El candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo, Augusto Hidalgo, pretende gobernar la isla de Gran Canaria “pegado a la gente”, conociendo la realidad de los vecinos en el día como ha hecho como alcalde de la capital grancanaria durante los últimos ocho años. “Quiero el cuerpo a cuerpo, el barrio a barrio, porque es la única manera de conocer los problemas de la gente”, aseguró Hidalgo en el acto de presentación de las líneas sobre las que sustentará el gobierno de la Casa Palacio de Bravo Murillo si alcanza la mayoría en las elecciones de mayo.

“Mi idea es ser más el alcalde de los grancanarios que el presidente del Cabildo”, destacó el candidato del PSOE en la azotea de Castillo de Mata donde se emitió primero un video de la campaña electoral en que hasta lanza un mensaje insularista: “es el momento de que Gran Canaria recupere su turno”.

Hidalgo, que presumió de su estilo de cercanía como regidor de la capital grancanaria, criticó el modelo «hiperpresidencialista” que ha aplicado el regidor insular Antonio Morales, a quien los socialistas han brindado su apoyo como socios de gobierno a lo largo de los dos últimos mandatos.

Con el fin de estar cerca de los ciudadanos, desde ahora y hasta la celebración de los comicios, el candidato del PSOE a la corporación insular tiene previsto iniciar un «proceso de escucha activa» a través de la celebración de reuniones con los distintos sectores económicos, colectivos sociales, y asambleas con el objetivo de que la gente pueda exponer lo que piensa, y generar debate para que todas esas ideas sirvan para marcar la pauta del programa electoral 'Gran Canaria ilusiona', con el que concurrirán a las urnas. No obstante, explicó que este proceso de cercanía, continuará también a través de las nuevas tecnologías como la página web, las redes sociales, un espacio digital al que llaman ‘Escucha Activa’ con el que pretenden dirigirse sobre todo a la gente joven, que a su juicio es la población a la que más les cuesta llegar.

Cuatro ejes

El modelo de gobierno “progresista” que Hidalgo quiere poner en marcha en la isla se sustentará sobre cuatro ejes principales: la participación ciudadana ligada a la gestión de gobierno; la apuesta por la sostenibilidad; la diversificación de la economía de la isla de Gran Canaria para buscar alternativas al turismo; y un escudo social desde el que quieren dar cobertura a la demanda de viviendas públicas, a la atención de los mayores, la promoción de la cultura y el deporte. “Estos ejes quiero bajarlos al suelo, igual que he hecho como alcalde, para resolver los problemas de los ciudadanos porque pese a que el Cabildo es una institución que se relaciona con los ayuntamientos es también una institución que tiene que ser cercana los vecinos”, insistió.

Convencido de que va a obtener los votos suficientes como para ser el próximo presidente del Cabildo de Gran Canaria, y que el PSOE va a liderar así el gobierno insular, y al margen incluso de los pronósticos de todas las encuestas, Hidalgo dejó claro que en el caso de necesitar el apoyo de otras fuerzas políticas estará dispuesto a reeditar el pacto suscrito en el Ayuntamiento capitalino. en 2019. “He contribuido a suscribir el primer pacto progresista del país, tengo experiencia y sé lo que es romper situaciones de complejidad para poder gobernar y dar estabilidad”, remarcó el todavía alcalde de la capital.

Si bien dejó claro que en todo momento parte de la convicción de que va a ganar las elecciones, y que ese es su objetivo, reconoció que no le preocupa tampoco que en ese pacto de gobierno tenga que contar incluso con Podemos, fuerza con la que ha gobernado y ha mantenido la estabilidad en el Ayuntamiento pese a los cambios constantes que han surgido en su estructura.

Aludió al proceso de negociación que llevaron a cabo PSOE, NC y Podemos tras las elecciones de hace cuatro años en el que debatieron primero sobre las necesidades de la ciudad y solo al final se abordó el reparto de sillones, que a su juicio es «la forma honesta de cara a la ciudadanía para que la gente sepa quién va a gobernar y con qué mimbres».

Tras ocho años al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Hidalgo que dijo que ese fue el límite de tiempo que se marcó para estar como alcalde, y el mismo que se fija para la presidencia del Cabildo, hasta alardeó de la ciudad que deja. «Era una ciudad que estaba en la atonía, en situación de inercia hacia ningún lado», comentó, y sin embargo, añadió que hoy es una ciudad en movimiento que genera debate sobre la movilidad, la vivienda, y abandera la implantación de los carriles para bicicletas, que se ha convertido en una referencia para otros ayuntamientos.

«Eso es lo mismo que quiero hacer en el Cabildo. No voy a estar sentado en un sillón en el palacete de Bravo Murillo sino que voy a llevar a cabo proyectos transformadores que generarán debate y aunque surjan discrepancias» ,enfatizó. También criticó que la isla no cuente con una política de movilidad definida, porque no existe una planificación insular, cuestión que señaló va a ser clave en los próximos cuatro años si alcanza la presidencia insular. En este sentido, comentó que tiene previsto dar un impulso a la implantación del tren desde la capital hasta el sur, que está contemplada en el Plan Insular de Ordenación (PIO) aunque no tenga ni partida presupuestaria, porque la isla de Gran Canaria no puede tener 1.300 kilómetros de carreteras, y las que están pendientes de construir , sin que exista un plan de movilidad.