Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) quieren cerrar cuanto antes un pacto de gobierno para las Islas. Fernando Clavijo y Manuel Domínguez coinciden en que lo mejor para la Comunidad Autónoma es sellar un Ejecutivo sólido antes de que las distintas fuerzas políticas se metan de lleno en la preparación de las elecciones generales del 23 de julio. La estabilidad debe ser el ingrediente principal de la receta común que elaboran nacionalistas y populares, de ahí que el eventual acuerdo esté abierto a la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo. La intención es reducir los plazos todo lo que se pueda y rubricar el pacto desde ya. Mejor en días que en semanas y mejor en horas que en días.

En CC designaron ayer mismo la comisión negociadora que se encargará de llevar las conversaciones con el PP, que hoy reúne a su junta directiva para valorar los resultados del 28M y perfilar los detalles de la negociación con los nacionalistas. Pero más allá de los formalismos, los contactos más o menos espontáneos entre CC y PP, y por supuesto entre sus respectivos líderes, ya se han producido. Unos y otros tenían claro que están abocados a gobernar juntos desde que el escrutinio corroboró que la única posibilidad factible de un gobierno estable en el Archipiélago está en el centroderecha. No obstante, ha sido el anuncio de adelanto electoral de Pedro Sánchez el que ha dejado casi sin tiempo para celebraciones a nacionalistas y populares. Por eso incluso se ha hablado ya del reparto de consejerías, con la de Sanidad como uno de los puntos que más tiempo llevará en las conversaciones. CC obtuvo más votos y más representación que el PP en la Cámara autonómica -20 escaños los nacionalistas, incluido el de la Agrupación Herreña de Independientes, por 15 de los populares-, con lo que Coalición tratará, como es lógico, de hacer valer su posición en la distribución de puestos, responsabilidades y departamentos. Es probable, eso sí, que CC tenga que renunciar a cargos como, por ejemplo, la presidencia del Parlamento, para el que el nombre de Ana Oramas ha sonado con fuerza incluso desde antes de las elecciones, a cambio de mayor peso en el Ejecutivo. Pero, en cualquier caso, no parece que pueda surgir un escollo tan grande como para echar por tierra las negociaciones de dos partidos que están casi obligados a entenderse por imperativo de las urnas.

De dos a una sola línea roja

Coalición repitió ayer por enésima vez que Vox es una de sus particulares líneas rojas. No habrá conversaciones de ningún tipo con los de Santiago Abascal, como tampoco las habría con Podemos si estos no hubieran desaparecido de golpe y porrazo de la Cámara autonómica. De todas formas, CC y PP no necesitan a los voxistas, que se quedarán en el Parlamento con sus cuatro diputados y grupo propio -hacen falta al menos tres escaños para no caer en el limbo del grupo mixto- sin capacidad de influencia ni decisión en el rumbo de la política regional. Los 35 parlamentarios de CC-PP los dejan a solo uno de la mayoría absoluta, un diputado que los populares tuvieron en la palma de la mano y que incluso aspiran a recuperar in extremis una vez se depure el escrutinio. Pero más allá de esta remota posibilidad, tanto Clavijo como Domínguez son conscientes de que el tablero les resulta del todo favorable. Esos cuatro escaños de Vox reducen los restantes 35 parlamentarios a solo 31, toda vez que los de Abascal sufrirán una suerte de cordón sanitario del resto de los grupos de la Cámara. Y más allá está Casimiro Curbelo, dispuesto a dar «estabilidad» a la Comunidad Autónoma en los previsibles tiempos convulsos que se avecinan, tal como el propio Curbelo aseguró ayer a este diario.

El eventual apoyo de los gomeros no tiene por qué implicar su incorporación a las tareas de gobierno

Por momentos, justo cuando el PP aún contaba con ese decimosexto diputado que al final se le esfumó, la ASG del histórico dirigente gomero se quedaba al margen de la discusión. Con 35 la cosa cambia, porque más allá de la distorsión que introducen los cuatro parlamentarios de Vox y del corralito al que se verán sometidos, contar con los tres escaños de la ASG daría a nacionalistas y populares un colchón de tranquilidad para navegar a velocidad de crucero durante la legislatura. Por eso el pacto en ciernes entre CC y PP está abierto a la agrupación gomera, aunque queda por ver de qué modo se materializaría ese apoyo de los de Curbelo, si con la incorporación de la ASG a tareas de gobierno o solo de forma externa, es decir, en las votaciones en la Cámara pero sin la integración de los gomeros en el Ejecutivo. A la hora de resolver esta posible incógnita entran en juego factores ajenos al reparto de escaños. En San Sebastián de La Gomera, los vecinos decidieron el domingo darle a la ASG seis de los trece concejales que integran el salón de plenos de la capital insular. Al partido de Curbelo apenas le faltó un puñado de votos para hacerse con el séptimo edil, ese que le habría dado la mayoría absoluta. Pues bien, Coalición Canaria logró justo el concejal que le garantizaría a la ASG un mandato tranquilo en el municipio. Dicho de otro modo: el partido de Curbelo necesita a CC en la capital de la isla colombina tanto como CC necesita a la agrupación gomera en la Cámara -en realidad más, ya que los nacionalistas podrían apañárselas solos con el PP-.

Sea como sea, el tablero se despejará de inmediato. El secretario general de CC, José Miguel Barragán, reconoció ayer que la maniobra de Sánchez de adelantar las elecciones generales ha «precipitado» que las negociaciones de cara a formar gobierno en la Comunidad Autónoma «acaben cuanto antes». El mismo Fernando Clavijo mostró sus dudas respecto de si España está preparada para unos comicios tan relevantes menos de dos meses después de la cita del domingo y habría preferido un cierto «período de reflexión».

Los populares aún se aferraban ayer a la posibilidad de recuperar el escaño que se les esfumó

En la valoración de los resultados cosechados el domingo por los suyos, el líder de CC reconoció que su regreso a la Presidencia del Gobierno de Canarias, cargo que ya desempeñó en la IX Legislatura, es una posibilidad más que factible. «Parece que todo indica que sí, que hay posibilidades», apuntó Clavijo en declaraciones recogidas por Europa Press. El nacionalista insistió, como hizo nada más conocerse los resultados del 28M, que los electores «han votado cambio», y por eso en el partido se han puesto ya en marcha para «proponer a la ciudadanía no un gobierno, sino un programa para los próximos cuatro años, que van a ser complejos en Canarias», entre otras cosas por el fin de la política europea de gasto público a espuertas.

