, una estrategia específica para recuperar lo que este gobierno ha perdido tanto en materia de influencia en Bruselas como en Madrid. ¿Qué han hecho estos cuatro años ellos en Bruselas? ¿Han tenido presencia en Bruselas? ¡Si es que no han aparecido ni por allí! Todo el trabajo que se hizo con unos grandes profesionales se ha ido perdiendo, se ha diluido. ¿Qué ha hecho Ángel Víctor Torres como presidente de las RUP? Nos preocupa mucho la tasa verde. Ahora viene la financiación autonómica en Madrid. ¿Realmente creen que Ángel Víctor Torres va a defender la financiación autonómica para Canarias? ¿O Pedro Sánchez le va a decir «estáte calladito que necesito los votos de los catalanes y los vascos»? ¿Y a costa de qué? De los canarios.

Según Torres, repito, con Madrid han logrado más recursos, han logrado desbloquear el convenio de carreteras, las transferencias en costas y todo por el diálogo y no por la confrontación que le achacan a CC.

Pero, ¿en qué se traduce el diálogo? ¿Se traduce en más dinero? No es que haya venido más dinero que nunca sino que la recaudación ha subido a costa de los canarios. Ha venido menos dinero a Canarias que al resto de España y por tanto nos hemos alejado; ha venido menos dinero de Europa porque los fondos Next Generation se los han quedado y no se han transferido al tejido productivo. Se los han quedado las administraciones para tapar los agujeros. Como digo, en el próximo mandato se va abordar la financiación autonómica. O tenemos peso específico en Madrid y tenemos un gobierno que sea capaz de defendernos y que no esté pensando en Pedro Sánchez y el PSOE, y después en los canarios, o va a ocurrir lo que ha ocurrido, es decir, que venden como un éxito que han logrado recuperar el dinero de la sentencia de carreteras, que es del año 2018, pero vendrá en el 2027. Un dinero, mil millones, que es de todos los canarios, y todo para que no le generemos tensiones a Pedro Sánchez porque ahora se puede enfadar el hombre si nos tiene que dar el dinero. ¿Qué ha mejorado? Hablemos de las transferencias de costas. El resultado es que vamos a tener que aflojar 25 millones de euros de los canarios para hacerle el trabajo al Estado, porque los proyectos estratégicos se los queda el Estado. Entonces, te dan la basurilla.

Entonces, una de sus metas es dar la batalla en Madrid...

Es que yo no tengo que enfrentarme a Madrid para defender a los canarios. Lo que voy es a defender a los canarios. Voy a pelear por la cuota de los canarios. Este gobierno ha peleado para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa aún a costa de perjudicar a los canarios. Esa es la diferencia. Yo no quiero pelearme con nadie, pero lo que no voy a permitir es que le pongan la pata arriba a los canarios. Nosotros somos un partido nacionalista y esos son nuestros principios.

Hay cuatro partidos en el gobierno, y uno es nacionalista, Nueva Canarias, y dicen que ellos han logrado muchas cosas en Madrid.

Que son nacionalistas lo dice usted. Han priorizado mantener el sillón de Román Rodríguez en el Gobierno de Canarias , calladitos, y le votaron gratis a Pedro Sánchez. Mire, el ejemplo más claro es el del transporte. Mientras en la Península los trenes eran gratis, ellos defendían que aquí los canarios pagásemos la mitad, el 50%. Y si no es porque necesitan el voto de Ana Oramas y de María Fernández [diputadas de CC] todavía estamos pagando la mitad del transporte. Ellos defendían que con La Palma se había cumplido, y si no estamos nosotros, hoy los palmeros no están teniendo devoluciones de la declaración de la renta gracias a que metimos la modificación del 60% del IRPF. ¿Y por qué? Porque Ángel Víctor es un presidente que no da problemas.

¿Cree que se va a reeditar el pacto de las flores?

No creo.

¿Qué expectativas electorales manejan?

Las encuestas que se hacen públicas lo que buscan es generar opinión. Nosotros nunca hacemos públicas las encuestas. Sí le digo que no solo estamos en disposición de mejorar los resultados, sino también estamos en disposición de poder ganar las elecciones.

Estos cuatro años de la oposición, ¿qué han servido para Coalición Canaria?

El pase por la oposición nos ha permitido construir partido, porque siempre habíamos estado en el gobierno porque nosotros ponemos por delante a los ciudadanos. Por lo tanto, creo que ha servido para fortalecer la estructura del partido, no en vano tenemos casi dos mil afiliados más y muchos jóvenes. Estos cuatro años, como han sido tan complicados, nos han servido para trabajar muchísimo, para poner soluciones en la mesa. Soluciones que le hemos dado al gobierno y no nos han hecho caso, como con JSP o el hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, 400 familias. Estábamos en disposición de echar una mano pero han engañado miserablemente a los trabajadores.

¿Qué electorado necesitan conquistar?

Nosotros buscamos que todo aquel que no esté conforme con lo que está ocurriendo, todo aquel que no esté conforme que cuando peor lo están pasando las familias más impuestos se les cobren, todo aquel que no está conforme con que se derroche el dinero público y se gasten mil millones en sanidad para que los ciudadanos tengamos un peor servicio, todo aquel que no esté conforme con que se esté impidiendo que se desarrolle la actividad económica y que se genere empleo, y todo aquel que no esté conforme que sigan los autónomos pagando más cuotas a la Seguridad Social, sino todo aquel que quiera cambiar las cosas, que vea en Coalición Canaria el voto útil, el voto que es quien de verdad lo podemos cambiar, porque es que además tenemos las manos libres para defender a Canarias, el Partido Socialista ahora gobierna en Madrid y el PSOE de Canarias, pues resulta que obedece al PSOE de Madrid, pero es que en otras etapas el Partido Popular ha obedecido a los recortes de Rajoy. El único partido con errores, aciertos, que tenemos la capacidad de decidir desde aquí lo que conviene aquí, por los de aquí, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, somos nosotros.

La mayoría es complicada. ¿Usted por quién se decanta para pactos?

Ya hemos dicho que Vox y Podemos son una línea roja, pero vamos a esperar. Obviamente quiero cambiar las cosas y soy la alternativa de cambio, de un gobierno de centro, estable y que ponga a Canarias por delante. A partir de ahí, no es una cuestión de con unos o con otros. Yo entre Canarias y Madrid estoy con Canarias, siempre. Esa es la diferencia. Los otros están con Madrid. A partir de ahí, sabiendo que es más de lo mismo, tendremos que buscar un programa de gobierno. Nosotros queremos volver a las instituciones y gestionarlas para hacer algo, no para estar.