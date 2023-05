El candidato del Partido Popular (PP) al Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, ha visitado las instalaciones y laboratorios del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) ubicados en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde pudo comprobar cómo muchas iniciativas de este grupo de investigadores “han quedado en el olvido y ni siquiera han podido ver la luz por falta de apoyo de las administraciones públicas”.

Ante esta situación, el candidato del PP aseguró que, en caso de ser elegido presidente del Cabildo de Gran Canaria el próximo 28 de mayo, “mi Gobierno, de la mano de la ULPGC, va a apoyar de forma decidida a nuestros investigadores para el desarrollo de proyectos en sectores estratégicos como el aeronáutico o aeroespacial”.

“Nuestro objetivo es colocar a Gran Canaria a la cabeza en innovación, investigación y desarrollo, aprovechando todo el talento y las ideas que nacen en la ULPGC y estableciendo relaciones con empresas y entidades públicas para impulsar la realización de proyectos de I+D+i en distintos campos de enorme potencial para contribuir a la diversificación económica de la Isla”, remarcó Miguel Jorge Blanco.

En las instalaciones del IUMA actuó como anfitrión José Francisco López, catedrático de Tecnología Electrónica en la ULPGC y uno de los promotores del sector aeronáutico y aeroespacial en Canarias desde el año 2009, fecha en la que el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias le encomendaron el primer análisis de oportunidades que estos sectores podrían brindar a las Islas.

Según palabras del propio investigador, “han transcurrido 14 años y desgraciadamente seguimos en el mismo punto, mientras que en otras comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Aragón nos han adelantado en un mercado muy atractivo y con grandes posibilidades, pese a que Canarias partía con unas condiciones iniciales inmejorables”.

Entre las ventajas que ofrece Gran Canaria para desarrollar una actividad investigadora puntera en este ámbito, el catedrático citó el Centro Espacial de Canarias, en Maspalomas, la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), institutos universitarios como el propio IUMA, de reconocido prestigio internacional; unas condiciones climáticas ideales; la seguridad que otorga el mar para realizar pruebas de vuelo; o los incentivos económicos y fiscales.

Sin embargo, tras más de dos horas de visita, Miguel Jorge Blanco pudo comprobar cómo las decisiones políticas –o la ausencia de ellas- han provocado cierta amargura entre los investigadores. “He podido detectar, conforme me iban presentando proyectos de gran interés para nuestra isla, cierta frustración, desilusión y hartazgo por la manera en que se han venido gestionando hasta ahora estos asuntos por parte de las administraciones públicas”, lamentó el candidato popular.

Pese a todo, Miguel Jorge Blanco se mostró partidario de mirar el futuro con optimismo, sobre todo teniendo en cuenta que en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en el campo de la microelectrónica y la industria aeronáutica o aeroespacial hay más de 16.000 millones de euros destinados a proyectos de excelencia como los que pudo conocer durante su visita al IUMA, “una oportunidad que Gran Canaria no puede dejar pasar”.

La falta de apoyo de las instituciones públicas ha impedido el desarrollo de líneas de investigación como el uso de drones de carga para la detección y extinción de incendios, la creación de zonas de despegue y aterrizaje para la validación y test de robótica aérea, las sinergias con el Mando Aéreo de Canarias (MACAN) en labores de salvamento y rescate, o la monitorización del mar desde el aire para mantener limpias nuestras costas.

“Todos estos proyectos hubieran permitido cambiar el panorama de nuestra isla y de todo el Archipiélago generando miles de puestos de trabajo de alta cualificación, atrayendo más talento, diversificando nuestra economía y contribuyendo a la protección de nuestro entorno”, subrayó el catedrático.

José Francisco López explicó que muchas de las iniciativas encaminadas a potenciar estos sectores se presentaron al Gobierno de Canarias en forma de proyectos Next Generation en el año 2020, “pero por arte de magia el proyecto desapareció, se esfumó, no aparece en el proceso de evaluación y no hemos vuelto a saber nada de él a pesar de pedir explicaciones; mientras que empresas como Singular Aircraft, Ehang, Destinus, Lilium, BlueNest y varias más han decidido invertir en otras regiones de la Península”.

La Agencia Espacial Española, otra oportunidad perdida

A lo largo del encuentro también se habló del proceso de selección de la sede de la Agencia Espacial Española, a la que se presentaron 21 candidaturas de toda España, entre ellas las tres avaladas por los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. “¿Cómo es posible que se presenten tres candidaturas desde Canarias y nadie haya sido capaz de sentar en una mesa a las tres instituciones para estudiar la posibilidad de unificarlas y presentar una candidatura única más potente con todo lo bueno de cada Isla?”, se preguntó José Francisco López. “Estoy convencido de que el resultado habría sido muy distinto, pero de no ser así, al menos habría sido un ejercicio de responsabilidad y ejemplaridad transmitiéndole a la sociedad que juntos somos más fuertes”. Finalmente, el pasado diciembre el Gobierno central se decantó por Sevilla y desde entonces ha destinado fondos adicionales a esta ciudad para el desarrollo del sector aeroespacial, incluida la creación de una incubadora para 12 empresas tecnológicas de la Agencia Espacial Europea, los denominados ESABIC, junto con otro centro similar en Castellón, además de los ya existentes en Madrid y Barcelona.