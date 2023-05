Triunfo y réquiem

Frente a un mapa nacional donde el PP arrasa con una ventaja en concejales y la recuperación de seis autonomías, el socialista Ángel Víctor Torres se mantiene en Canarias como el más votado, aunque sin la mayoría suficiente para una reedición del pacto de las flores pese a la aceptación alcanzada por su presidente durante la gestión de la emergencia sanitaria del covid y la erupción de La Palma. La caída de NC con la salida de un veterano como Román Rodríguez (candidato por la lista regional) y el fracaso de Podemos (con un punto y final para Noemí Santana) cierran dicha opción, dando paso a la variante CC y PP, que tendría no obstante que recurrir a dos votos de los gomeros (ASG) para sumar. Vox irrumpe este 28-M en la Cámara regional nada menos que con cuatro diputados.

La campaña electoral de tono plesbicitario, con la mirada puesta en Moncloa, ha resultado provechosa para los populares. La inclusión en las listas de Bildu de etarras condenados ha sido explotada por el partido de Feijóo, con duros ataques contra las alianzas de Sánchez. El discurso les ha dado el triunfo indiscutible de Ayuso y Almeida, pero también en territorios claves como Valencia, Aragón, Baleares, Extremadura, Rioja y Cantabria. Xavier Trias, por su parte, ha ganado con 11 concejales en la ciudad de Barcelona, seguido por el PSC con 10, BComú con 9 y ERC con cinco, y podría ser alcalde a no ser que las fuerzas de izquierdas se pongan de acuerdo, ya que el socialista Jaume Collboni no renunciará a explorar pactos para conquistar la alcaldía.

De la marea azul se salva Carolina Darias (PSOE) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La ex ministra de Sanidad en la pandemia se haría con el bastón de mando con la reedición del Tripartito con NC y Unidas Sí Podemos (USP) gracias a una mayoría muy justa. En la oposición, también irrumpe la ultraderecha de Vox con cuatro concejales, por encima de los nacionalistas. Jimena Delgado obtiene nueve ediles, dos más que los que consiguió el PP en 2019 con Pepa Luzardo, una cifra que no le permitiría alcanzar una mayoría ni pactando con los de Abascal. Las expectativas de los populares en la capital se han visto desinfladas con el fracaso de Unidos por Gran Canaria (UxGC), con un Hernández Bento fuera de la órbita municipal, malogrado como aliado para Delgado.

Antonio Morales afronta su tercer mandato en el Cabildo grancanario, si bien el ex alcalde capitalino, el socialista Augusto Hidalgo, mantuvo el tipo hasta el final frente al candidato de NC, siempre con una aceptación inamovible en sus tradicionales feudos del sur y el norte de la Isla. El escenario más previsible para el Cabildo grancanario es una reedición del pacto con el PSOE.

El tradicional empuje del nacionalismo en la corporación tiene su revés en Telde, el segundo municipio más poblado de la Isla, donde NC, que había ganado con suficiencia las últimas dos elecciones, pasa de los ocho concejales obtenidos en 2019 a la mitad. Los teldenses han castigado la gestión de Carmen Hernández, primera edil del municipio en los últimos dos años y también entre 2015 y 2019. El sorpaso llega con Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), fuerza más votada en Telde por primera vez tras cosechar siete representantes, cuatro más que en 2019. El candidato, Juan Antonio Peña, podría convertirse en el primer alcalde de Ciuca en la localidad, donde históricamente han gobernado formaciones de carácter nacionalista. Junto a la sorpresa de Ciuca, las otras dos irrupciones son el PP, que pasa de obtener dos concejales a cuatro, y entra por primera vez en el consistorio Vox, con dos representantes. Podemos desaparece, el PSOE pierde un escaño (pasa de seis a cinco), mientras que CC también pierde un concejal (de cuatro a tres) y Más por Telde mantiene sus dos plazas.

De una geografía nacional con el predominio del azul escapa Lanzarote. El PSOE ha sido el gran triunfador en cinco de los siete ayuntamientos: Arrecife, Teguise, San Bartolomé, Tías y Haría. Marcos Bergaz, en Teguise, arrebata la mayoría absoluta a la nacionalista Olivia Duque. En sentido contrario, Jesús Machín (CC) revalida su sexta mayoría absoluta en Tinajo. En el Cabildo, por su parte, no repite la socialista Loli Corujo.

En el Ayuntamiento de Puerto del Rosario gana CC con siete concejales y le harían falta cuatro para alcanzar la mayoría. Irrumpe Fuerteventura Avanza (ex Ciudadanos), mientras que en el Cabildo majorero también ganaba CC al cierre de de esta edición con Lola García.

Otro de los territorios sensibles de Canarias de cara al 28-M ha sido La Palma, dada la situación vivida por la erupción volcánica y las consecuencias que la misma ha tenido para la estabilidad económica de las familias. Precisamente, en Los Llanos de Aridane, uno de los municipios más afectados por el desastre natural, CC ha desbancado al PP. Ni las previsiones más halagüeñas habían contemplado la posibilidad de que Noelia García Leal no ganara las elecciones en Los Llanos de Aridane. Que perdiera su holgada mayoría era el mayor deseo del resto de candidatos, pero la realidad ha sido muy distinta, superando Javier Llamas (CC) en número de votos a la popular.

A partir de hoy reaparecen en la vida pública las negociaciones para formalizar un pacto regional. El candidato del PSOE, Ángel Víctor Torres, admitió ayer la «dificultad» de formar mayoría para gobernar en el archipiélago pero ha asegurado que «por responsabilidad» lo intentará. Aún así expuso que con «estos resultados y como responsabilidad» de ganar las elecciones, tiene que intentar conformar gobierno porque «es el mandato de los canarios». De todos modos, ha reconocido la «dificultad porque los partidos de progreso no conforman mayoría».

Otro de los protagonistas para la gobernabilidad, el candidato de CC Fernando Clavijo, ha dicho que el archipiélago «ha hablado» y «quiere cambio» y eso pasa necesariamente por su formación por lo que en los próximo días se empezará a trabajar para articular las mayorías necesarias en el Gobierno los cabildos y los ayuntamientos para lograr «gobiernos estables».

«Es el veredicto de las urnas», ha comentado ante un nutrido grupo de militantes al grito de «presidente, presidente», subrayando que se buscará un programa de gobierno con otras fuerzas políticas para afrontar «cuatro años complicados y duros».

Y para el tercero en liza, el candidato Manuel Domínguez (PP): tras los «buenos resultados» obtenidos en estas elecciones, los populares tiene «muchas posibilidades» de entrar en el futuro Ejecutivo canario.

